Tudományos élményközpont épül Sepsiszentgyörgyön uniós támogatással

Sepsiszentgyörgy egykori dohánygyárában aláírták hétfőn a helyi Csodák palotájának finanszírozását célzó szerződést. Az önkormányzat a Közép Fejlesztési Régió legnagyobb uniós támogatásával vághat bele az élményközpont kivitelezésébe.
170 millió lejes beruházást finanszíroz a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség és a sepsiszentgyörgyi önkormányzat
Fotó: Sepsiszentgyörgy önkormányzata
Sepsiszentgyörgy egykori dohánygyárában aláírták hétfőn a helyi Csodák palotájának finanszírozását célzó szerződést. Az önkormányzat a Közép Fejlesztési Régió legnagyobb uniós támogatásával vághat bele az élményközpont kivitelezésébe.
Az aláírást ünnepélyes külsőségek közepette ejtették meg az ipartörténeti műemlékként nyilvántartott és a város által 2021-ben megvásárolt egykori dohánygyár épületkomplexumának kompresszorházában.
Fotó: Sepsiszentgyörgy önkormányzata
A finanszírozót Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru) igazgatója képviselte, a várost Antal Árpád polgármester, mellettük pedig Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke is jelen volt. A gyár hat régi épületében alakítják majd ki a budapesti Csodák palotájához hasonló tudományos játszóházat és élményközpontot, amely
Sepsiszentgyörgy polgármestere méltányolta, hogy az utóbbi években az uniós források felhasználását részben területi hatáskörbe utalták, így azt a legmegfelelőbb célra tudják felhasználni a 2021–2027-es finanszírozási ciklusban.
Fotó: Sepsiszentgyörgy önkormányzata
A városnak jelenleg tömbház-szigetelésre, közlekedésfejlesztésre, tanügyi intézmények felújítására, inkubátorházakra, városrehabilitációra vannak az ADR-vel aláírt szerződései, számszerűleg tíz.
– tudtuk meg az elöljárótól.
Fotó: Sepsiszentgyörgy önkormányzata
A majdani létesítmény turisztikai potenciálját Simion Crețu is kiemelte, továbbá értékelve, hogy az integrált városrehabilitációra fordítható uniós támogatást Sepsiszentgyörgyön világos vízióval használják fel. Más városokkal ellentétben – ahol a leromlott állapotú ipari ingatlanokat többnyire lebontották – itt a környezet is szépül, az épületek pedig kulturális célt szolgálnak majd – erre vonzotta be az önkormányzat a fejlesztési régió legnagyobb összegű támogatását. Hosszú távon azonban
A beruházás értéke közel 170 millió lej, amiből 120 millió vissza nem térítendő uniós, 18,2 millió pedig állami támogatás, a különbözet a város önrészét képezi. Néhány újabb, az épületkomplexumba nem illeszkedő épületet lebontanak, a többit eggyé szervezik.
A sepsiszentgyörgyi Csodák palotájában helyet kapnak majd a térséget bemutató egyedi kiállítások is
Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
A munkálatok többek között magukba foglalják majd az érintett épületek károsodásainak és sérült szerkezeti elemeinek helyreállítását, a tartószerkezetek bővítését, a tetőzet kijavítását, új nyílászárók beépítését és új padlóburkolat lerakását, valamint a belső terek átalakítását.
A fogyatékkal élők akadálymentesen közlekedhetnek majd, számukra felvonót is beszerelnek. A külső területeken parkosított zöldövezetek, sétányok, járdák, elektromos járműveknek töltőállomással felszerelt parkoló és a Kós Károly utcából kiépített, korszerű bekötőút létesül.
Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
A polgármester számításai szerint a beruházás több száz munkahelyet is jelent. Az élményközpontnak a tervek szerint 2029 decemberére kell elkészülnie, azután évente minimum százezer látogatót vonzhat. Kedvező körülmény, hogy
Az önkormányzat 2021-ben 5 millió euróért vásárolta meg a dohánygyárat, amelyhez két uniós projekttel 40 millió euró uniós támogatást szerzett.
Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
A fejlesztési ügynökség igazgatója számokkal támasztotta alá, hogy Kovászna megyében az önkormányzati vezetők elkötelezettek a fejlesztések iránt, például jelenleg 22 helység pályázik hivatali digitalizációra. A megyének 2012–2024 között 94 pályázata volt letéve a Központi Fejlesztési Regionális Ügynökséghez, a következő finanszírozási ciklusra 50 projektje van előkészítve. Továbbá
A szerződés aláírását követően Antal Árpád szót ejtett azokról a helyreállítási alapból (PNRR) finanszírozott beruházásokról is, amelyeket a kormány a szabályok megváltoztatásával tavaly augusztusban leállított. Mint mondta, van esély arra, hogy például a duális kampuszt a Központi Fejlesztési Regionális Ügynökség támogatása révén építsék fel.
Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
Az önkormányzat 2021-ben 5 millió euróért vette meg a dohánygyárat, ehhez még két uniós projekttel szerzett 40 millió euró uniós támogatást.
Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
A munkálatok többek között magukba foglalják majd az érintett ipartörténeti műemlék.épületek károsodásainak és sérült szerkezeti elemeinek helyreállítását
Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat
Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat
Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat
Az élményközpontot interaktív módszereken alapuló tudományos játszóházként alakítják ki
Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat
Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat
Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat
Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat
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