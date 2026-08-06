Megérkezett a Száz év magány sorozatadaptációjának második évada

Véget ért a várakozás, ismét belevethetjük magunkat a Száz év magány történetébe a képernyőkön.
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2026. augusztus 06., 08:532026. augusztus 06., 08:53
Hét epizóddal folytatódott a 2024. december 11-én megjelent, a Gabriel Garcia Márquez magnum opusának számító Száz év magány sorozatfeldolgozása a Netflixen.
A második évad hét epizódból áll, amelyek augusztus 5-étől érhetőek el a streamingplatform kínálatában.
Nemcsak a spanyol, a magyar nyelvterületen is a legtöbbet olvasott írók egyike a kolumbiai Gabriel García Márquez – elegendő bizonyíték erre az, hogy műveit világszerte újra és újra kiadják. De ki volt GGM, és mit hagyott hátra?
A sorozat első évadáról többek között azt írtuk, hogy javára vált az, hogy spanyolajkú színészek és nem sztárok játszották el Márquez karaktereit, ugyanakkor az autentikus kolumbiai helyszínek, az aprólékosan berendezett épületbelsők, a díszletek, mind hozzájárultak, hogy
Már nemcsak olvashatjuk, hanem a képernyőn keresztül is elmerülhetünk Márquez Száz év magányában, hiszen elkészült a világ egyik leghíresebb regényének adaptációja. Az alábbiakban a könyv ismerete nélkül próbálom összefoglalni a sorozat erényeit.
A Száz év magány sorozat mintegy 900 személyt foglalkoztatott, és körülbelül 50 millió euróval járult hozzá Kolumbia gazdaságához.
Egy poszter közzétételével, hivatalos oldalán jelentette be a Netflix, hogy 2026 augusztusában folytatódik a Nobel-díjas Gabriel García Márquez leghíresebb regénye, a Száz év magány alapján készült sorozatadaptáció.
A készítők a Tolima megyei Alvarado községben építették fel Macondo városát, amely 540 ezer négyzetméternyi felületen vált kézzel fogható valósággá, és itt sikerült leforgatni a sorozat túlnyomó részét.
A Száz év magány történetét a filmadaptációban az elejétől a végéig időrendben, lineáris módon meséltette el Jose Rivera forgatókönyvíró. Ez volt talán a legnagyobb kompromisszum, amit meg kell hoznia az eredeti műhöz képest.
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