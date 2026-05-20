Május 1. és 31. között lehetőséget biztosítunk arra, hogy egyszerűen megszabaduljanak azoktól a tárgyaktól, amelyeket már nem használnak, és nem helyezhetők el a hagyományos hulladékgyűjtőkben.
régi bútorok – asztal, szék, kanapé, ágy, matrac, szekrény
különféle tárgyak – bicikli, játékok, állatketrec, tükör, szőnyeg, lábtörlő
textilek – ruhák, cipők, táskák, övek, háztartási textilek
veszélyes háztartási hulladék – lejárt gyógyszerek, elemek, izzók, festékes vagy vegyszeres dobozok, spray-k, tisztítószerek és szennyezett csomagolások
Kérjük, a textileket tisztán, zsákokba vagy zacskókba téve hozzák.
A speciális konténerek a város minden részébe eljutnak, egy-egy helyszínen 3 napig lesznek elérhetők.
A teljes program a polgármesteri hivatal honlapján érhető el.
Hátszeg sétány, a gyűjtőpontok közelében,
Pandúrok sétánya, egyik konténer a járdán a volt posta előtt, a második konténer a Body Factory mellet,
Erdély utca, a híd alatti parkolóban, a Belvedere negyed felé vezető utca kereszteződésénél,
Bánság utca, az Erdély utcával való kereszteződésben, a Cantemir utca felé vezető úton, a szemetesek közelében,
Szorgalom utca, a csendőrség épülete melletti parkoló közelében,
Gyümölcskertész utca, a volt hőközpont közelében.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Bel- és Külkapcsolati Osztály
(X – fizetett hirdetés)
