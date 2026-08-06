Letartóztattak egy férfit, aki hónapokon át létesített szexuális kapcsolatot egy kiskorú lánnyal

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Fotó: László Ildikó
Harminc napos előzetes letartóztatásba helyeztek egy 46 éves szászrégeni férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy hónapokon át szexuális kapcsolatot létesített egy 14 éves lánnyal.
2026. augusztus 06., 10:562026. augusztus 06., 10:56
2026. augusztus 06., 12:002026. augusztus 06., 12:00
A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint a férfi 2026 januárja és júliusa között többször létesített szexuális kapcsolatot egy 14 éves lánnyal.
Kiskorú sérelmére elkövetett nemi erőszak gyanúja miatt indított eljárást egy 46 éves régeni férfi ellen a Maros megyei rendőrség.
A gyanúsítottat augusztus 4-én, kedden 24 órára őrizetbe vették, majd augusztus 5-én
A nyomozás folytatódik az ügy valamennyi körülményének tisztázása érdekében.
Játszóterekből nincs hiány Marosvásárhelyen, állapotuk azonban korántsem egyforma. Míg egyes helyszíneken gyerekzsivaj tölti be a teret, máshol törött játékok, megrongálódott szemetesek és elhanyagolt környezet fogadja az érkezőket.
Aratás közben gyulladt ki egy arató-cséplő Gép Póka közelében és a búzatábla is lángra kapott, szerda délután. A tűz a közeli erdőre is átterjedhet.
Kiégett egy kisteherautó szerdán Marosvásárhelyen. A tűzben a jármű teljesen megsemmisült, a lángok egy közeli házban és egy másik autóban is károkat okoztak, egy férfit pedig kórházba szállítottak.
A szászrégeni Kerekerdőben található víztározók biztonsági szintjének helyreállítása érdekében szerda délutántól szinte egy egész napig szünetel a vízszolgáltatás a város több pontján.
A marosvásárhelyi városháza úgy hozott létre egy köztisztasági vállalatot, hogy nevét nem védte le – állítja Dan Mașca képviselő, aki lefoglalta a város által kiválasztott Cleanserv nevet. Kovács Mihály Levente alpolgármester cáfolja az állításokat.
Megemelte a marosvásárhelyi önkormányzat a sportpályázatok keretét, de a klubok és egyesületek által igényelt több mint 7,6 millió lejhez képest így is jóval kevesebb pénz jut támogatásra. A tanácsosok a kulturális pályázatok ügyében is döntöttek.
Három ember sérült meg kedd reggel Szászrégenben közúti balesetben, egyiküket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a roncsok közül.
Az autópálya-építés nyomán megnövekedett forgalom következtében tíz nap alatt mintegy 2800 kamion halad át Nyárádszeredán. A település ezért napi 106 lejes útdíjat vezetett be a nehézgépjárművekre, hogy részben fedezze az utak javításnak költségeit.
Vízkorlátozást vezettek be több mezőségi településen, mert a kánikulában jelentősen nőtt a fogyasztás, és a hálózat nem bírja a terhelést. Bár a folyók vízszintje csökkent, Maros megye többi részén elegendő vizet tudnak biztosítani a lakosság ellátásához.
Százhetvenöttel bővítik a fizetős parkolóhelyek számát Marosvásárhelyen, a Székely vértanúk emlékmű környékén is díjkötelesek lesznek a parkolók.
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