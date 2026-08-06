Letartóztattak egy férfit, aki hónapokon át létesített szexuális kapcsolatot egy kiskorú lánnyal

Harminc napos előzetes letartóztatásba helyeztek egy 46 éves szászrégeni férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy hónapokon át szexuális kapcsolatot létesített egy 14 éves lánnyal.

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A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint a férfi 2026 januárja és júliusa között többször létesített szexuális kapcsolatot egy 14 éves lánnyal.

Kiskorú sérelmére elkövetett nemi erőszak gyanúja miatt indított eljárást egy 46 éves régeni férfi ellen a Maros megyei rendőrség.

A gyanúsítottat augusztus 4-én, kedden 24 órára őrizetbe vették, majd augusztus 5-én