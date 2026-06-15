Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak szerdán a vámhatósági alkalmazottak

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Fotó: Borbély Fanni
A Román Vámhatóság alkalmazottait is képviselő Meridian Országos Szakszervezeti Szövetség bejelentette, hogy az intézmény dolgozói szerdán kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanank a munkakörülményeket és juttatásaikat érintő súlyos problémák miatt.
A hétfői közlemény szerint szerdán 12 és 14 óra között a tiltakozó akcióhoz csatlakozó alkalmazottak megszakítják a munkát. A szakszervezet képviselői kifogásolják, hogy nem írták még alá a kollektív munkaszerződést, így
– számol be az Agerpres. A vámhatósági alkalmazottak ugyanakkor elégedetlenek az új közalkalmazotti bértörvény őket érintő előírásaival is, például:
a határon dolgozó személyzet és a segítőkutyákkal dolgozók egyes bérjogosultságával,
a hétvégi és ünnepnapokon végzett munkáért járó pótlékok lefaragásával,
valamint az átvilágító berendezésekkel dolgozó személyzet veszélyességi pótlékának hiányával.
A szakszervezet szerint a párbeszéd hiánya és a vámhatóság vezetőségének távolmaradása az egyeztetésektől megakadályozta a munkaügyi vita békés rendezését. A szakszervezeti tagok
kezdjenek valódi és átlátható tárgyalásokat, és biztosítsák a vámtisztviselők összes jogának tiszteletben tartását.
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