Felszólítás jár a gondozatlan sírokért

Elkezdődött a sepsiszentgyörgyi köztemetőben a gondozatlan sírhelyek jogi státuszának felülvizsgálata. A gondnokság felszólítást helyezett el azokon a sírokon, amelyek után nem fizették be a fenntartási díjat, illetve amelyeket elhanyagoltak.

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A köztemető néhány sírhelyén már megjelentek a figyelmeztetések, az elkövetkező hetekben várhatóan még több felszólítást helyeznek ki a temetőgondozásért felelős Urban Locato munkatársai. Ez

egy ellenőrzési folyamat része, a lakóknak nem kell attól tartaniuk, hogy szeretteik sírhelyét felszámolnák

– hívják fel a figyelmet. Az illetékesek szerint gyakori eset, hogy a sírokat nem szándékosan hanyagolják el, hiszen sok hozzátartozó külföldön él, esetleg egészségi állapotuk nem engedi meg, hogy rendszeresen látogassák a temetőt.

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Azért, hogy ezeket a kérdéseket tisztázhassák és rendezni tudják a nyilvántartást, arra kérik az érintett hozzátartozókat, hogy vegyék fel személyesen a kapcsolatot a gondnoksággal az Ág utca 1. szám alatt, a piac melletti épület földszintjén található irodában.

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Több panasz is érkezett az elmúlt időszakban a magas fű miatt, illetve azért is elégedetlenkedtek a hozzátartozók, hogy a bokrok, cserjék metszéséből származó zöld hulladékot nem takarították el a gondnokok a sírokról.