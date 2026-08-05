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Marosvásárhely játszóterei: népszerűek, de közel sem kifogástalanok Játszóterekből nincs hiány Marosvásárhelyen, állapotuk azonban korántsem egyforma. Míg egyes helyszíneken gyerekzsivaj tölti be a teret, máshol törött játékok, megrongálódott szemetesek és elhanyagolt környezet fogadja az érkezőket. Simon Virág 2026. augusztus 05., 18:322026. augusztus 05., 18:32

Fotó: Haáz Vince

Játszóterekből nincs hiány Marosvásárhelyen, állapotuk azonban korántsem egyforma. Míg egyes helyszíneken gyerekzsivaj tölti be a teret, máshol törött játékok, megrongálódott szemetesek és elhanyagolt környezet fogadja az érkezőket.

Simon Virág 2026. augusztus 05., 18:322026. augusztus 05., 18:32

Marosvásárhely minden lakónegyedében találhatók játszóterek: a nagyobb, váralakú komplexumok mellett kisebb, a tömbházak közé épített terek is szolgálják a családokat. A gyerekek mindkét típust szívesen használják, a szülők számára azonban

nemcsak a játékok kínálata fontos, hanem azok állapota, a tisztaság és a biztonság is.

Az utóbbi időben egyre több panasz érkezik a megrongálódott játszóeszközök, a hiányos karbantartás és takarítás, valamint az árnyékot adó fák és a pihenést szolgáló padok hiánya miatt. Hirdetés

Márciusban elégett, augusztusban talán újjáépítik Fotó: Haáz Vince

Tavasz óta várják az új játszóteret A nyári vakáció idején sok kisgyermek a tömbház körüli játszótereken tölti a délelőttöket. A Meggyesfalvi lakónegyedben az egyetlen nagy játszótéren azonban idén márciusban tűz ütött ki, több játékelem is szénné égett. {K1} Ezeket azóta sem pótolták, ottjártunkkor éppen egy munkagéppel takarították a helyszínt. A megmaradt eszközök árválkodtak, a közeli padokon nyugdíjasok beszélgettek, sakkoztak. Mint megtudtuk itt a gyerekek jelenleg nincs ahova menjenek, várják, hogy legyen újra játszóterük.

Munkatelep a meggyesfalvi játszótéren Fotó: Haáz Vince

A játszóterek több helyen is hagynak kívánni valót maguk után A város legnagyobb lakótelepén, a Tudor negyedben több nagyméretű játszótér is szolgálja a családokat. Ezek közül az egyik legrégebbi a Gyémánt parkban található, amelyet nemrég új játékelemekkel szereltek fel. A déli hőség ellenére a játszótér megtelt élettel: a gyerekek önfeledten játszottak, a közelben elhelyezett padokon pedig a kísérők figyelték őket.

Eltörött, bedeszkázták Fotó: Haáz Vince

Az összképet azonban beárnyékolta, hogy az egyik csúszdát két faléccel lezárták. A játékelem műanyag részei eltörtek, így azt nem lehet használni. Hogy mióta van ilyen állapotban, nem tudni, de egyértelműen

rontja az egyébként gondozott játszótér képét.

A park két szökőkútja közül az egyik üzemelt, enyhítve valamelyest a hőséget. A másikat viszont elkerítették, és éppen munkálatok zajlottak körülötte. A helyszínen látottak alapján úgy tűnt, hogy a szerkezetet teljesen elbontják, helyén pedig egy betonozott felület marad.

Ez milyen megoldás? Fotó: Haáz Vince

A Pandúrok sétányán, az általános iskola közelében volt a város egyik legszebb játszótere valamikor, de a közeli Hidegvölgyből érkező suhancok miatt ma már „lakatlan”. Ottjártunkkor senki nem volt ott, az eszközök átforrósodva árválkodtak, a beindított ivókútról leszerelték a csapot.

Fotó: Haáz Vince

A családok elkerülik az általános iskola melletti játszóteret,hiszen ott éjszaka gyakran a játszóeszközökbe piszkítanak és a takarításra sem fordítanak elég gondot.

Valamikor szép volt, de már nemcsak kopott, de nem is biztonságos

– mutattak rá néhányan kérdésünkre. Közelében, a Fortuna útkereszteződés mellett is van egy nagyobb játszótér, ott már nagyobb volt az élet, mindenki odapártolt.

Hetente kétszer takarítanak? Fotó: Haáz Vince

A legtöbb gyermeket a Kövesdombon található, egymás mellett kialakított két játszótéren láttuk. Az egykor fogyatékkal élő gyermekek számára telepített speciális hinták azonban már nincsenek a helyükön. Információink szerint azért szerelték le őket, mert nem rendeltetésszerűen használták, emiatt megrongálódtak. Nemcsak a kövesdombi játszótéren, hanem több helyszínen is feltűnt, hogy

a szemetesek rossz állapotban vannak.

Több kuka oldala kilyukadt, a belehelyezett szemeteszsák kilóg belőlük. Ahol pedig zsák sincs, az eldobott hulladék gyakran a földön végzi.

Több helyen lyukasak a kukák Fotó: Haáz Vince

A lakótömbök között kialakított kisebb játszóhelyeket is felkerestük. Ezeken jellemzően néhány hinta és egy csúszda található, ami sok család számára elegendő, hiszen nem mindenki keresi a nagyobb, forgalmasabb játszótereket, sokan inkább a lakóhelyükhöz közelit választják. Több helyszínen is az volt azonban a benyomásunk, hogy

takarításra már napok óta nem került sor, emellett a játékokon is jól látszanak az évek nyomai,

több eszköz elhasználódott, állapotuk felújításra szorul.

Ilyen kis játszóterek is vannak a tömbházak között Fotó: Haáz Vince

Mit mondanak az illetékesek? A Székelyhon megkeresésére a városháza sajtószóvivője, Borsos Csaba elmondta, hogy a játszótereket folyamatosan ellenőrzik és ahol szükséges javítanak.

Sok a rongálás városszerte, de különösen a Pandúrok lakónegyedben.

Meggyesfalván most jutottak oda, hogy felmarják a maradványokat, megtisztítsák a terepet, és nekifogjanak az új játszótér megépítésének. Ami a játszóterek és eszközök takarítását illeti, a megrendelés szerint hetente kétszer vízsugárral átmossák őket és

mindennap takarítják a tereket és környékéküket, de hogy ez mennyire látszik az a lakókon is múlik.

A szóvívő arra is rámutatott, hogy a lakók is segítségére lehetnek az illetékeseknek a karbantartásban, amennyiben az adp@tirgumures.ro címre elküldik a játszóterekkel és környékükkel kapcsolatos észrevételeiket, panaszaikat.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Itt szökőkút volt, ezután mi lesz? Fotó: Haáz Vince

Kis vízpermetet biztosító szökőkút Fotó: Haáz Vince

A Gyémánt piacon tengeri játszótér van Fotó: Haáz Vince

Sok helyen szemetes a játszótér környéke Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Ahol kis árnyék is van, ott délben is játszanak a gyermekek Fotó: Haáz Vince