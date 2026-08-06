Harmadfokú hőségriasztás a nyugati megyékre, másodfokú viharriasztás Székelyföldre

Másodfokú viharriasztás van érvényben az ország középső és keleti részére, míg a rendkívüli hőség miatt péntek reggelig vörös jelzésű riasztás van érvényben az ország nyugati megyéiben – közölte csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

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Míg a Székelyföldi megyékben már meg is érkezett az enyhítő csapadék, addig nyugaton vörös hőségriasztás van érvényben.

Zivatarokra, viharos széllökésekre és felhőszakadásokra figyelmeztető sárga és narancssárga jelzésű riasztások vannak érvényben csütörtökön és pénteken több régióban – ismerteti az Agerpres.

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A meteorológusok szerint csütörtökön 12 és 23 óra között narancssárga jelzésű riasztás lesz érvényben Moldva északi részén, Máramarosban, Olténiában, Erdély keleti felében, Munténia nyugati részén, valamint helyenként a Keleti- és a Déli-Kárpátokban. Ezeken a vidékeken