Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nem tudják, mi okozta a vízszennyeződést Kézdivásárhelyen, módosít eljárásrendjén a Hydrokov

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Eljárásrendjének módosítását és a hálózat újbóli fertőtlenítését jelentette be a Hydrokov Rt. azt követően, hogy a közelmúltban mikrobiológiai szennyeződés gyanúja merült fel Kézdivásárhely több utcájában.

Székelyhon

2026. április 27., 17:462026. április 27., 17:46

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mint ismert, a múlt héten fertőzésgyanú miatt nem ajánlották a csapvíz fogyasztását Kézdivásárhelyen a Határér, a Bálványos és a Kert utcában, miután több lakó megbetegedéséről érkezett jelzés. A szolgáltató akkor laboreredményekre várt, miközben elővigyázatosságból korlátozásokat vezetett be.

korábban írtuk

Fertőzésgyanú miatt nem ajánlott a csapvíz fogyasztása Kézdivásárhely egyik utcájában
Fertőzésgyanú miatt nem ajánlott a csapvíz fogyasztása Kézdivásárhely egyik utcájában

Vizsgálatokat rendelt el a háromszéki vízszolgáltató, miután a Bálványos utcában lakók jelezték: a csapból érkező víz fertőzött lehet. A Hydrokov arra kéri a lakókat, hogy egyelőre ne fogyasszák ivóvíznek.

A Hydrokov hétfői közleménye szerint a pénteken vett minták többsége megfelelőnek bizonyult: az utcai hálózatból származó minták nem tartalmaztak baktériumokat. Ugyanakkor egy Bálványos utcai fogyasztó belső csapján vett – nem végleges – eredmény

enterokokkusz, E. coli és koliform baktérium jelenlétét mutatta ki.

A szolgáltató a hét elején megelőző jelleggel ismét fertőtleníti az érintett hálózati szakaszt. Azt is közölték, hogy a helyzet kezelését nehezítette a laboreredmények késedelme, amelyek hétfő délig nem érkeztek meg.

korábban írtuk

Laboreredményre várnak a kézdivásárhelyi szennyezett víz kapcsán
Laboreredményre várnak a kézdivásárhelyi szennyezett víz kapcsán

Egy héttel az első aggasztó jelek után sem javallott a vezetékes víz fogyasztása Kézdivásárhely több utcájában. Hétfőn délben még nem álltak rendelkezésre a legutóbbi (pénteki) mintavétel laboratóriumi vizsgálatának eredményei.

Kozsokár Attila, a Hydrokov képviselője hangsúlyozta: nem elégedettek a vizsgálatok gyorsaságával, és elismerték, hogy nem kommunikáltak időben a lakossággal. Mint a közleményből kiderül, ezen változtatnak:

saját mérőműszereket szereznek be,

hogy helyben és gyorsabban tudják kimutatni az esetleges bakteriális szennyeződést, valamint

átalakítják az eljárásrendet a gyorsabb reagálás érdekében.

A szennyeződés pontos oka továbbra sem ismert. A szolgáltató feltételezése szerint a probléma akkor alakulhatott ki, amikor április 19-én munkálatok zajlottak a Torjai és a Dobolyi Aladár utcák kereszteződésében, és a hálózatban átmenetileg megszűnt a nyomás, ami lehetővé tehette szennyezett víz bejutását.

A Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság április 22-én vett mintái nem mutattak ki szennyeződést, és a Hydrokov által pénteken végzett vizsgálatok is ezt erősítették meg az utcai hálózat szintjén,

az egyik érintett ház csapjáról vett minta viszont szennyezettséget jelzett.

A szolgáltató továbbra is arra kéri az érintett lakókat, hogy ne fogyasszák a csapvizet addig, amíg több egymást követő, negatív laboreredmény nem igazolja annak biztonságosságát.

Háromszék Kézdivásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 26., vasárnap

Kockakővel rakják ki az utat a brit uralkodó kedvenc székelyföldi falujában

A kis háromszéki településen, ahol III. Károly brit királynak is van birtoka, éppen útfelújítás zajlik. Zalánpatak utcáira azonban nem aszfalt, hanem kockakő kerül, mert a községvezetés szerint ez időtállóbb, és jobban illeszkedik a faluképhez.

