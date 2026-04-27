Laboreredményre várnak a kézdivásárhelyi szennyezett víz kapcsán

Emberi fogyasztásra nem ajánlják az ivóvizet. Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Egy héttel az első aggasztó jelek után sem javallott a vezetékes víz fogyasztása Kézdivásárhely több utcájában. Hétfőn délben még nem álltak rendelkezésre a legutóbbi (pénteki) mintavétel laboratóriumi vizsgálatának eredményei.
Mint megírtuk, április 24-én, pénteken a Hydrokov Rt. közleményben tudatta, a kézdivásárhelyi Bálványos, Kert és Határér utcákban
A Kovászna megyei szolgáltató aznap is küldött két vízmintát a Harvíz Rt. regionális vízszolgáltató csíkszeredai szaklaboratóriumába, de hétfő délig nem kapta meg a vizsgálat eredményét.
A Torjai úton április 19-én reggel hibásodott meg a fővezeték, aminek következtében a szolgáltató a Bálványos, Dobolyi Aladár, Boér Géza és Kert utcákban is elzárta a vizet. A szolgáltatás újraindítását követően, április 21-én
A Hydrokov szakemberei akkor a helyszínen nem érzékeltek rendellenességet, de kimosták a vezetéket, és másnap két helyről vett vízmintát küldtek be ellenőrzésre a megyei egészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatósághoz. Április 24-én újból kimosták, fertőtlenítették az érintett vezetékeket, és egyben
Szilveszter Szabolcs, kézdivásárhelyi alpolgármesternél hétfőn délben érdeklődtünk, aki elmondta: a laboratóriumi vizsgálatok eredményei hiányában
Az említett utcákban található vezeték akár más fertőző góccal is érintkezhetett, és kerülhetett vissza egészségügyi szempontból nem megfelelő víz a rendszerbe.
Az alpolgármester telefonon azt kérte hétfőn Kozsokár Attilától, a Hydrokov vezérigazgatójától, hogy sürgesse meg a laboreredményeket. Addig is a szolgáltatónak kötelessége ivóvizet biztosítani az érintett utcák közel száz háztartása számára.
Április 30-án, a magyar film napján lesz 125 éve, hogy bemutatták az első magyar filmként számon tartott A táncz című alkotást, ebből az alkalomból 125 produkció látható ingyen a Filmión április 27-e és május 10-e között.
Marosvásárhelyre indult szombaton a 39 éves, mezőbodoni férfi Pal Ionel Silviu, aki a mai napig nem tért vissza otthonába – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
79 éves korában meghalt Sebő Ferenc Kossuth-díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató és építészmérnök, a Nemzet Művésze, a hazai hangszeres népzenei mozgalom és a táncházmozgalom egyik alapítója.
A marosvásárhelyi diáknapokat idén május 27–30. között rendezik meg a Vibe-fesztivál helyszínén, de a város számos tere otthont ad a rendezvénynek, amely nemcsak az egyetemistákat szólítja meg.
Az év első negyedévében 33.966 személy jutott álláshoz az Országos Munkaerő-elhelyezési Ügynökség (ANOFM) közvetítésével – tájékoztatott hétfőn az intézmény.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) közös bizalmatlansági indítványát akkor fogják benyújtani, amikor meglesz a 233 támogató aláírás – nyilatkozta hétfőn George Simion.
Leállították a Székely Tv műsorszórását: a helyi csatorna 16 év után, gazdasági okok miatt szűnt meg. A Csíkszeredában működő stúdió vasárnap éjjel zárt be végleg, hétfőn pedig már csak a „Nem érhető el a szolgáltatás” felirat fogadta a nézőket.
Lakóház tetejére dőlt egy fa hétfőn a Vasláb községhez tartozó Marosfőn, tűzoltók a helyszínre siettek, hogy eltakarítsák – közli a Hargita megyei tűzoltóság sajtóosztálya.
Marian Neacșu volt kormányfőhelyettes hétfőn kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) közösen bizalmatlansági indítványt terjeszt be az Ilie Bolojan vezette kormány ellen.
A hétvége folyamán számos Petrom-töltőállomás maradt gázolaj és benzin nélkül. Sok helyen hétfőn sem tudták pótolni a hiányzó üzemanyagot: Baróton például napok óta nem tudnak tankolni a gépjárművezetők.
