Betiltják a közösségi média használatát a 16 év alattiaknak Nagy-Britanniában

Az érintett közösségimédia-cégek között szerepel majd mások mellett a Snapchat, a TikTok, a YouTube, az Instagram, a Facebook és az X.
Fotó: Pinti Attila
Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára.
Keir Starmer brit miniszterelnök a Downing Streeten tartott hétfői sajtóértekezletén bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be 16. életévét – számol be az MTI.
Starmer szerint a kormány a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. A bejelentés előzményeként a munkáspárti brit kormány országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezren fejtették ki véleményüket, és
A felmérés résztvevőinek 85 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár.
Fotó: Orbán Orsolya
Hétfői sajtótájékoztatóján a brit miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a közösségi média
megkönnyíti a bántalmazóknak, hogy zaklassák őket, és a gyermekek mentális egészsége is károsodhat. Hozzátette:
Starmer szerint a közösségi médiát "kifejezetten úgy alakították ki, hogy függőséget okozzon és egy-egy alkalommal hosszú órákra magához kösse a használókat. Ez megakadályozza a gyerekeket még abban is, hogy elkészítsék házi feladataikat, olvassanak, játsszanak barátaikkal a szabadban, és megfelelő időben aludni térjenek – mondta a brit kormányfő.
Úgy fogalmazott: az 1970-es évek elején, az ő gyerekkorának időszakában,
Arra a kérdésre, hogy a 16 éven aluliakra vonatkozó közösségimédia-használati tilalom mikor lép érvénybe, Keir Starmer azt mondta, a kormány reményei szerint a szükséges jogszabályokat még karácsony előtt elfogadja a parlament,
A tervezett nagy-britanniai intézkedés által érintett közösségimédia-cégek között szerepel majd mások mellett a Snapchat, a TikTok, a YouTube, az Instagram, a Facebook és az X.
Fotó: Orbán Orsolya
A londoni miniszterelnöki hivatal ismertetése szerint a brit médiafelügyelet (Ofcom) gyors ütemben összeállít egy tanulmányt arról, hogy miként lehet hatékonyan ellenőrizni a közösségi média használóinak életkorát, és igazolni, hogy a felhasználók 16 éven felüliek.
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