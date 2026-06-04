Lassan, de őrölnek a malmok: egy lépésre a százhúszmillió euró lehívásától

Lehet, hogy a meglevő kettő mellett egy új állomást is létrehoznak Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
Készíti a százhúszmillió eurós uniós pályázatát a Maros HÉV Egyesület, miután a szállításügyi minisztérium jóváhagyta, hogy együttműködési megállapodást kössön az országos vasúttársasággal. A június végi határidőig még két fontos iratot kell beszerezniük.
A Szállításügyi és Infrastrukturális Minisztérium múlt héten hagyta jóvá a marosvásárhelyi, brassói és jászvásári helyiérdekű vasút tervét, engedélyt adva arra, hogy a Maros HÉV Egyesület is együttműködési megállapodást kössön az országos vasúttársasággal. A hírt a minisztérium államtitkára, Horațiu Cosma jelentette be hétfőn a közösségi oldalán.
Tankó Zoltán, a Maros HÉV Egyesület ügyvezető igazgatója a Székelyhonnak elmondta, az utolsó méteren van a nagylélegzetű európai uniós pályázat benyújtása.
Ahhoz, hogy a pályázatot le tudják adni, együttműködési megállapodásra van szükség, amelyet az egyesület a Román Vasúttársaság (CFR) képviselőjével köt meg. A múlt heti szakminisztériumi engedély erre vonatkozott, mintegy meghívva a brassói, jászvásári és marosvásárhelyi HÉV-egyesületeket, hogy nyújtsák be pályázataikat.
Mint megtudtuk, a június végi határidőig az egyesületnek két iratot kell megszereznie:
a fent említett együttműködési egyezményt az országos vasúttársasággal,
valamint az európai régiók beruházásait támogató hivatal, a JASPERS jóváhagyását.
Ez utóbbira azért van szükség, mert az egyesület hozzávetőlegesen százhúszmillió euróra pályázik. Tankó Zoltán úgy értékelte, hogy mindkét féllel jól együttműködnek, és határidőig megkapják a szükséges iratokat, így június végéig gond nélkül fel tudják tölteni a pályázatot.
Új lehetőségek előtt a vasúti közlekedés. A marosvásárhelyi Kisállomást is sokan használják
Fotó: Haáz Vince
A pályázatban a meglévő vasúti hálózat felújítására kérnek pénzt Szászrégen, Marosvásárhely és Marosludas között, valamint új állomások létrehozására.
Ugyanakkor P+R (park and ride – parkolni és utazni) parkolók kialakítására is pályáznak. Olyan parkolókról van szó, ahol le lehet tenni az autót és vonattal lehet továbbutazni. Ilyen parkolókat szeretnének kialakítani Szászrégenben, Sáromberkén, Marosszentgyörgyön, Nyárádtőn, Radnóton és Marosludason.
A pályázat benyújtása után nekilátnak a szolgáltatás beindításához szükség előkészületeknek, és kiírják a versenytárgyalást, hiszen
Megkérdeztük, hogy a marosvásárhelyi repülőteret sikerült-e bevonni a helyiérdekű vasút kiépítésébe. Mint megtudtuk, egyelőre nem, de a következő lépésben ez a helyszín is belekerül majd.
Ha nyernek a pályázattal, korszerűsítik a síneket és új szerelvényeket is vásárolhatnak
Fotó: Haáz Vince
Tankó Zoltán jelezte, a nagy infrastrukturális beruházásokra irányuló uniós pénzalapokat két részben lehet lehívni, és
Első körben készítettnek egy megvalósíthatósági tanulmányt, amelyből majd kiderül, hogy milyen fejlesztések, bővítések lesznek szükségesek a továbbiakban, illetve ide fog majd esetleg bekerülni, hogy a Maros HÉV Egyesület saját szerelvényeket vásárol.
Az országban Nagyvárad és Kolozsvár egy lépéssel közelebb van a HÉV beindításához, ők már megkötötték az uniós támogatási szerződéseket, Kolozsvár pedig már kiválasztotta a kivitelezőt is, aki létrehozza az új állomásokat.
Hosszas előkészületek után megalakult a Maros HÉV Egyesület, amely nagyszabású uniós pályázattal készül a helyi érdekeltségű vasúthálózat kiépítésére és a szolgáltatás beindítására. A projekt a Marosludas–Marosvásárhely–Szászrégen útvonalat érinti.
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