Két emberre támadt rá a medve Kászonaltízen

Fotó: Pál Árpád
Mezőgazdasági munkát végző emberekre támadt rá a medve hétfőn a Kászonaltíz községhez tartozó Kászonújfaluban, mindkét személyt kórházba kellett szállítani. Az áldozatok állapota stabil.
Forrást takarított ki két ember Kászonaltízen, a munkavégzés közben pedig rájuk támadt egy medve – tudtuk meg a mentőszolgálattól.
Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezérigazgatója a Székelyhonnak elmondta, hogy bár az első információk arról szóltak hogy egy áldozata van a medvetámadásnak, végül
A 29 éves személy a feneke tájékán sérült meg, míg az 51 évesnek a jobb keze és a jobb lába. Mindkét áldozat állapota stabil – erősítette meg az igazgató.
Az RMDSZ egyelőre nem döntött arról, hogy támogatja-e Adrian Veștea kormányát, előbb megvárja, hogy milyen álláspontra jut a Nemzeti Liberális Párt (PNL).
Dobos Melindát nevezték ki Hargita Megye Tanácsának megyemenedzseri tisztségére a hétfői tanácsülésen.
Sepsiszentgyörgy egykori dohánygyárában aláírták hétfőn a helyi Csodák palotájának finanszírozását célzó szerződést. Az önkormányzat a Közép Fejlesztési Régió legnagyobb uniós támogatásával vághat bele az élményközpont kivitelezésébe.
Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára.
Hetek óta üzenget Hargita Megye Tanácsának korábbi elnöke utódjának, hétfőn azonban látványosan egymásnak esett Hargita Megye Tanácsának ülésén Bíró Barna Botond és Borboly Csaba a homoródfürdői ifjúsági tábor ügyében.
Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre, a június 15–28. közötti időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzését. Jöhet a nyár.
A bukaresti katonai törvényszék a csendőrségi vezetőket a vádak alól felmentő ítéletet hozott hétfőn a 2018. augusztus 10-i fővárosi tüntetés ügyében.
A munkaképes korú, azaz a 15 és 64 év közötti lakosság foglalkoztatási aránya 62,6 százalékon stagnált az idei első negyedévben, míg a munkanélküliségi ráta 0,2 százalékponttal 6,5 százalékra nőtt 2025 utolsó három hónapjához képest.
Országos akcióhoz csatlakozva június 15. és 21. között fokozott közúti ellenőrzéseket végeznek a rendőrök, elsősorban az ittas vagy tudatmódosító szer alatt álló sofőrök kiszűrésére.
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