Felszólítás jár a gondozatlan sírokért

Az Urban Locato megkezdte a sepsiszentgyörgyi köztemetőben a gondozatlan sírhelyek jogi státuszának felülvizsgálatát
Fotó: Tuchiluș Alex
Elkezdődött a sepsiszentgyörgyi köztemetőben a gondozatlan sírhelyek jogi státuszának felülvizsgálata. A gondnokság felszólítást helyezett el azokon a sírokon, amelyek után nem fizették be a fenntartási díjat, illetve amelyeket elhanyagoltak.
A köztemető néhány sírhelyén már megjelentek a figyelmeztetések, az elkövetkező hetekben várhatóan még több felszólítást helyeznek ki a temetőgondozásért felelős Urban Locato munkatársai. Ez
– hívják fel a figyelmet. Az illetékesek szerint gyakori eset, hogy a sírokat nem szándékosan hanyagolják el, hiszen sok hozzátartozó külföldön él, esetleg egészségi állapotuk nem engedi meg, hogy rendszeresen látogassák a temetőt.
Azért, hogy ezeket a kérdéseket tisztázhassák és rendezni tudják a nyilvántartást, arra kérik az érintett hozzátartozókat, hogy vegyék fel személyesen a kapcsolatot a gondnoksággal az Ág utca 1. szám alatt, a piac melletti épület földszintjén található irodában.
Több panasz is érkezett az elmúlt időszakban a magas fű miatt, illetve azért is elégedetlenkedtek a hozzátartozók, hogy a bokrok, cserjék metszéséből származó zöld hulladékot nem takarították el a gondnokok a sírokról.
Megkezdték a fák, bokrok metszését, a zöld hulladékot még nem szállították el
Fotó: Tuchiluș Alex
Az Urban Locato szerint a zöldövezet karbantartását öt munkatárs végzi, ők felelnek a fűnyírás mellett a sírásásokért és a temetések lebonyolításáért is – utóbbi feladatok értelemszerűen mindig elsőbbséget élveznek.
Az utóbbi hetekben az esős idő nehezítette a munkájukat, de a temető zöldövezetének túlnyomó részét már sikerült rendezni, és
Azok, akik szeretnék, hogy a hozzátartozójuk sírjánál is végezzenek ilyen munkálatot, szintén a temetőgondnokságon jelezhetik.
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