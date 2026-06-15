Holtan találtak egy etédi férfit Erdőszentgyörgy közelében

Egy állattartó gazdaság közelében találtak rá egy 57 éves, Etédről származó férfi holttestére vasárnap este Maros megyében.

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A helyszíni vizsgálatok alapján a férfi juhait legeltette a mezőn Erdőszentgyörgy közelében, amikor

az elsődleges adatok szerint villámcsapás érhette.

A bejelentés vasárnap este negyed hét körül érkezett a rendőrséghez. A holttestet a marosvásárhelyi igazságügyi orvostani intézetbe szállították boncolásra, hogy megállapítsák a halál pontos okát.

Az ügy körülményeinek tisztázása érdekében a rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indított vizsgálatot – tájékoztat a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.