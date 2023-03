Házi szalámi, sütemények a Facebookról – nem veszélytelen

Házi kolbász, friss disznóhús, krémes és száraz sütemények, torták – számos élelmiszer-biztonsági kockázatot hordoznak a közösségi hálón eladásra kínált hús- és cukrásztermékek, illetve más élelmiszer jellegű készítmények, amikor azokat a vevők megfelelő engedéllyel nem rendelkező, ellenőrizetlen termelőktől vásárolják meg. A készítők komoly pénzbírságot és rendőrségi eljárást is kockáztatnak, ugyanis előfordulhat, hogy a „vásárló” az élelmiszer-biztonsági szakhatóság vagy a gazdasági rendőrség ellenőre lesz. Van azonban szabályos módja is az ilyen tevékenységnek, természetes személyként is kiváltható néhány nap alatt az ehhez szükséges engedély, tudtuk meg az élelmiszer-biztonsági igazgatóság képviselőjétől.