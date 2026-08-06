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Megérkezett a Száz év magány sorozatadaptációjának második évada

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Véget ért a várakozás, ismét belevethetjük magunkat a Száz év magány történetébe a képernyőkön.

Tamás Attila

2026. augusztus 06., 08:512026. augusztus 06., 08:51

2026. augusztus 06., 08:532026. augusztus 06., 08:53

Hét epizóddal folytatódott a 2024. december 11-én megjelent, a Gabriel Garcia Márquez magnum opusának számító Száz év magány sorozatfeldolgozása a Netflixen.

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A második évad hét epizódból áll, amelyek augusztus 5-étől érhetőek el a streamingplatform kínálatában.

A sorozat folytatása ugyanakkor két részletben érkezik, hiszen a záróepizód a hónap végén, augusztus 26-án válik elérhetővé.

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Márquez, a Nobel-díjas újságíró

Nemcsak a spanyol, a magyar nyelvterületen is a legtöbbet olvasott írók egyike a kolumbiai Gabriel García Márquez – elegendő bizonyíték erre az, hogy műveit világszerte újra és újra kiadják. De ki volt GGM, és mit hagyott hátra?

A sorozat első évadáról többek között azt írtuk, hogy javára vált az, hogy spanyolajkú színészek és nem sztárok játszották el Márquez karaktereit, ugyanakkor az autentikus kolumbiai helyszínek, az aprólékosan berendezett épületbelsők, a díszletek, mind hozzájárultak, hogy

teljes egészében átélhessük a Márquez által kitalált világot és azonosulni tudjunk a szereplőivel, még ha a döntéseikkel sokszor nem is értettünk egyet.

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Megtörtént az elképzelhetetlen: varázslatos sorozat készült a Száz év magányból
Megtörtént az elképzelhetetlen: varázslatos sorozat készült a Száz év magányból

Már nemcsak olvashatjuk, hanem a képernyőn keresztül is elmerülhetünk Márquez Száz év magányában, hiszen elkészült a világ egyik leghíresebb regényének adaptációja. Az alábbiakban a könyv ismerete nélkül próbálom összefoglalni a sorozat erényeit.

A Száz év magány sorozat mintegy 900 személyt foglalkoztatott, és körülbelül 50 millió euróval járult hozzá Kolumbia gazdaságához.

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Augusztusban folytatódik a Száz év magány sorozatadaptációja
Augusztusban folytatódik a Száz év magány sorozatadaptációja

Egy poszter közzétételével, hivatalos oldalán jelentette be a Netflix, hogy 2026 augusztusában folytatódik a Nobel-díjas Gabriel García Márquez leghíresebb regénye, a Száz év magány alapján készült sorozatadaptáció.

A készítők a Tolima megyei Alvarado községben építették fel Macondo városát, amely 540 ezer négyzetméternyi felületen vált kézzel fogható valósággá, és itt sikerült leforgatni a sorozat túlnyomó részét.

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És egyszer csak felkérték a Száz év magány forgatókönyvének megírására

A Száz év magány történetét a filmadaptációban az elejétől a végéig időrendben, lineáris módon meséltette el Jose Rivera forgatókönyvíró. Ez volt talán a legnagyobb kompromisszum, amit meg kell hoznia az eredeti műhöz képest.

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