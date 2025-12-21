Augusztusban folytatódik a Száz év magány sorozatadaptációja

Egy poszter közzétételével, hivatalos oldalán jelentette be a Netflix , hogy 2026 augusztusában folytatódik a Nobel-díjas Gabriel García Márquez leghíresebb regénye, a Száz év magány alapján készült sorozatadaptáció.

Újabb nyolc epizód erejéig térhetünk vissza a képernyőre vitt Macondóba jövő augusztustól, hiszen folytatódik Gabriel García Márquez világhírű regényének Netflix-adaptációja.

korábban írtuk Márquez, a Nobel-díjas újságíró Nemcsak a spanyol, a magyar nyelvterületen is a legtöbbet olvasott írók egyike a kolumbiai Gabriel García Márquez – elegendő bizonyíték erre az, hogy műveit világszerte újra és újra kiadják. De ki volt GGM, és mit hagyott hátra?

Mint ismert, Márquez 1967-ben megjelent regénye több mint 50 millió példányban kelt el, és több mint 40 nyelvre fordították le.

A Netflix adaptációja a latin-amerikai történelem egyik legambiciózusabb produkciója, amelyet spanyolul, az író szülőföldjén, Kolumbiában, többnyire helyi színészekkel és stábtagokkal forgattak a szerző családjának engedélyével és támogatásával – olvasható a Netflix-oldalán.

korábban írtuk Megtörtént az elképzelhetetlen: varázslatos sorozat készült a Száz év magányból Már nemcsak olvashatjuk, hanem a képernyőn keresztül is elmerülhetünk Márquez Száz év magányában, hiszen elkészült a világ egyik leghíresebb regényének adaptációja. Az alábbiakban a könyv ismerete nélkül próbálom összefoglalni a sorozat erényeit.

„Ennek a projektnek a rendezése egyszerre volt kihívás és kaland. Végülis az életben a kockázatvállalás elengedhetetlen ahhoz, hogy értelmet adjunk annak, amit csinálunk” – nyilatkozta a Netflixnek Alex García López, aki az 1., 2., 3., 7. és 8. epizódokat rendezte.