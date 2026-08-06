Harmadfokú hőségriasztás a nyugati megyékre, másodfokú viharriasztás Székelyföldre

Fotó: Borbély Fanni
Másodfokú viharriasztás van érvényben az ország középső és keleti részére, míg a rendkívüli hőség miatt péntek reggelig vörös jelzésű riasztás van érvényben az ország nyugati megyéiben – közölte csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
2026. augusztus 06., 11:092026. augusztus 06., 11:09
2026. augusztus 06., 11:162026. augusztus 06., 11:16
Míg a Székelyföldi megyékben már meg is érkezett az enyhítő csapadék, addig nyugaton vörös hőségriasztás van érvényben.
Zivatarokra, viharos széllökésekre és felhőszakadásokra figyelmeztető sárga és narancssárga jelzésű riasztások vannak érvényben csütörtökön és pénteken több régióban – ismerteti az Agerpres.
A meteorológusok szerint csütörtökön 12 és 23 óra között narancssárga jelzésű riasztás lesz érvényben Moldva északi részén, Máramarosban, Olténiában, Erdély keleti felében, Munténia nyugati részén, valamint helyenként a Keleti- és a Déli-Kárpátokban. Ezeken a vidékeken
Rövid idő alatt 25-40 liter, elszórtan több mint 50 liter csapadék hullhat négyzetméterenként.
Ugyanebben az időszakban sárga riasztás lesz érvényben Bánság, Körösvidék és Erdély nyugati részének, Moldva déli régióinak, valamint Munténia legnagyobb részének egyes térségeiben. A széllökések sebessége elérheti az 50-70 km/órát, kisebb területeken pedig meghaladhatja a 80 km/órát.
A lehulló csapadék mennyisége elérheti a 15-20 litert, elszórtan a 30-50 litert négyzetméterenként.
Pénteken 12 és 23 óra között Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben, Moldvában, Olténiában és Munténia északi részén lesz érvényben sárga jelzésű viharriasztás. A széllökések sebessége elérheti a 70 km/órát, kisebb területeken pedig meghaladhatja a 80 km/órát. Elszórtan jégeső várható. Rövid idő alatt 15-20 liter, helyenként 40-60 liter csapadék hullhat négyzetméterenként.
A meteorológusok szerint csütörtök 10 órától péntek 10 óráig Máramaros, Szatmár, Szilágy, Bihar, Arad, Temes és Krassó-Szörény megyében továbbra is intenzív hőhullámra, az augusztusi abszolút rekordokhoz közeli szélsőséges hőmérsékletekre kell számítani – ismerteti még az Agerpres.
Rendkívül jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet-páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80 egységet.
Az éjszaka is trópusi lesz, a hőmérséklet 24-25 Celsius-fokig csökken, a legmagasabb minimumokat a Nyugati-dombságon mérik.
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