HÉV-beruházás Maros megyében: így oszlanak meg a hozzájárulások

Beindítaná a Maros HÉV Egyesület a Szászrégen–Marosvásárhely–Marosludas közötti helyi érdekeltségű vonatot, de ehhez az érintett önkormányzatok anyagi hozzájárulására is szükség van. A napokban több településen is szavaznak majd a kérdésben.

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Június végéig kell benyújtania a Maros HÉV Egyesületnek azt a több mint százmillió eurós pályázatot, amellyel európai uniós pénzalapokat tud lehívni a Szászrégen–Marosvásárhely–Marosludas közötti vonatszolgáltatás beindítására.

Az egyesület az állami vasúttársasággal (CFR) megkötötte az együttműködési szerződést, de szükség van az érintett önkormányzatok beleegyezésére is.

A napokban több városi és községi tanácsülésen szavazzák meg, hogy felhatalmazzák a polgármestert: képviselje a település érdekeit a pályázatban és a beruházás végrehajtása során, illetve tételesen elfogadják, hogy mennyivel járulnak hozzá a költségekhez.

Az egyesületnek összesen 14 tagja van, vagyis minden olyan önkormányzat tagja, amelynek területén áthalad majd a vonat.

Mint korábban írtuk, első körben a meglévő vasúthálózat és az állomások felújítására, valamint parkolók kialakítására kérnek pénzt az uniós forrásokból.

korábban írtuk Lassan, de őrölnek a malmok: egy lépésre a százhúszmillió euró lehívásától Készíti a százhúszmillió eurós uniós pályázatát a Maros HÉV Egyesület, miután a szállításügyi minisztérium jóváhagyta, hogy együttműködési megállapodást kössön az országos vasúttársasággal. A június végi határidőig még két fontos iratot kell beszerezniük.

Nyolc millió lej Marosvásárhelytől

Marosvásárhelyen hétfőn szavazták meg a kiosztott összegeket. A tanácsosok közül volt, aki hiábavalónak tartotta a helyi érdekeltségű vonatszolgáltatás beindítását, szerinte a városi költségvetésből nem kellene erre is áldozni. Mások azt javasolták, hogy a Maros HÉV Egyesület építtessen felüljárókat, hogy a leengedett sorompók ne akadályozzák az autók és az autóbuszok közlekedését.