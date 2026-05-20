Magyar Péter: hosszabb tűzszünetre és tartós békére van szükség Ukrajnában

Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségeségét hangsúlyozta az orosz–ukrán háborúban Magyar Péter miniszterelnök szerdán Varsóban, Donald Tusk lengyel kormányfővel közös sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva.
A két miniszterelnök tárgyalását követő sajtótájékoztatón – melyről az MTI számolt be – Magyar Péter rögzítette: ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel védje szuverenitását és területi integritását.
Hozzátette: most mielőbbi hosszabb tűzszünetre van szükség, mert mindkét oldalon rengetegen vesztették életüket a háborúban, ezt követően pedig olyan tartós békét kell elérni, amelyet a nemzetközi felek valóban garantálnak. Hangsúlyozta azt is, hogy
A Tisza-kormány megalakulása lehetőség, hogy egy új fejezetet nyissanak Magyarország és Ukrajna kapcsolatában – mondta, jelezve, hogy elindultak a két ország közötti technikai egyeztetések az ukrajnai magyar kisebbség nyelvi, kulturális és egyéb jogairól. Reményét fejezte ki, hogy június elején
A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban rámutatott: ez előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni.
Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében – közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook-bejegyzésében.
