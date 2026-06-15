Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

„Ébredezik” az Etna, közepes figyelmeztetést adtak ki Catania repülőterén

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hamufelhőt ereszt ki magából az Etna több mint 3 ezer méteres magasságban, emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén hétfőn, egyelőre jelentősebb késések nélkül.

Székelyhon

2026. június 15., 20:162026. június 15., 20:16

Catania utcáiról szabad szemmel is jól lehet látni a vulkánból felszálló fehér-szürkés színű füstcsíkot.

A vulkánon elhelyezett tér- és hőkamerák jelzése szerint

a hamufelhő-kibocsátás 3300 méteres magasságra korlátozódik, vagyis az Etna csúcsára

– írja az MTI.

Hirdetés

A szicíliai légiforgalmi hatóság közepes, úgynevezett narancssárga figyelmeztetést adott ki Catania nemzetközi repülőterére, ami készenléti állapotot jelent. Hétfőn a járatok jelentős késés nélkül közlekedtek.

A riasztás alakulása az olasz geofizikai és vulkanológiai intézet (Ingv) honlapján követhető.

Európa legmagasabb aktív vulkánjából tavaly december végén tört fel láva és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Március elején hamufelhő tört fel a vulkánból.

Külföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között
Holtan találtak egy etédi férfit Erdőszentgyörgy közelében
Elefántcsontpart felrúgta a papírformát, gólzáport rendeztek a svédek
És ha tényleg beüt a baj? Életbiztosítási útmutató a rekordkifizetések láttán
Gólparádéval rajtolt a Nationalelf a világbajnokságon
Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között
Székelyhon

Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között
Holtan találtak egy etédi férfit Erdőszentgyörgy közelében
Székelyhon

Holtan találtak egy etédi férfit Erdőszentgyörgy közelében
Elefántcsontpart felrúgta a papírformát, gólzáport rendeztek a svédek
Székely Sport

Elefántcsontpart felrúgta a papírformát, gólzáport rendeztek a svédek
És ha tényleg beüt a baj? Életbiztosítási útmutató a rekordkifizetések láttán
Krónika

És ha tényleg beüt a baj? Életbiztosítási útmutató a rekordkifizetések láttán
Gólparádéval rajtolt a Nationalelf a világbajnokságon
Székely Sport

Gólparádéval rajtolt a Nationalelf a világbajnokságon
Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Nőileg

Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 15., hétfő

„Hadd áramoljon a kőolaj!” – az Egyesült Államok megállapodott Iránnal a háború lezárásáról

Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról – jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap.

„Hadd áramoljon a kőolaj!” – az Egyesült Államok megállapodott Iránnal a háború lezárásáról
„Hadd áramoljon a kőolaj!” – az Egyesült Államok megállapodott Iránnal a háború lezárásáról
2026. június 15., hétfő

„Hadd áramoljon a kőolaj!” – az Egyesült Államok megállapodott Iránnal a háború lezárásáról
Hirdetés
2026. június 11., csütörtök

Tucatnyi román állampolgár kéri a konzuli segítséget utazási okmányok kiállításához

Eddig huszonegy Észak-Írországban élő ember kért konzuli segítséget a román hatóságoktól utazási okmányok kiállításához a belfasti zavargások miatt – közölték csütörtökön külügyminisztériumi források.

Tucatnyi román állampolgár kéri a konzuli segítséget utazási okmányok kiállításához
Tucatnyi román állampolgár kéri a konzuli segítséget utazási okmányok kiállításához
2026. június 11., csütörtök

Tucatnyi román állampolgár kéri a konzuli segítséget utazási okmányok kiállításához
2026. június 10., szerda

Román állampolgárok is kárt szenvedtek a Belfastban kitört erőszakos zavargások nyomán

A román külügyminisztérium tájékoztatása szerint az edinburgh-i román konzuli hivatal képviselői kapcsolatban állnak három román állampolgárságú családdal, amelyek otthonát megrongálták az éjszakai események közben.

Román állampolgárok is kárt szenvedtek a Belfastban kitört erőszakos zavargások nyomán
Román állampolgárok is kárt szenvedtek a Belfastban kitört erőszakos zavargások nyomán
2026. június 10., szerda

Román állampolgárok is kárt szenvedtek a Belfastban kitört erőszakos zavargások nyomán
2026. június 09., kedd

Új légitársaság került fel az uniós tiltólistára

Az Európai Bizottság frissítette a légiközlekedés biztonságával összefüggésben azon légitársaságokat felsoroló listáját, amelyekre működési tilalom vagy működési korlátozás vonatkozik az Európai Unió légterében.

