Marosvásárhely játszóterei: népszerűek, de közel sem kifogástalanok

Játszóterekből nincs hiány Marosvásárhelyen, állapotuk azonban korántsem egyforma. Míg egyes helyszíneken gyerekzsivaj tölti be a teret, máshol törött játékok, megrongálódott szemetesek és elhanyagolt környezet fogadja az érkezőket.
Fotó: Haáz Vince
Játszóterekből nincs hiány Marosvásárhelyen, állapotuk azonban korántsem egyforma. Míg egyes helyszíneken gyerekzsivaj tölti be a teret, máshol törött játékok, megrongálódott szemetesek és elhanyagolt környezet fogadja az érkezőket.
Marosvásárhely minden lakónegyedében találhatók játszóterek: a nagyobb, váralakú komplexumok mellett kisebb, a tömbházak közé épített terek is szolgálják a családokat. A gyerekek mindkét típust szívesen használják, a szülők számára azonban
Az utóbbi időben egyre több panasz érkezik a megrongálódott játszóeszközök, a hiányos karbantartás és takarítás, valamint az árnyékot adó fák és a pihenést szolgáló padok hiánya miatt.
Márciusban elégett, augusztusban talán újjáépítik
Fotó: Haáz Vince
A nyári vakáció idején sok kisgyermek a tömbház körüli játszótereken tölti a délelőttöket. A Meggyesfalvi lakónegyedben az egyetlen nagy játszótéren azonban idén márciusban tűz ütött ki, több játékelem is szénné égett.
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Ezeket azóta sem pótolták, ottjártunkkor éppen egy munkagéppel takarították a helyszínt. A megmaradt eszközök árválkodtak, a közeli padokon nyugdíjasok beszélgettek, sakkoztak. Mint megtudtuk itt a gyerekek jelenleg nincs ahova menjenek, várják, hogy legyen újra játszóterük.
Munkatelep a meggyesfalvi játszótéren
Fotó: Haáz Vince
A város legnagyobb lakótelepén, a Tudor negyedben több nagyméretű játszótér is szolgálja a családokat. Ezek közül az egyik legrégebbi a Gyémánt parkban található, amelyet nemrég új játékelemekkel szereltek fel. A déli hőség ellenére a játszótér megtelt élettel: a gyerekek önfeledten játszottak, a közelben elhelyezett padokon pedig a kísérők figyelték őket.
Eltörött, bedeszkázták
Fotó: Haáz Vince
Az összképet azonban beárnyékolta, hogy az egyik csúszdát két faléccel lezárták. A játékelem műanyag részei eltörtek, így azt nem lehet használni. Hogy mióta van ilyen állapotban, nem tudni, de egyértelműen
A park két szökőkútja közül az egyik üzemelt, enyhítve valamelyest a hőséget. A másikat viszont elkerítették, és éppen munkálatok zajlottak körülötte. A helyszínen látottak alapján úgy tűnt, hogy a szerkezetet teljesen elbontják, helyén pedig egy betonozott felület marad.
Ez milyen megoldás?
Fotó: Haáz Vince
A Pandúrok sétányán, az általános iskola közelében volt a város egyik legszebb játszótere valamikor, de a közeli Hidegvölgyből érkező suhancok miatt ma már „lakatlan”. Ottjártunkkor senki nem volt ott, az eszközök átforrósodva árválkodtak, a beindított ivókútról leszerelték a csapot.
Fotó: Haáz Vince
A családok elkerülik az általános iskola melletti játszóteret,hiszen ott éjszaka gyakran a játszóeszközökbe piszkítanak és a takarításra sem fordítanak elég gondot.
– mutattak rá néhányan kérdésünkre. Közelében, a Fortuna útkereszteződés mellett is van egy nagyobb játszótér, ott már nagyobb volt az élet, mindenki odapártolt.
Hetente kétszer takarítanak?
Fotó: Haáz Vince
A legtöbb gyermeket a Kövesdombon található, egymás mellett kialakított két játszótéren láttuk. Az egykor fogyatékkal élő gyermekek számára telepített speciális hinták azonban már nincsenek a helyükön. Információink szerint azért szerelték le őket, mert nem rendeltetésszerűen használták, emiatt megrongálódtak. Nemcsak a kövesdombi játszótéren, hanem több helyszínen is feltűnt, hogy
Több kuka oldala kilyukadt, a belehelyezett szemeteszsák kilóg belőlük. Ahol pedig zsák sincs, az eldobott hulladék gyakran a földön végzi.
Több helyen lyukasak a kukák
Fotó: Haáz Vince
A lakótömbök között kialakított kisebb játszóhelyeket is felkerestük. Ezeken jellemzően néhány hinta és egy csúszda található, ami sok család számára elegendő, hiszen nem mindenki keresi a nagyobb, forgalmasabb játszótereket, sokan inkább a lakóhelyükhöz közelit választják. Több helyszínen is az volt azonban a benyomásunk, hogy
több eszköz elhasználódott, állapotuk felújításra szorul.
Ilyen kis játszóterek is vannak a tömbházak között
Fotó: Haáz Vince
A Székelyhon megkeresésére a városháza sajtószóvivője, Borsos Csaba elmondta, hogy a játszótereket folyamatosan ellenőrzik és ahol szükséges javítanak.
Meggyesfalván most jutottak oda, hogy felmarják a maradványokat, megtisztítsák a terepet, és nekifogjanak az új játszótér megépítésének. Ami a játszóterek és eszközök takarítását illeti, a megrendelés szerint hetente kétszer vízsugárral átmossák őket és
A szóvívő arra is rámutatott, hogy a lakók is segítségére lehetnek az illetékeseknek a karbantartásban, amennyiben az adp@tirgumures.ro címre elküldik a játszóterekkel és környékükkel kapcsolatos észrevételeiket, panaszaikat.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Itt szökőkút volt, ezután mi lesz?
Fotó: Haáz Vince
Kis vízpermetet biztosító szökőkút
Fotó: Haáz Vince
A Gyémánt piacon tengeri játszótér van
Fotó: Haáz Vince
Sok helyen szemetes a játszótér környéke
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Ahol kis árnyék is van, ott délben is játszanak a gyermekek
Fotó: Haáz Vince
A meggyesfalvi játszótér felújítása még várat magára
Fotó: Haáz Vince
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