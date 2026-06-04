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Lassan, de őrölnek a malmok: egy lépésre a százhúszmillió euró lehívásától

Lehet, hogy a meglevő kettő mellett egy új állomást is létrehoznak Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince

Lehet, hogy a meglevő kettő mellett egy új állomást is létrehoznak Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

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Készíti a százhúszmillió eurós uniós pályázatát a Maros HÉV Egyesület, miután a szállításügyi minisztérium jóváhagyta, hogy együttműködési megállapodást kössön az országos vasúttársasággal. A június végi határidőig még két fontos iratot kell beszerezniük.

Simon Virág

2026. június 04., 12:292026. június 04., 12:29

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A Szállításügyi és Infrastrukturális Minisztérium múlt héten hagyta jóvá a marosvásárhelyi, brassói és jászvásári helyiérdekű vasút tervét, engedélyt adva arra, hogy a Maros HÉV Egyesület is együttműködési megállapodást kössön az országos vasúttársasággal. A hírt a minisztérium államtitkára, Horațiu Cosma jelentette be hétfőn a közösségi oldalán.

Szoros a határidő

Tankó Zoltán, a Maros HÉV Egyesület ügyvezető igazgatója a Székelyhonnak elmondta, az utolsó méteren van a nagylélegzetű európai uniós pályázat benyújtása.

Az egyesület célja, hogy Szászrégen, Marosvásárhely és Marosludas között kiépítse a helyiérdekű vasútvonalat, és beindítsa a szolgáltatást.

Ahhoz, hogy a pályázatot le tudják adni, együttműködési megállapodásra van szükség, amelyet az egyesület a Román Vasúttársaság (CFR) képviselőjével köt meg. A múlt heti szakminisztériumi engedély erre vonatkozott, mintegy meghívva a brassói, jászvásári és marosvásárhelyi HÉV-egyesületeket, hogy nyújtsák be pályázataikat.

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Mint megtudtuk, a június végi határidőig az egyesületnek két iratot kell megszereznie:

  • a fent említett együttműködési egyezményt az országos vasúttársasággal,

  • valamint az európai régiók beruházásait támogató hivatal, a JASPERS jóváhagyását.

Ez utóbbira azért van szükség, mert az egyesület hozzávetőlegesen százhúszmillió euróra pályázik. Tankó Zoltán úgy értékelte, hogy mindkét féllel jól együttműködnek, és határidőig megkapják a szükséges iratokat, így június végéig gond nélkül fel tudják tölteni a pályázatot.

Új lehetőségek előtt a vasúti közlekedés. A marosvásárhelyi Kisállomást is sokan használják • Fotó: Haáz Vince Galéria

Új lehetőségek előtt a vasúti közlekedés. A marosvásárhelyi Kisállomást is sokan használják

Fotó: Haáz Vince

Mi lesz a következő lépés?

A pályázatban a meglévő vasúti hálózat felújítására kérnek pénzt Szászrégen, Marosvásárhely és Marosludas között, valamint új állomások létrehozására.

Marosszentgyörgyön biztosan létesülne állomás, de lehetséges, hogy Marosvásárhelyen is.

Ugyanakkor P+R (park and ride – parkolni és utazni) parkolók kialakítására is pályáznak. Olyan parkolókról van szó, ahol le lehet tenni az autót és vonattal lehet továbbutazni. Ilyen parkolókat szeretnének kialakítani Szászrégenben, Sáromberkén, Marosszentgyörgyön, Nyárádtőn, Radnóton és Marosludason.

A pályázat benyújtása után nekilátnak a szolgáltatás beindításához szükség előkészületeknek, és kiírják a versenytárgyalást, hiszen

azt szeretnék, hogy 2029-ig, amíg kész kell legyen a fejlesztés és bővítés, már szolgáltató is legyen, aki elkezdi szállítani az utasokat.

Megkérdeztük, hogy a marosvásárhelyi repülőteret sikerült-e bevonni a helyiérdekű vasút kiépítésébe. Mint megtudtuk, egyelőre nem, de a következő lépésben ez a helyszín is belekerül majd.

Ha nyernek a pályázattal, korszerűsítik a síneket és új szerelvényeket is vásárolhatnak • Fotó: Haáz Vince Galéria

Ha nyernek a pályázattal, korszerűsítik a síneket és új szerelvényeket is vásárolhatnak

Fotó: Haáz Vince

Tankó Zoltán jelezte, a nagy infrastrukturális beruházásokra irányuló uniós pénzalapokat két részben lehet lehívni, és

amikor az első pályázatot június végén benyújtják, máris nekifognak előkészíteni a másodikat is.

Első körben készítettnek egy megvalósíthatósági tanulmányt, amelyből majd kiderül, hogy milyen fejlesztések, bővítések lesznek szükségesek a továbbiakban, illetve ide fog majd esetleg bekerülni, hogy a Maros HÉV Egyesület saját szerelvényeket vásárol.

Az országban Nagyvárad és Kolozsvár egy lépéssel közelebb van a HÉV beindításához, ők már megkötötték az uniós támogatási szerződéseket, Kolozsvár pedig már kiválasztotta a kivitelezőt is, aki létrehozza az új állomásokat.

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Hosszas előkészületek után megalakult a Maros HÉV Egyesület, amely nagyszabású uniós pályázattal készül a helyi érdekeltségű vasúthálózat kiépítésére és a szolgáltatás beindítására. A projekt a Marosludas–Marosvásárhely–Szászrégen útvonalat érinti.

Marosszék Közlekedés
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