Az egyes jelentéseket a megyei vízszolgáltató továbbította Kézdivásárhely polgármesteri hivatalának, illetve az érintett személyek is kézhez kapják a hét során.

Sok magánkút vize mikrobiológiailag fertőzött, a vezetékes ivóvíz minősége azonban jó – állítja a Hydrokov vízszolgáltató a közegészségügyi igazgatóság által elvégzett laborvizsgálatok alapján, amelyeket néhány helyi lakó megbetegedése indokolt.

Bodor Tünde 2026. május 19., 20:09

A kútvíz minőségének ellenőrzése nem tartozik a Hydrokov hatáskörébe, így azokban az utcákban, ahol felmerült a víz fertőzöttségének gyanúja, mintát vett a Kovászna megyei Közegészségügyi igazgatóság (DSP). A vizsgálatok eredményét május 19-én, kedden közölte az intézmény. Az elemzések szerint a Bálványos, Vár, Kert és Határér utcákból, összesen

18 kútból vett mintából 10 bakteriálisan fertőzöttnek bizonyult: E. coli és Enterococcus bacilusokat, illetve ezek különböző kombinációját tartalmazták.

Az egyetlen utca, ahol minden minta negatív lett, a Határér utca. Fontos megjegyezni, hogy a törvény tiltja a közmű hálózat és bármilyen más vízforrás összekötését. A kiemelten vizsgált baktériumtörzsek mellett az általános bakteriális jelenlét többszázas értéket mutat, tehát

több kútnál merülhet fel az, hogy a vize káros az egészségre

– hívja fel a figyelmet a Hydrokov. A Hydrokov saját ivóvízére vonatkozó eredmények jók: az elemzett mintákban nincsen semmilyen mikrobiológiai fertőzésre utaló jel. A Kovászna megyei vízszolgáltató továbbra is felhívja a figyelmet, hogy

ha egy ügyfélnél fertőzés gyanúja merül fel, értesítsék az intézményt.