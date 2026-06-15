„Ébredezik” az Etna, közepes figyelmeztetést adtak ki Catania repülőterén

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Hamufelhőt ereszt ki magából az Etna több mint 3 ezer méteres magasságban, emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén hétfőn, egyelőre jelentősebb késések nélkül.
Catania utcáiról szabad szemmel is jól lehet látni a vulkánból felszálló fehér-szürkés színű füstcsíkot.
A vulkánon elhelyezett tér- és hőkamerák jelzése szerint
– írja az MTI.
A szicíliai légiforgalmi hatóság közepes, úgynevezett narancssárga figyelmeztetést adott ki Catania nemzetközi repülőterére, ami készenléti állapotot jelent. Hétfőn a járatok jelentős késés nélkül közlekedtek.
A riasztás alakulása az olasz geofizikai és vulkanológiai intézet (Ingv) honlapján követhető.
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