HÉV-beruházás Maros megyében: így oszlanak meg a hozzájárulások

Helyi érdekeltségű vonat közlekedhet Szászrégen.-Marosvásárhely-Marosludas között
Fotó: arf.gov.ro
Beindítaná a Maros HÉV Egyesület a Szászrégen–Marosvásárhely–Marosludas közötti helyi érdekeltségű vonatot, de ehhez az érintett önkormányzatok anyagi hozzájárulására is szükség van. A napokban több településen is szavaznak majd a kérdésben.
Június végéig kell benyújtania a Maros HÉV Egyesületnek azt a több mint százmillió eurós pályázatot, amellyel európai uniós pénzalapokat tud lehívni a Szászrégen–Marosvásárhely–Marosludas közötti vonatszolgáltatás beindítására.
A napokban több városi és községi tanácsülésen szavazzák meg, hogy felhatalmazzák a polgármestert: képviselje a település érdekeit a pályázatban és a beruházás végrehajtása során, illetve tételesen elfogadják, hogy mennyivel járulnak hozzá a költségekhez.
Mint korábban írtuk, első körben a meglévő vasúthálózat és az állomások felújítására, valamint parkolók kialakítására kérnek pénzt az uniós forrásokból.
Készíti a százhúszmillió eurós uniós pályázatát a Maros HÉV Egyesület, miután a szállításügyi minisztérium jóváhagyta, hogy együttműködési megállapodást kössön az országos vasúttársasággal. A június végi határidőig még két fontos iratot kell beszerezniük.
Marosvásárhelyen hétfőn szavazták meg a kiosztott összegeket. A tanácsosok közül volt, aki hiábavalónak tartotta a helyi érdekeltségű vonatszolgáltatás beindítását, szerinte a városi költségvetésből nem kellene erre is áldozni. Mások azt javasolták, hogy a Maros HÉV Egyesület építtessen felüljárókat, hogy a leengedett sorompók ne akadályozzák az autók és az autóbuszok közlekedését.
az elkövetkező években. Ezt a képviselő-testület megszavazta.
Szászrégennek a városháza honlapján található határozat szerint 3,8 millió lejt kell erre a célra a helyi költségvetésből fordítania. Többek között Marosludas 3,1 millió lejjel, Nyárádtő 2,6 millió lejjel, Maroskeresztúr 392 ezer lejjel, Marosszentgyörgy 2,3 millió lejjel, Nagyernye 2,1 millió lejjel kell hozzájáruljon a beruházáshoz. A legkisebb összeget Kutyfalvának kell majd törlesztenie: 121 ezer lejt.
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