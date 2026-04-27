Nem tudják, mi okozta a vízszennyeződést Kézdivásárhelyen, módosít eljárásrendjén a Hydrokov

Eljárásrendjének módosítását és a hálózat újbóli fertőtlenítését jelentette be a Hydrokov Rt. azt követően, hogy a közelmúltban mikrobiológiai szennyeződés gyanúja merült fel Kézdivásárhely több utcájában.

Mint ismert, a múlt héten fertőzésgyanú miatt nem ajánlották a csapvíz fogyasztását Kézdivásárhelyen a Határér, a Bálványos és a Kert utcában, miután több lakó megbetegedéséről érkezett jelzés. A szolgáltató akkor laboreredményekre várt, miközben elővigyázatosságból korlátozásokat vezetett be. A Hydrokov hétfői közleménye szerint a pénteken vett minták többsége megfelelőnek bizonyult: az utcai hálózatból származó minták nem tartalmaztak baktériumokat. Ugyanakkor egy Bálványos utcai fogyasztó belső csapján vett – nem végleges – eredmény

enterokokkusz, E. coli és koliform baktérium jelenlétét mutatta ki.

A szolgáltató a hét elején megelőző jelleggel ismét fertőtleníti az érintett hálózati szakaszt. Azt is közölték, hogy a helyzet kezelését nehezítette a laboreredmények késedelme, amelyek hétfő délig nem érkeztek meg. Kozsokár Attila, a Hydrokov képviselője hangsúlyozta: nem elégedettek a vizsgálatok gyorsaságával, és elismerték, hogy nem kommunikáltak időben a lakossággal. Mint a közleményből kiderül, ezen változtatnak:

saját mérőműszereket szereznek be,

hogy helyben és gyorsabban tudják kimutatni az esetleges bakteriális szennyeződést, valamint

átalakítják az eljárásrendet a gyorsabb reagálás érdekében.

A szennyeződés pontos oka továbbra sem ismert. A szolgáltató feltételezése szerint a probléma akkor alakulhatott ki, amikor április 19-én munkálatok zajlottak a Torjai és a Dobolyi Aladár utcák kereszteződésében, és a hálózatban átmenetileg megszűnt a nyomás, ami lehetővé tehette szennyezett víz bejutását. A Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság április 22-én vett mintái nem mutattak ki szennyeződést, és a Hydrokov által pénteken végzett vizsgálatok is ezt erősítették meg az utcai hálózat szintjén,

az egyik érintett ház csapjáról vett minta viszont szennyezettséget jelzett.