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Betiltják a közösségi média használatát a 16 év alattiaknak Nagy-Britanniában

Az érintett közösségimédia-cégek között szerepel majd mások mellett a Snapchat, a TikTok, a YouTube, az Instagram, a Facebook és az X. • Fotó: Pinti Attila

Az érintett közösségimédia-cégek között szerepel majd mások mellett a Snapchat, a TikTok, a YouTube, az Instagram, a Facebook és az X.

Fotó: Pinti Attila

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Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára.

Székelyhon

2026. június 15., 16:382026. június 15., 16:38

Keir Starmer brit miniszterelnök a Downing Streeten tartott hétfői sajtóértekezletén bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be 16. életévét – számol be az MTI.

Starmer szerint a kormány a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. A bejelentés előzményeként a munkáspárti brit kormány országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezren fejtették ki véleményüket, és

a válaszadó szülők 90 százaléka támogatta a 16 éves alsó korhatár kijelölését a közösségimédia-felületek használatához.

A felmérés résztvevőinek 85 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár.

• Fotó: Orbán Orsolya Galéria

Fotó: Orbán Orsolya

Hétfői sajtótájékoztatóján a brit miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a közösségi média

Idézet
boldogtalanná teszi a gyerekeket,

megkönnyíti a bántalmazóknak, hogy zaklassák őket, és a gyermekek mentális egészsége is károsodhat. Hozzátette:

a gyerekek mindemellett olyan tartalmakhoz férhetnek hozzá, amelyek veszélyesek számukra, mivel éppen az ilyen tartalmak keltik a legnagyobb figyelmet.

Starmer szerint a közösségi médiát "kifejezetten úgy alakították ki, hogy függőséget okozzon és egy-egy alkalommal hosszú órákra magához kösse a használókat. Ez megakadályozza a gyerekeket még abban is, hogy elkészítsék házi feladataikat, olvassanak, játsszanak barátaikkal a szabadban, és megfelelő időben aludni térjenek – mondta a brit kormányfő.

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Úgy fogalmazott: az 1970-es évek elején, az ő gyerekkorának időszakában,

az a nemzedék nem volt kitéve egy olyan technológiának, amely az élet minden zugába behatol, amelytől szinte lehetetlen elszakadni, és amely minden hibát megjegyez.

Arra a kérdésre, hogy a 16 éven aluliakra vonatkozó közösségimédia-használati tilalom mikor lép érvénybe, Keir Starmer azt mondta, a kormány reményei szerint a szükséges jogszabályokat még karácsony előtt elfogadja a parlament,

és az intézkedés 2027 tavaszán hatályossá válik.

A tervezett nagy-britanniai intézkedés által érintett közösségimédia-cégek között szerepel majd mások mellett a Snapchat, a TikTok, a YouTube, az Instagram, a Facebook és az X.

• Fotó: Orbán Orsolya Galéria

Fotó: Orbán Orsolya

A brit tilalom ugyanakkor nem terjed ki olyan üzenőportálokra, mint a WhatsApp vagy a Signal.

A londoni miniszterelnöki hivatal ismertetése szerint a brit médiafelügyelet (Ofcom) gyors ütemben összeállít egy tanulmányt arról, hogy miként lehet hatékonyan ellenőrizni a közösségi média használóinak életkorát, és igazolni, hogy a felhasználók 16 éven felüliek.

Külföld Közösségi háló Média
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