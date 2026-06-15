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Tudományos élményközpont épül Sepsiszentgyörgyön uniós támogatással Sepsiszentgyörgy egykori dohánygyárában aláírták hétfőn a helyi Csodák palotájának finanszírozását célzó szerződést. Az önkormányzat a Közép Fejlesztési Régió legnagyobb uniós támogatásával vághat bele az élményközpont kivitelezésébe. Bodor Tünde 2026. június 15., 17:212026. június 15., 17:21

170 millió lejes beruházást finanszíroz a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség és a sepsiszentgyörgyi önkormányzat Fotó: Sepsiszentgyörgy önkormányzata

Sepsiszentgyörgy egykori dohánygyárában aláírták hétfőn a helyi Csodák palotájának finanszírozását célzó szerződést. Az önkormányzat a Közép Fejlesztési Régió legnagyobb uniós támogatásával vághat bele az élményközpont kivitelezésébe.

Bodor Tünde 2026. június 15., 17:212026. június 15., 17:21

Az aláírást ünnepélyes külsőségek közepette ejtették meg az ipartörténeti műemlékként nyilvántartott és a város által 2021-ben megvásárolt egykori dohánygyár épületkomplexumának kompresszorházában.

Fotó: Sepsiszentgyörgy önkormányzata

A finanszírozót Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru) igazgatója képviselte, a várost Antal Árpád polgármester, mellettük pedig Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke is jelen volt. A gyár hat régi épületében alakítják majd ki a budapesti Csodák palotájához hasonló tudományos játszóházat és élményközpontot, amely Hirdetés

a tapasztalati tanulás, a kísérletezés varázsát kínálja majd a helyi gyerekeknek és ifjúságnak, valamint az idelátogatóknak.

Sepsiszentgyörgy polgármestere méltányolta, hogy az utóbbi években az uniós források felhasználását részben területi hatáskörbe utalták, így azt a legmegfelelőbb célra tudják felhasználni a 2021–2027-es finanszírozási ciklusban.

Fotó: Sepsiszentgyörgy önkormányzata

A városnak jelenleg tömbház-szigetelésre, közlekedésfejlesztésre, tanügyi intézmények felújítására, inkubátorházakra, városrehabilitációra vannak az ADR-vel aláírt szerződései, számszerűleg tíz.

Ezen beruházások összértéke 90 millió euró, és a következő ciklusban a munkahelyek létesítése és a lakásépítés lesz az elsődleges

– tudtuk meg az elöljárótól.

Fotó: Sepsiszentgyörgy önkormányzata

Dicséret az igazgatótól A majdani létesítmény turisztikai potenciálját Simion Crețu is kiemelte, továbbá értékelve, hogy az integrált városrehabilitációra fordítható uniós támogatást Sepsiszentgyörgyön világos vízióval használják fel. Más városokkal ellentétben – ahol a leromlott állapotú ipari ingatlanokat többnyire lebontották – itt a környezet is szépül, az épületek pedig kulturális célt szolgálnak majd – erre vonzotta be az önkormányzat a fejlesztési régió legnagyobb összegű támogatását. Hosszú távon azonban

ennek is jövedelmet kell megvalósítania a város számára.

A beruházás értéke közel 170 millió lej, amiből 120 millió vissza nem térítendő uniós, 18,2 millió pedig állami támogatás, a különbözet a város önrészét képezi. Néhány újabb, az épületkomplexumba nem illeszkedő épületet lebontanak, a többit eggyé szervezik.

A sepsiszentgyörgyi Csodák palotájában helyet kapnak majd a térséget bemutató egyedi kiállítások is Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata

A munkálatok többek között magukba foglalják majd az érintett épületek károsodásainak és sérült szerkezeti elemeinek helyreállítását, a tartószerkezetek bővítését, a tetőzet kijavítását, új nyílászárók beépítését és új padlóburkolat lerakását, valamint a belső terek átalakítását.

Korszerűsítik a közműhálózatokat, energiatakarékos világítást, korszerű fűtési és szellőzőrendszert telepítenek.

A fogyatékkal élők akadálymentesen közlekedhetnek majd, számukra felvonót is beszerelnek. A külső területeken parkosított zöldövezetek, sétányok, járdák, elektromos járműveknek töltőállomással felszerelt parkoló és a Kós Károly utcából kiépített, korszerű bekötőút létesül.

Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata

Több száz munkahelyet is jelent A polgármester számításai szerint a beruházás több száz munkahelyet is jelent. Az élményközpontnak a tervek szerint 2029 decemberére kell elkészülnie, azután évente minimum százezer látogatót vonzhat. Kedvező körülmény, hogy

ugyancsak a dohánygyár területén nyitja majd meg kapuit a Kommunizmus Múzeuma és a Hagyományok Háza is, amelyek további érdeklődőket csábíthatnak ide.

Az önkormányzat 2021-ben 5 millió euróért vásárolta meg a dohánygyárat, amelyhez két uniós projekttel 40 millió euró uniós támogatást szerzett.

Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata

A fejlesztési ügynökség igazgatója számokkal támasztotta alá, hogy Kovászna megyében az önkormányzati vezetők elkötelezettek a fejlesztések iránt, például jelenleg 22 helység pályázik hivatali digitalizációra. A megyének 2012–2024 között 94 pályázata volt letéve a Központi Fejlesztési Regionális Ügynökséghez, a következő finanszírozási ciklusra 50 projektje van előkészítve. Továbbá

a megyeszékhelynek 71 pályázata 69 millió euró értékben, Kézdivásárhelynek pedig 21.

A szerződés aláírását követően Antal Árpád szót ejtett azokról a helyreállítási alapból (PNRR) finanszírozott beruházásokról is, amelyeket a kormány a szabályok megváltoztatásával tavaly augusztusban leállított. Mint mondta, van esély arra, hogy például a duális kampuszt a Központi Fejlesztési Regionális Ügynökség támogatása révén építsék fel.

Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata

Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata

Az önkormányzat 2021-ben 5 millió euróért vette meg a dohánygyárat, ehhez még két uniós projekttel szerzett 40 millió euró uniós támogatást. Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata

Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata

A munkálatok többek között magukba foglalják majd az érintett ipartörténeti műemlék.épületek károsodásainak és sérült szerkezeti elemeinek helyreállítását Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat

Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat

Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat

Az élményközpontot interaktív módszereken alapuló tudományos játszóházként alakítják ki Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat

Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat

Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat