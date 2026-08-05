Gyorshajtókra vadásznak a rendőrök Hargita megye útjain

Fotó: Tuchiluș Alex
A Hargita megyei közlekedési rendőrök is csatlakoztak a ROADPOL – SPEED európai közlekedésbiztonsági akcióhoz. Az augusztus 3-tól augusztus 9-ig tartó ellenőrzés-sorozat célja a gyorshajtás visszaszorítása és a súlyos közúti balesetek megelőzése.
A rendőrök a megye fő közlekedési útvonalain és a baleseti szempontból kiemelten veszélyes útszakaszokon végeznek a megszokottnál több sebességellenőrzést.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében hangsúlyozza,
Az ellenőrzések célja ezért nem csupán a szabályszegők kiszűrése, hanem az is, hogy a járművezetőket felelősségteljesebb közlekedésre ösztönözzék.
A hatóság arra kéri az autóvezetőket, hogy
tartsák be a megengedett sebességhatárokat,
mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelően válasszák meg a haladási sebességet,
tartsanak megfelelő követési távolságot,
valamint különösen körültekintően közlekedjenek a gyalogátkelők, kereszteződések és gyermekek által gyakran látogatott területek közelében.
A sebességellenőrzések mellett a rendőrök azt is vizsgálják, hogy a járművezetők nem állnak-e alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt, illetve egyéb közlekedési szabályszegésekre is figyelmet fordítanak.
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