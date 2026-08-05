Gyorshajtókra vadásznak a rendőrök Hargita megye útjain

A Hargita megyei közlekedési rendőrök is csatlakoztak a ROADPOL – SPEED európai közlekedésbiztonsági akcióhoz. Az augusztus 3-tól augusztus 9-ig tartó ellenőrzés-sorozat célja a gyorshajtás visszaszorítása és a súlyos közúti balesetek megelőzése.

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A rendőrök a megye fő közlekedési útvonalain és a baleseti szempontból kiemelten veszélyes útszakaszokon végeznek a megszokottnál több sebességellenőrzést.

a túlzott vagy az útviszonyokhoz nem igazított sebesség a legsúlyosabb közúti balesetek egyik vezető oka.

Az ellenőrzések célja ezért nem csupán a szabályszegők kiszűrése, hanem az is, hogy a járművezetőket felelősségteljesebb közlekedésre ösztönözzék.

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A hatóság arra kéri az autóvezetőket, hogy

tartsák be a megengedett sebességhatárokat,

mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelően válasszák meg a haladási sebességet,

tartsanak megfelelő követési távolságot,

valamint különösen körültekintően közlekedjenek a gyalogátkelők, kereszteződések és gyermekek által gyakran látogatott területek közelében.

A sebességellenőrzések mellett a rendőrök azt is vizsgálják, hogy a járművezetők nem állnak-e alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt, illetve egyéb közlekedési szabályszegésekre is figyelmet fordítanak.