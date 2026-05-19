A szakhatósági tapasztalatok alapján napjainkban már sokkal inkább megfelelnek az élelmiszer-biztonsági előírásoknak a vállalkozások, mint régen. Képünk illusztráció
Fotó: Pál Árpád
Tíz éve még gyakori probléma volt, hogy penészes falak közt, rossz raklapokon tárolták az alapanyagokat, de ma ez már nem jellemző – a szakhatóság vezetője szerint folyamatosan javulnak a körülmények a Hargita megyei élelmiszeripari egységekben.
Ugyan nincs minden kifogástalanul rendben a nem állati eredetű élelmiszereket előállító egységekben, de a szakhatósági tapasztalatok alapján javulnak az élelmiszer-biztonsági körülmények az élelmiszeripar ezen részében.
derül ki az első negyedév ellenőrzéseinek eredményéből, amelyekről István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője számolt be a Székelyhonnak.
Házi kolbász, friss disznóhús, krémes és száraz sütemények, torták – számos élelmiszer-biztonsági kockázatot hordoznak a közösségi hálón eladásra kínált hús- és cukrásztermékek, illetve más élelmiszer jellegű készítmények.
Összesen 270 ellenőrzést végeztek az említett időszakban a nem állati eredetű termékeket előállító élelmiszeripari egységekben, ezek közt
A tematikus ellenőrzések során alkalmanként csak pékségeket, péktermék-gyártókat, cukrászlaborokat stb. látogattak meg a szakhatósági ellenőrök.
Fotó: Pixabay
30 esetben, kisebb szabálytalanságok miatt írásos figyelmeztetésben részesítették a problémás egységeket, 16 esetben pénzbírság volt a szankció,
– számolt be az eredményekről István Róbert, megemlítve a gyakoribb szabálytalanságokat is.
„Egyes pékségeknél a szerszámok, amikkel dolgoztak koszosan voltak letárolva egyik napról a másikra. Címkézési problémák is voltak a pékségeknél: amikor például valamilyen krémet csinálnak, amit később felhasználnak, azt kéne címkézni a nyomónkövethetőség érdekében, tehát feltüntetni, hogy mikor volt bekeverve.
A személyzetnek a periodikus egészségügyi kivizsgálása nem volt elvégezve időben – azaz lekésték a terminust –, a fertőtlenítésre, rovarirtásra, rágcsálóírtásra vonatkozó szerződésük le volt járva. A hőmérsékletet nem követték, és voltak mérlegek, amelyek nem voltak metrológiailag ellenőrizve – ez főleg akkor veszélyes, ha azokat a fűszerek, adalékanyagok adagolására használják.
– részletezte a szakhatóság vezetője az ellenőrzéseken tapasztaltakat.
Fotó: Pixabay
A folyamatosan zajló ellenőrzések eredményei alapján István Róbert úgy látja,
A nem állati eredetű termékeket előállító egységekben például sokat javultak az alapanyagok tárolásának a feltételei. „Ugye nem szabad például a liszteszsákokat a falnak támasztva tárolni, és figyelemmel kell követni a nedvességtartalmat a helyiségben. Mostanra már nagyjából minden egységben, cukrászdákban, pékségekben megértették ezt, és mindenhol követik is.
Fotó: Pixabay
Ha visszatekintek tíz évvel ezelőttre, mindig fejfájást okozott nekünk, hogy bementünk ezekbe az egységekbe, és gyakran azt láttuk, hogy penészes falak között, rossz raklapokon, a falnak nekitámasztva álltak a lisztek és más alapanyagok. Én úgy látom, hogy a tekintetben nagy javulás van” – fogalmazott az élelmiszer-biztonsági szakhatóság megyei vezetője.
Az igazgatóság számára az ágazat ezen részében nem is a bejelentett, legálisan működő, de alkalmanként kisebb szabálytalanságokon ért egységek jelentik a gondot. A nem állati eredetű élelmiszertermékek – főleg pék- és cukrásztermékek – terén
– hangsúlyozta István Róbert.
Fotó: Pixabay
Összesítette a pénzügyminisztérium az Országos Adóhatóság (ANAF) szolgáltatásaival és a Privát Virtuális Tér (SPV – Spațiu Privat Virtual) elnevezésű platformmal kapcsolatban az adófizetők részéről beérkezett visszajelzéseket.
A NATO keleti szárnyának országai közül Romániában történik a legtöbb drónincidens Ukrajna közelsége miatt – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján az ügyvivő külügyminiszter.
Meghibásodás történt az ivóvízhálózaton, a javítási munkálatok ideje alatt szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás szerdán Gyergyószentmiklós több utcájában 8-16 óra között.
Kedvezően véleményezte kedden a szenátus jogi bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót.
64 éves korában elhunyt Scherer Péter, az egyik legismertebb magyar színművész – adta hírül Facebook-oldalán az általa is alapított Nézőművészeti Kft. színtársulat.
Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt – számolt be a Reuters jelentése nyomán az Agerpres.
A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium öt éltanuló és közösségi életben is aktív végzőse hordozhatja a búcsús jelképeket az idei pünkösdi búcsún a hagyományoknak megfelelően.
A Kárpát-medence egész területéről és a diaszpórából is várják az alkotásokat a második alkalommal meghirdetett hímzett ünnepi asztalkendők pályázatára.
A Román Nemzeti Bank (BNR) 3,9 százalékról 5,5 százalékra rontotta a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését, 2027 végére pedig 2,9 százalékos inflációval számol – jelentette be kedden Mugur Isărescu.
Miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter kedden. A kormányfő ezt a Facebook-oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott.
szóljon hozzá!