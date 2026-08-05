Megduplázódott a fogyasztás, leállítják a vízszolgáltatást Szászrégenben

A szászrégeni Kerekerdőben található víztározók biztonsági szintjének helyreállítása érdekében szerda délutántól szinte egy egész napig szünetel a vízszolgáltatás a város több pontján.

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Az Aquaserv vízszolgáltató közösségi oldalán tette közzé, hogy a túlzott fogyasztás miatt kénytelen szüneteltetni a szolgáltatást Szászrégenben. Mint írják,

a városban normál körülmények között a fogyasztás 70 köbméter/óra, de az elmúlt időszakban ez csaknem megduplázódott, meghaladva a 130 köbméter/órát.

Emiatt a Kerekerdőnél található tározókban a víz mennyisége a biztonsági szint alá csökkent, és ezt pótolni kell.

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Ezért augusztus 5-én 16 órától augusztus 6-án 14 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás az alábbi szászrégeni övezetekben: Radnai negyed, Mihai Viteazul negyed, Petru Maior tér, Liget utca, Dedrádi út, Kemény János utca, Görbe utca, Măcieșului utca, Farkas utca, Szántóvetők utcája, Vadászok utcája, Pr. Ioan Maloș utca, Pietroasei utca, Dr. V. Nicolescu utca, Păltiniș utca, Legelő utca, Ibolyák utcája, Mihai Eminescu utca, Szarvas utca, Erdő utca, Tölgy utca, Alexandru Todea bíboros utca, Ion Creangă utca, Kórház utca, Feketerigó utca, Pandúrok utcája, Szentjánosbogár utca, Rozmaring utca, Dózsa György utca, Köztársaság utca, Iskola utca, Stadion utca, Terasz utca, George Coșbuc utca, Pictor Grigorescu utca, Hajnal utca, Domb utca, Galambok utcája, Horea utca, Láthatár utca, Mihai Viteazul utca.

A szolgáltató emlékezteti a fogyasztókat, hogy a kertek és pázsit öntözése, illetve a medencék feltöltése olyan mértékű fogyasztásnövekedést eredményez, amelyet az elosztórendszerek nem bírnak meg, ezért kénytelenek korlátozni a szolgáltatást.