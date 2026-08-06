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Letartóztattak egy férfit, aki hónapokon át létesített szexuális kapcsolatot egy kiskorú lánnyal

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Harminc napos előzetes letartóztatásba helyeztek egy 46 éves szászrégeni férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy hónapokon át szexuális kapcsolatot létesített egy 14 éves lánnyal.

Székelyhon

2026. augusztus 06., 10:562026. augusztus 06., 10:56

2026. augusztus 06., 12:002026. augusztus 06., 12:00

A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint a férfi 2026 januárja és júliusa között többször létesített szexuális kapcsolatot egy 14 éves lánnyal.

Kiskorú sérelmére elkövetett nemi erőszak gyanúja miatt indított eljárást egy 46 éves régeni férfi ellen a Maros megyei rendőrség.

A gyanúsítottat augusztus 4-én, kedden 24 órára őrizetbe vették, majd augusztus 5-én

a bíróság elrendelte 30 napos előzetes letartóztatását.

A nyomozás folytatódik az ügy valamennyi körülményének tisztázása érdekében.

Marosszék
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