Kockakővel rakják ki az utat a brit uralkodó kedvenc székelyföldi falujában
Hirdetés
2026. április 25., szombat

Vastapssal zárult a Szent György Napok nyitókoncertje

Percekig tartó vastaps zárta a 33. Szent György Napok péntek esti nyitókoncertjét a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban. A kulturális hét nyitányaként szolgáló klasszikus zenei esten helyi és székelyföldi művészek léptek fel.

Vastapssal zárult a Szent György Napok nyitókoncertje
2026. április 24., péntek

Fertőzésgyanú miatt nem ajánlott a csapvíz fogyasztása Kézdivásárhely egyik utcájában

Vizsgálatokat rendelt el a háromszéki vízszolgáltató, miután a Bálványos utcában lakók jelezték: a csapból érkező víz fertőzött lehet. A Hydrokov arra kéri a lakókat, hogy egyelőre ne fogyasszák ivóvíznek.

Fertőzésgyanú miatt nem ajánlott a csapvíz fogyasztása Kézdivásárhely egyik utcájában
2026. április 24., péntek

Ma a népviselet napját ünnepeljük

Minden év április 24-én a népviselet napját ünnepeljük. Ebből az alkalomból a Székely Nemzeti Múzeum is felidézte, milyen jelentést hordozott egykor a hagyományos öltözet.

Ma a népviselet napját ünnepeljük
Hirdetés
2026. április 24., péntek

Szabadon csatangoló lovak, elfoglalt buszmegállók miatt bírságol a helyi rendőrség 

A tömegközlekedés bővítése okán fokozottan ellenőrzik a sepsiszentgyörgyi buszmegállókat, amelyeket sokan parkolónak használnak. A helyi rendőrök azonban nemcsak a szabálytalan parkolásért, hanem a felügyelet nélkül hagyott lovak miatt is bírságolnak.

Szabadon csatangoló lovak, elfoglalt buszmegállók miatt bírságol a helyi rendőrség 
2026. április 23., csütörtök

A munkavédelmi felkészítők haszna: senki nem sérült meg az idősotthonban keletkezett tűzben

Tűz ütött ki szerdán hajnalban a kézdivásárhelyi Zenóbia idősotthon konyhájában. A helyiség teljesen kiégett, de a gyors beavatkozásnak és a személyzet helyes reakciójának köszönhetően a lángokat rövid idő alatt megfékezték, és senki sem sérült meg.

A munkavédelmi felkészítők haszna: senki nem sérült meg az idősotthonban keletkezett tűzben
2026. április 23., csütörtök

Szombat délutánig várja a látogatókat a kézdivásárhelyi Virágvarázs vásár

Csütörtökön kezdődött, és szombat délutánig várja látogatóit a Kézdivásárhely főterére berendezkedett vásár. A Virágvarázs kiültetésre váró dísz- és haszonnövények gazdag és színes tárházát kínálja.

Szombat délutánig várja a látogatókat a kézdivásárhelyi Virágvarázs vásár
Hirdetés
2026. április 23., csütörtök

Tavalyhoz képest kevesebb pénzből gazdálkodhat Kézdivásárhely

Kézdivásárhely képviselőtestülete egyöntetűen, ellenvetés nélkül fogadta el 2026. évre szóló költségevetés tervezetét. A céhes város idén közel 113 millió lejből gazdálkodhat, ami tavalyhoz képest közel 14,5 millió lejes mínuszt jelent.

Tavalyhoz képest kevesebb pénzből gazdálkodhat Kézdivásárhely
2026. április 23., csütörtök

Megkönnyíti az illyefalvi önkormányzat a gazdák számára a traktorok műszaki vizsgáztatását

Az illyefalvi önkormányzat várja azon gazdák jelentkezését, akik élnének azzal a felajánlott lehetőséggel, hogy helyben elvégeztetik a traktorok műszaki vizsgáztatását.

Megkönnyíti az illyefalvi önkormányzat a gazdák számára a traktorok műszaki vizsgáztatását
2026. április 23., csütörtök

Vállalkozókat keresnek diákok mentorálására Háromszéken

Vállalkozói mentorprogramot hirdet a Diákok Éve keretében Kovászna Megye Tanácsa. A kezdeményezés olyan háromszéki vállalkozókat és elismert szakembereket szólít meg, akik a következő generációt szeretnék inspirálni saját példájukkal.

Vállalkozókat keresnek diákok mentorálására Háromszéken
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!