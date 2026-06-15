Két emberre támadt rá a medve Kászonaltízen

Mezőgazdasági munkát végző emberekre támadt rá a medve hétfőn a Kászonaltíz községhez tartozó Kászonújfaluban, mindkét személyt kórházba kellett szállítani. Az áldozatok állapota stabil.

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Forrást takarított ki két ember Kászonaltízen, a munkavégzés közben pedig rájuk támadt egy medve – tudtuk meg a mentőszolgálattól.

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Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezérigazgatója a Székelyhonnak elmondta, hogy bár az első információk arról szóltak hogy egy áldozata van a medvetámadásnak, végül