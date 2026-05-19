Már nem penészes falak közt tárolják a liszteszsákokat – javuló élelmiszer-biztonság

A szakhatósági tapasztalatok alapján napjainkban már sokkal inkább megfelelnek az élelmiszer-biztonsági előírásoknak a vállalkozások, mint régen.

A szakhatósági tapasztalatok alapján napjainkban már sokkal inkább megfelelnek az élelmiszer-biztonsági előírásoknak a vállalkozások, mint régen.

Fotó: Pál Árpád

Tíz éve még gyakori probléma volt, hogy penészes falak közt, rossz raklapokon tárolták az alapanyagokat, de ma ez már nem jellemző – a szakhatóság vezetője szerint folyamatosan javulnak a körülmények a Hargita megyei élelmiszeripari egységekben.

Széchely István

2026. május 19., 20:582026. május 19., 20:58

Ugyan nincs minden kifogástalanul rendben a nem állati eredetű élelmiszereket előállító egységekben, de a szakhatósági tapasztalatok alapján javulnak az élelmiszer-biztonsági körülmények az élelmiszeripar ezen részében.

Figyelmeztetések és több tízezer lej összértékű bírságok is voltak az ágazatban a közelmúltban, de bezárást nem kellett elrendelni,

derül ki az első negyedév ellenőrzéseinek eredményéből, amelyekről István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője számolt be a Székelyhonnak.

Házi kolbász, friss disznóhús, krémes és száraz sütemények, torták – számos élelmiszer-biztonsági kockázatot hordoznak a közösségi hálón eladásra kínált hús- és cukrásztermékek, illetve más élelmiszer jellegű készítmények.

Figyelmeztetések, bírságok

Összesen 270 ellenőrzést végeztek az említett időszakban a nem állati eredetű termékeket előállító élelmiszeripari egységekben, ezek közt

ismételt kontrollok is voltak olyan egységeknél, amelyeknél korábban hiányosságokat, kihágásokat tapasztaltak.

A tematikus ellenőrzések során alkalmanként csak pékségeket, péktermék-gyártókat, cukrászlaborokat stb. látogattak meg a szakhatósági ellenőrök.

30 esetben, kisebb szabálytalanságok miatt írásos figyelmeztetésben részesítették a problémás egységeket, 16 esetben pénzbírság volt a szankció,

összesen 36 800 lejre bírságolták meg azokat az egységeket, amelyekben nagyobb kihágásokat találtak

– számolt be az eredményekről István Róbert, megemlítve a gyakoribb szabálytalanságokat is.

Bevizsgálatlan mérlegek, megkésett orvosi vizsgálatok

„Egyes pékségeknél a szerszámok, amikkel dolgoztak koszosan voltak letárolva egyik napról a másikra. Címkézési problémák is voltak a pékségeknél: amikor például valamilyen krémet csinálnak, amit később felhasználnak, azt kéne címkézni a nyomónkövethetőség érdekében, tehát feltüntetni, hogy mikor volt bekeverve.

A személyzetnek a periodikus egészségügyi kivizsgálása nem volt elvégezve időben – azaz lekésték a terminust –, a fertőtlenítésre, rovarirtásra, rágcsálóírtásra vonatkozó szerződésük le volt járva. A hőmérsékletet nem követték, és voltak mérlegek, amelyek nem voltak metrológiailag ellenőrizve – ez főleg akkor veszélyes, ha azokat a fűszerek, adalékanyagok adagolására használják.

Az ilyen mérlegek esetében megköveteljük, hogy metrológiailag legyenek bevizsgálva, hogy ne fordulhasson elő az, hogy például az allergéneket túladagolják

– részletezte a szakhatóság vezetője az ellenőrzéseken tapasztaltakat.

Az alapanyagok tárolási feltételei sokkal jobbak

A folyamatosan zajló ellenőrzések eredményei alapján István Róbert úgy látja,

sokat javultak a körülmények az élelmiszeriparban, sokkal inkább megfelelnek a vonatkozó előírásoknak a vállalkozások, mint régen.

A nem állati eredetű termékeket előállító egységekben például sokat javultak az alapanyagok tárolásának a feltételei. „Ugye nem szabad például a liszteszsákokat a falnak támasztva tárolni, és figyelemmel kell követni a nedvességtartalmat a helyiségben. Mostanra már nagyjából minden egységben, cukrászdákban, pékségekben megértették ezt, és mindenhol követik is.

Ha visszatekintek tíz évvel ezelőttre, mindig fejfájást okozott nekünk, hogy bementünk ezekbe az egységekbe, és gyakran azt láttuk, hogy penészes falak között, rossz raklapokon, a falnak nekitámasztva álltak a lisztek és más alapanyagok. Én úgy látom, hogy a tekintetben nagy javulás van” – fogalmazott az élelmiszer-biztonsági szakhatóság megyei vezetője.

Az igazgatóság számára az ágazat ezen részében nem is a bejelentett, legálisan működő, de alkalmanként kisebb szabálytalanságokon ért egységek jelentik a gondot. A nem állati eredetű élelmiszertermékek – főleg pék- és cukrásztermékek – terén

leginkább a közösségi hálón, mindenféle engedély és szakhatósági kontroll nélkül forgalmazott termékek jelentik a bajt

– hangsúlyozta István Róbert.

2026. május 19., kedd

Elmondták a véleményüket az emberek az adóhatóság szolgáltatásairól

Összesítette a pénzügyminisztérium az Országos Adóhatóság (ANAF) szolgáltatásaival és a Privát Virtuális Tér (SPV – Spațiu Privat Virtual) elnevezésű platformmal kapcsolatban az adófizetők részéről beérkezett visszajelzéseket.

Ügyvivő külügyminiszter: a NATO keleti szárnyán, köztük Romániában történik a legtöbb drónincidens

A NATO keleti szárnyának országai közül Romániában történik a legtöbb drónincidens Ukrajna közelsége miatt – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján az ügyvivő külügyminiszter.

Szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklós több utcájában

Meghibásodás történt az ivóvízhálózaton, a javítási munkálatok ideje alatt szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás szerdán Gyergyószentmiklós több utcájában 8-16 óra között.

Börtön is járhat a jövőben az egészségügyben dolgozók megfélelmlítéséért vagy a velük szembeni agresszióért

Kedvezően véleményezte kedden a szenátus jogi bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót.

Elhunyt Scherer Péter színművész

64 éves korában elhunyt Scherer Péter, az egyik legismertebb magyar színművész – adta hírül Facebook-oldalán az általa is alapított Nézőművészeti Kft. színtársulat.

Román vadászgép lőtt le egy ukrán drónt Észtország felett

Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt – számolt be a Reuters jelentése nyomán az Agerpres.

Ők viszik idén a labarumot és a bazilikajelvényt a csíksomlyói nyeregbe

A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium öt éltanuló és közösségi életben is aktív végzőse hordozhatja a búcsús jelképeket az idei pünkösdi búcsún a hagyományoknak megfelelően.

A legszebb hímzett asztalkendőket keresik

A Kárpát-medence egész területéről és a diaszpórából is várják az alkotásokat a második alkalommal meghirdetett hímzett ünnepi asztalkendők pályázatára.

Ekkor mondhatunk búcsút a kétszámjegyű inflációnak a jegybank szerint

A Román Nemzeti Bank (BNR) 3,9 százalékról 5,5 százalékra rontotta a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését, 2027 végére pedig 2,9 százalékos inflációval számol – jelentette be kedden Mugur Isărescu.

Magyar Péter miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálintot

Miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter kedden. A kormányfő ezt a Facebook-oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott.

