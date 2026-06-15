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Háromszék újabb csiszolt gyémántja lett a felújított szacsvai templom

A töredékek azt mutatják, a templom minden fala ki volt festve a XIV. században • Fotó: Bodor Tünde

A töredékek azt mutatják, a templom minden fala ki volt festve a XIV. században

Fotó: Bodor Tünde

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Sok-sok elakadással, de reményen felüli eredménnyel zárult a Réty községhez tartozó szacsvai református templom felújítása. A Hívogató Románia program Szent László útjába belefoglalt istenháza értékes XIV. századi freskókat tárt az utókor elé.

Bodor Tünde

2026. június 15., 09:532026. június 15., 09:53

Harminc éve született meg a gondolata annak, hogy az alig több mint száz lakosú falucska gótikus református templomát meg kellene menteni – akkor még a Szent László-legendát ábrázoló freskók levakolva várták a feltámadást. Végül az Országos Helyreállítási Alaptól kaptak finanszírozást a teljes körű restaurálásra, ráadásul ehhez még egy látogatóközpont, konferenciaterem és imaház felépülése is társult. De természetesen szükség volt a kis faluközösség anyagi támogatására és lelkes, kitartó közmunkájára is.

A vasárnapi avatón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a Pál apostol efézusiakhoz írt leveléből idézett: „ti már nem vagytok jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek”.

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Dezső László Levente szacsvai lelkész rendkívül sok időt és energiát áldozott a felújításra, amihez a helyi önkormányzat teljes támogatását is megkapta • Fotó: Bodor Tünde Galéria

Dezső László Levente szacsvai lelkész rendkívül sok időt és energiát áldozott a felújításra, amihez a helyi önkormányzat teljes támogatását is megkapta

Fotó: Bodor Tünde

„A székelység hosszú múltjában benne van a dicsőség és a pusztulás, de mindeddig megsegített minket a Úr, megmaradtunk, megvagyunk és itthon vagyunk, továbbra is lenni akarunk” – hangsúlyozta az egyházi elöljáró.

Balogh Zoltán esperes, akinek harminc éve első szolgálati helye volt Szacsva, rámutatott arra, honnan jutottak a mai állapotokhoz:

harminc éve csak sáros földútjai voltak a falunak, a templomba pedig még az áram sem volt bevezetve.

Mikor ez utóbbi gond megoldásának nekifogtak, egy adott ponton felfedezték a templomban a Szent László-legendakörhöz kapcsolódó falfreskórészleteket, ez pedig lendületet adott a folyamatnak, amely így is számos megtorpanással jutott el a vasárnapi betljesedéshez.

Balogh Zoltán esperes első szolgálati helye volt Szacsva, a templom akkor még siralmas állapotban volt • Fotó: Bodor Tünde Galéria

Balogh Zoltán esperes első szolgálati helye volt Szacsva, a templom akkor még siralmas állapotban volt

Fotó: Bodor Tünde

Ambrus Attila, a szacsvai gyülekezet főgondnoka Antoaine de Saint Exupery egy gondolatát parafrazálva mondta, az szépíti meg Székelyföldet, Háromszéket, hogy a történelem csiszolta gyémántokat rejt magában.

A menthetetlent akarták menteni, de annál sokkal többet sikerült

Dezső László Levente, a kis egerpataki és szacsvai gyülekezetek lelkipásztora elérzékenyülve fogott neki beszédének, amelyben áttekintette a templom restaurálásának folyamatát. Eleinte csak éppen megmenteni akarták a kis istenhajlékát,

amelyben virult a könnyező házigomba, és nem egy, hanem sok tenyérnyi hasadék volt a falakban, az épület maga pedig szinte becsúszott a domboldalon.

Így addig kerestek, míg rátaláltak a Larix stúdióra, amely a statikai megerősítés terveit végezte, majd Réty község felvállalta a tervezési költségeket, de a Bethlen Gábor Alap is támogatta a munkálatot. Végül 2022-ben írták alá a támogatási szerződést az Országos Helyreállítási Alappal.

A Mihály Ferenc által restaurált, különleges festett kazettás mennyezetből származó szöget kaptak mindazok, akik jelentősen hozzájárultak a templomfelújításhoz • Fotó: Bodor Tünde Galéria

A Mihály Ferenc által restaurált, különleges festett kazettás mennyezetből származó szöget kaptak mindazok, akik jelentősen hozzájárultak a templomfelújításhoz

Fotó: Bodor Tünde

Három évvel ezelőtt indultak el a munkálatok. Ismét megakasztotta a folyamatot a régészeti feltárás, amely bronzkori lelőhelyet azonosított a felújítási projektbe belefoglalt látogatási központ területén.

Három évet tartott az 1761-ben festett kazetták restaurálása is, amelyet Mihály Ferenc művészettörténész-restaurátor végzett el. A templom északi falán közben felfedeztek egy befalazott imádkozófülkét – amely rendkívül egyedi –, abban pedig Szakács Tamás falképrestaurátor tárta fel a Hitetlen Tamást ábrázoló képet, de látható egy jelenettöredék a napkeleti bölcsek Jézus-imádásából is. Ez ihlette a lelkész által a vasárnapi ünnepi szentmisében idézett bibliai igét.

A teljes felújítás – a tanulmányok elkészítését is beleértve – kilenc évet tartott.

A történeti visszatekintés végeztével Dezső László Levente

  • emléklapokat

  • és Jánó Mihály szacsvai freskókról írott tanulmányát,

  • valamint a kazettás mennyezetből származó egy-egy restaurált kovácsoltvas szöget

adott át mindazoknak, akiknek nagy szerepük volt a felújítási folyamatban.

• Fotó: Bodor Tünde Galéria

Fotó: Bodor Tünde

A templomból az ünneplő közösség átvonult az istenháza alatti új épületegyütteshez, ahol a látogatóközpont és konferenciaterem előtt volt újabb műsor.

Hegedűs Csilla, az RMDSZ volt kulturális államtitkára és művelődésügyi minisztere beszámolt arról, hogyan született meg a Szent László útjának gondolata (kellett egy turisztikai út, ami összekötötte Erdélyt és a Partiumot), Jánó Mihály kitért a faltöredékek ábráira, Dombora Lehel a maga szemszögéből is áttekintette a felújításhoz kapcsolódó problémákat és örömöket, majd Kató Béla áldást mondott a jelenlévőkre.

A látogatóközpont, konferenciaterem és imaház élettel megtöltése a következő nagy feladata a helyi egyháznak, önkormányzatnak és közösségnek • Fotó: Bodor Tünde Galéria

A látogatóközpont, konferenciaterem és imaház élettel megtöltése a következő nagy feladata a helyi egyháznak, önkormányzatnak és közösségnek

Fotó: Bodor Tünde

Ezután tartották meg az ünnepélyes szalagvágást, a látogatóközpontban pedig az ünneplő közösség megtekinthette Damó Timea festményeit és Tímár Levente fotóit. A falu asszonyainak köszönhetően az udvaron szeretetvendégségben volt részük a jelenlévőknek. Az ünnepségen közreműködött a rétyi Kováts András Ifjúsági Koncertzenekar is.

A szálláshelyeket is tartalmazó látogatóközpont avatása. Ide még ezután vezetik be az ivóvizet, s aztán saját szervezésű táborok helyszíne lesz az épület • Fotó: Bodor Tünde Galéria

A szálláshelyeket is tartalmazó látogatóközpont avatása. Ide még ezután vezetik be az ivóvizet, s aztán saját szervezésű táborok helyszíne lesz az épület

Fotó: Bodor Tünde

Háromszék Egyház
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