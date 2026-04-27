Laboreredményre várnak a kézdivásárhelyi szennyezett víz kapcsán

Egy héttel az első aggasztó jelek után sem javallott a vezetékes víz fogyasztása Kézdivásárhely több utcájában. Hétfőn délben még nem álltak rendelkezésre a legutóbbi (pénteki) mintavétel laboratóriumi vizsgálatának eredményei.

Kocsis Károly 2026. április 27., 14:592026. április 27., 14:59

Mint megírtuk, április 24-én, pénteken a Hydrokov Rt. közleményben tudatta, a kézdivásárhelyi Bálványos, Kert és Határér utcákban

a vezetékes víz fertőzés gyanúja miatt nem alkalmas emberi fogyasztásra.

A Kovászna megyei szolgáltató aznap is küldött két vízmintát a Harvíz Rt. regionális vízszolgáltató csíkszeredai szaklaboratóriumába, de hétfő délig nem kapta meg a vizsgálat eredményét. A Torjai úton április 19-én reggel hibásodott meg a fővezeték, aminek következtében a szolgáltató a Bálványos, Dobolyi Aladár, Boér Géza és Kert utcákban is elzárta a vizet. A szolgáltatás újraindítását követően, április 21-én

a Bálványos utca egyik lakója jelezte, hogy büdös a csapból folyó víz.

A Hydrokov szakemberei akkor a helyszínen nem érzékeltek rendellenességet, de kimosták a vezetéket, és másnap két helyről vett vízmintát küldtek be ellenőrzésre a megyei egészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatósághoz. Április 24-én újból kimosták, fertőtlenítették az érintett vezetékeket, és egyben

felszólították a Bálványos, majd a Kert és Határér utca lakóit, hogy egyelőre ne fogyasszanak a csapvízből.

Szilveszter Szabolcs, kézdivásárhelyi alpolgármesternél hétfőn délben érdeklődtünk, aki elmondta: a laboratóriumi vizsgálatok eredményei hiányában

nem tudják azonosítani a szennyeződés kiváltóját, amit egy „lappangó” vizet tartalmazó csővég is okozhatott.