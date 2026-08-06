Megérkezett a Száz év magány sorozatadaptációjának második évada

Véget ért a várakozás, ismét belevethetjük magunkat a Száz év magány történetébe a képernyőkön.

Tamás Attila 2026. augusztus 06., 08:512026. augusztus 06., 08:51 2026. augusztus 06., 08:532026. augusztus 06., 08:53

Hét epizóddal folytatódott a 2024. december 11-én megjelent, a Gabriel Garcia Márquez magnum opusának számító Száz év magány sorozatfeldolgozása a Netflixen. Hirdetés A második évad hét epizódból áll, amelyek augusztus 5-étől érhetőek el a streamingplatform kínálatában.

A sorozat folytatása ugyanakkor két részletben érkezik, hiszen a záróepizód a hónap végén, augusztus 26-án válik elérhetővé.

korábban írtuk Márquez, a Nobel-díjas újságíró Nemcsak a spanyol, a magyar nyelvterületen is a legtöbbet olvasott írók egyike a kolumbiai Gabriel García Márquez – elegendő bizonyíték erre az, hogy műveit világszerte újra és újra kiadják. De ki volt GGM, és mit hagyott hátra? A sorozat első évadáról többek között azt írtuk, hogy javára vált az, hogy spanyolajkú színészek és nem sztárok játszották el Márquez karaktereit, ugyanakkor az autentikus kolumbiai helyszínek, az aprólékosan berendezett épületbelsők, a díszletek, mind hozzájárultak, hogy

teljes egészében átélhessük a Márquez által kitalált világot és azonosulni tudjunk a szereplőivel, még ha a döntéseikkel sokszor nem is értettünk egyet.