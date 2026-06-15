„Ébredezik” az Etna, közepes figyelmeztetést adtak ki Catania repülőterén

Hamufelhőt ereszt ki magából az Etna több mint 3 ezer méteres magasságban, emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén hétfőn, egyelőre jelentősebb késések nélkül.

Székelyhon 2026. június 15., 20:162026. június 15., 20:16

Catania utcáiról szabad szemmel is jól lehet látni a vulkánból felszálló fehér-szürkés színű füstcsíkot. A vulkánon elhelyezett tér- és hőkamerák jelzése szerint

a hamufelhő-kibocsátás 3300 méteres magasságra korlátozódik, vagyis az Etna csúcsára