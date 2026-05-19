Az ivóvíz tiszta, több kút viszont erősen fertőzött Kézdivásárhelyen

Az egyes jelentéseket a megyei vízszolgáltató továbbította Kézdivásárhely polgármesteri hivatalának, illetve az érintett személyek is kézhez kapják a hét során.

Az egyes jelentéseket a megyei vízszolgáltató továbbította Kézdivásárhely polgármesteri hivatalának, illetve az érintett személyek is kézhez kapják a hét során.

Sok magánkút vize mikrobiológiailag fertőzött, a vezetékes ivóvíz minősége azonban jó – állítja a Hydrokov vízszolgáltató a közegészségügyi igazgatóság által elvégzett laborvizsgálatok alapján, amelyeket néhány helyi lakó megbetegedése indokolt.

Bodor Tünde

2026. május 19., 20:092026. május 19., 20:09

2026. május 19., 20:342026. május 19., 20:34

A kútvíz minőségének ellenőrzése nem tartozik a Hydrokov hatáskörébe, így azokban az utcákban, ahol felmerült a víz fertőzöttségének gyanúja, mintát vett a Kovászna megyei Közegészségügyi igazgatóság (DSP). A vizsgálatok eredményét május 19-én, kedden közölte az intézmény.

Nem tudják, mi okozta a vízszennyeződést Kézdivásárhelyen, módosít eljárásrendjén a Hydrokov
Eljárásrendjének módosítását és a hálózat újbóli fertőtlenítését jelentette be a Hydrokov Rt. azt követően, hogy a közelmúltban mikrobiológiai szennyeződés gyanúja merült fel Kézdivásárhely több utcájában.

Az elemzések szerint a Bálványos, Vár, Kert és Határér utcákból, összesen

18 kútból vett mintából 10 bakteriálisan fertőzöttnek bizonyult: E. coli és Enterococcus bacilusokat, illetve ezek különböző kombinációját tartalmazták.

Az egyetlen utca, ahol minden minta negatív lett, a Határér utca.

Fontos megjegyezni, hogy a törvény tiltja a közmű hálózat és bármilyen más vízforrás összekötését. A kiemelten vizsgált baktériumtörzsek mellett az általános bakteriális jelenlét többszázas értéket mutat, tehát

több kútnál merülhet fel az, hogy a vize káros az egészségre

– hívja fel a figyelmet a Hydrokov. A Hydrokov saját ivóvízére vonatkozó eredmények jók: az elemzett mintákban nincsen semmilyen mikrobiológiai fertőzésre utaló jel.

A Kovászna megyei vízszolgáltató továbbra is felhívja a figyelmet, hogy

ha egy ügyfélnél fertőzés gyanúja merül fel, értesítsék az intézményt.

Ahogy korábban többször is írtunk róla, a közelmúltban mikrobiológiai szennyeződés gyanúja merült fel Kézdivásárhely több utcájában, emiatt eljárásrendjének módosítását és a hálózat újbóli fertőtlenítését jelentette be a Hydrokov Rt.

Háromszék Kézdivásárhely
2026. május 18., hétfő

Lovas zarándokok viszik a Maros megyei imaszalagokat Csíksomlyóra

Idén is elviszik a Maros megyei közösség imaszalagjait a csíksomlyói búcsúba. Az immár hagyománnyá vált kezdeményezés révén azok is lélekben jelen lehetnek a kegyhelyen, akik fizikailag nem tudnak elzarándokolni.

2026. május 17., vasárnap

Segítő kéz a tehetséges diákoknak, akik gyengén teljesítenek az iskolában

Sepsiszentgyörgyi középiskolásokat támogatnak a fejlődésben, kibontakozásban a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács és mentorai. Három hónap alatt látványos fejlődést értek el a diákok, ezért ősztől kibővített formában folytatják a mentorprogramot.

2026. május 17., vasárnap

Nosztalgiával vagy viszolyogva, de a diktatúra hétköznapjaiba csöppenhetünk a kommunizmus múzeumában

Ősszel megnyílik a sepsiszentgyörgyi kommunizmus múzeuma, ahol több ezer adományozott tárgy idézi fel a diktatúra hétköznapjait. A gyűjteményben lehallgatókészülék, cigarettásdoboznak álcázott fényképezőgép és egyenruhák is helyet kapnak.

2026. május 17., vasárnap

Erdélyi magyarság a 20. században – kisebbségtörténeti konferenciát tartottak Sepsiszentgyörgyön

Bemutatták a romániai magyar kisebbség 20. századi történelméhez kapcsolódó legfrissebb kutatási eredményeket a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, ahol május 15–16-án mintegy tíz intézmény kutatói gyűltek össze egy vándorkonferenciára.

2026. május 16., szombat

Hőlégballonnal is várják a turistákat, mégis nehezen indul a szezon Kovásznán

A gyógykezelési jegyek késői kiosztása, a vakációs utalványok értékének csökkenése, valamint az üzemanyagok drágulása is szerepet játszik abban, hogy kevés a turista Kovásznán, ahol a hétvégén szezonnyitó rendezvénnyel várják a városba érkező vendégeket.

2026. május 16., szombat

Autó és motorkerékpár ütközött Réty közelében – frissítve

Egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött szombat délben Réty közelében, emiatt mindkét sávon lezárták az utat a rendőrök. Egy sérültet mentőhelikopterrel szállítanak kórházba.

2026. május 15., péntek

Turisztikai szezonnyitóval indul a nyár Kovásznán

Változatos programokkal, vásárral és koncertekkel nyitják meg a turisztikai szezont május 16–17. között Kovásznán.

2026. május 14., csütörtök

Parkolóhiány, elmaradt tömbházszigetelés, hiányzó magyar feliratok – panaszok Sepsiszentgyörgy központjából

Ahhoz képest, hogy mindössze heten jelentek meg csütörtök délután a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-szervezet városjáró körútjának legújabb lakossági fórumán, széles skálát fogtak át a felvetett problémák. Ezúttal a városközpontban lakók panaszkodhattak.

2026. május 14., csütörtök

Megélni a szabadságot az olvasás által – megnyílt az 5. SepsiBook

Felpezsdült az élet Sepsiszentgyörgy arénájában, ahol sportrajongók helyett most az irodalomkedvelők ünnepelnek. A SepsiBook első napján több száz gyermek és felnőtt bizonyította be, hogy az olvasás és a könyvek szeretete egyáltalán nem divatjamúlt.

2026. május 14., csütörtök

Már készülnek a felső-háromszéki zarándokok a csíksomlyói búcsúra

Jövő héten ilyenkor már úton lesznek a csíksomlyói Szűzanyához a felső-háromszéki gyalogos zarándokok. A pünkösdi búcsújárók Kézdivásárhelyről, Lemhényből, valamint Esztelnekről indulnak, és szívesen várják az új csatlakozókat.