Új légitársaság került fel az uniós tiltólistára
Új légitársaság került fel az uniós tiltólistára
2026. június 09., kedd

Új légitársaság került fel az uniós tiltólistára
Hirdetés
2026. június 09., kedd

A csapat kijutott a vébére, az ország viszont súlyos ebolajárvánnyal küzd

További 16,5 millió eurós uniós támogatást jelentett be az afrikai ebolajárvány megfékezésére Hadja Lahbib, az Európai Bizottság válságkezelésért felelős tagja Brüsszelben kedden.

A csapat kijutott a vébére, az ország viszont súlyos ebolajárvánnyal küzd
A csapat kijutott a vébére, az ország viszont súlyos ebolajárvánnyal küzd
2026. június 09., kedd

A csapat kijutott a vébére, az ország viszont súlyos ebolajárvánnyal küzd
2026. június 03., szerda

NATO-főtitkár Kijevben: Oroszország semmi jelét nem adja annak, hogy le akarná állítani a háborút

Oroszország semmi jelét nem mutatja annak, hogy le akarná állítani agresszióját; ezt bizonyítják a Kijev és más ukrán városok elleni orosz támadások is – jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára szerdán Kijevben.

NATO-főtitkár Kijevben: Oroszország semmi jelét nem adja annak, hogy le akarná állítani a háborút
NATO-főtitkár Kijevben: Oroszország semmi jelét nem adja annak, hogy le akarná állítani a háborút
2026. június 03., szerda

NATO-főtitkár Kijevben: Oroszország semmi jelét nem adja annak, hogy le akarná állítani a háborút
2026. június 02., kedd

Kárpát-medencétől Ausztráliáig – ezt a térképet érdemes megnézni

Székelyföldről a világ másik pontjára jutott családokat is tartalmaz egy érdekes térkép. Az ausztráliai Melbourne-ből érkezett hír szerkesztőségünkhöz egy különleges diaszpórakezdeményezésről, amely a Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódik.

Kárpát-medencétől Ausztráliáig – ezt a térképet érdemes megnézni
Kárpát-medencétől Ausztráliáig – ezt a térképet érdemes megnézni
2026. június 02., kedd

Kárpát-medencétől Ausztráliáig – ezt a térképet érdemes megnézni
Hirdetés
2026. június 02., kedd

Választ ígér Oroszország Románia „barátságtalan lépésére”

Románia válaszlépésre számíthat, miután a konstancai orosz főkonzulátus bezárásáról döntött – nyilatkozta hétfőn az orosz külügyminisztérium sajtószóvivője, Marija Zaharova.

Választ ígér Oroszország Románia „barátságtalan lépésére”
Választ ígér Oroszország Románia „barátságtalan lépésére”
2026. június 02., kedd

Választ ígér Oroszország Románia „barátságtalan lépésére”
2026. május 30., szombat

„Lerángatták a nyakamból a zászlót, majd fel is gyújtották azt mindenki szeme láttára”

Középiskolai ballagó diákok magyar zászlót égettek Szabadka központjában pénteken – közölte az egyik szemtanú vallomását a Szabad Magyar Szó vajdasági hírportál.

„Lerángatták a nyakamból a zászlót, majd fel is gyújtották azt mindenki szeme láttára”
„Lerángatták a nyakamból a zászlót, majd fel is gyújtották azt mindenki szeme láttára”
2026. május 30., szombat

„Lerángatták a nyakamból a zászlót, majd fel is gyújtották azt mindenki szeme láttára”
2026. május 21., csütörtök

Kiemelték a 25 éves román lány holttestét a Németországban összedőlt épület romjai alól

Kiemelték a németországi Görlitzben összedőlt épület romjai alól egy 25 éves román lány holttestét – nyilatkozták a dpa hírügynökségnek csütörtök reggel a német rendőrség képviselői. A rendőrségi szóvivő szerint a holttestet szerda este találták meg.

Kiemelték a 25 éves román lány holttestét a Németországban összedőlt épület romjai alól
Kiemelték a 25 éves román lány holttestét a Németországban összedőlt épület romjai alól
2026. május 21., csütörtök

Kiemelték a 25 éves román lány holttestét a Németországban összedőlt épület romjai alól
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!