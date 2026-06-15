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Csoma Botond a Veștea-kormány támogatásáról: megvárjuk a PNL döntését

• Fotó: Facebook/Csoma Botond

Fotó: Facebook/Csoma Botond

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Az RMDSZ egyelőre nem döntött arról, hogy támogatja-e Adrian Veștea kormányát, előbb megvárja, hogy milyen álláspontra jut a Nemzeti Liberális Párt (PNL).

Székelyhon

2026. június 15., 17:412026. június 15., 17:41

2026. június 15., 17:422026. június 15., 17:42

A szövetség vezetősége vasárnapi ülésén döntött ebben a kérdésben – jelentette ki hétfőn Csoma Botond képviselőházi frakcióvezető.

Idézet
Mivel Adrian Veștea a PNL egyik alelnöke, az RMDSZ előbb azt szeretné megtudni, hogyan viszonyul a liberális párt a jelöléséhez.

Emellett személyesen is egyeztetni akarunk vele, hogy megismerjük a terveit és kormánya programját” – idézi a politikust az Agerpres. Csoma szerint meglepte az RMDSZ-t, hogy Nicușor Dan Adrian Veșteát bízta meg kormányalakítással. Kijelentette: ha valóban a korábbi koalíció újjáalakítása az államfő célja, akkor

szerencsésebb lett volna, ha a miniszterelnök-jelölt nevesítése előtt egyeztet a pártokkal, mert ez talán oldhatta volna a korábbi koalíciós partnerek közötti feszültségeket.

Elképzelhető lett volna olyan miniszterelnök-jelölt is, akit a korábbi koalíció valamennyi pártja elfogad – tette hozzá Csoma.

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A frakcióvezető elmondta, hogy az RMDSZ nem tárgyalt Adrian Veșteával a támogatása feltételeiről vagy miniszteri tisztségekről. Közlése szerint

a szövetség döntése nem kizárólag a kormányzati részvételétől függ majd.

Megjegyezte, hogy az RMDSZ továbbra is politikai kormányt tartana kívánatosnak, de a Veștea-kabinet támogatásáról szóló döntést nem lehet egyetlen szempont alapján meghozni. Csoma Botond hangsúlyozta, hogy

az RMDSZ nem akar részt venni a PNL esetleges megosztásában.

Emellett szempont az is, hogy milyen parlamenti többség állna Adrian Veștea mögé, mert a kormányát a kisebb szélsőséges pártokból kivált képviselők és szenátorok is támogathatják. Csoma Botondot szembesítették Adrian Veșteának azzal a kijelentésével is, miszerint a kormánya 240 támogató szavazatra számíthat a parlamentben. A politikus kifejtette:

nem tudja, hogy mire alapozza számításait a kijelölt miniszterelnök, de az RMDSZ szavazataira egyelőre nem számíthat.

A frakcióvezető szerint az országnak valóban teljes jogkörű kormányra van szüksége, mert az ügyvivő kabinet nem működhet a végtelenségig. De ha Adrian Veștea programja nem kínál megfelelő megoldásokat a romániai válsághelyzetre, az RMDSZ dönthet úgy is, hogy nem vesz részt a kormányában.

Belföld RMDSZ Politika
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