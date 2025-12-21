Augusztusban folytatódik a Száz év magány sorozatadaptációja

Fotó: Netflix
Egy poszter közzétételével, hivatalos oldalán jelentette be a Netflix, hogy 2026 augusztusában folytatódik a Nobel-díjas Gabriel García Márquez leghíresebb regénye, a Száz év magány alapján készült sorozatadaptáció.
Újabb nyolc epizód erejéig térhetünk vissza a képernyőre vitt Macondóba jövő augusztustól, hiszen folytatódik Gabriel García Márquez világhírű regényének Netflix-adaptációja.
Nemcsak a spanyol, a magyar nyelvterületen is a legtöbbet olvasott írók egyike a kolumbiai Gabriel García Márquez – elegendő bizonyíték erre az, hogy műveit világszerte újra és újra kiadják. De ki volt GGM, és mit hagyott hátra?
Mint ismert, Márquez 1967-ben megjelent regénye több mint 50 millió példányban kelt el, és több mint 40 nyelvre fordították le.
A Netflix adaptációja a latin-amerikai történelem egyik legambiciózusabb produkciója, amelyet spanyolul, az író szülőföldjén, Kolumbiában, többnyire helyi színészekkel és stábtagokkal forgattak a szerző családjának engedélyével és támogatásával – olvasható a Netflix-oldalán.
Már nemcsak olvashatjuk, hanem a képernyőn keresztül is elmerülhetünk Márquez Száz év magányában, hiszen elkészült a világ egyik leghíresebb regényének adaptációja. Az alábbiakban a könyv ismerete nélkül próbálom összefoglalni a sorozat erényeit.
„Ennek a projektnek a rendezése egyszerre volt kihívás és kaland. Végülis az életben a kockázatvállalás elengedhetetlen ahhoz, hogy értelmet adjunk annak, amit csinálunk” – nyilatkozta a Netflixnek Alex García López, aki az 1., 2., 3., 7. és 8. epizódokat rendezte.
– tette hozzá.
A Száz év magány történetét a filmadaptációban az elejétől a végéig időrendben, lineáris módon meséltette el Jose Rivera forgatókönyvíró. Ez volt talán a legnagyobb kompromisszum, amit meg kell hoznia az eredeti műhöz képest.
„Filmrendezőként és kolumbiaiként megtiszteltetés és hatalmas kihívás volt egy olyan összetett és akkora felelősséggel járó projekten dolgozni, mint a Száz év magány.
Szeretettel és tisztelettel tettük ezt a regény iránt, egy kivételes technikai és emberi csapat támogatásával” – mondta el a produkció kapcsán Laura Mora, aki a 4., 5. és 6. epizódokat rendezte.
A hátralevő nyolc epizód a regény második részét dolgozza fel az Aureliano Buendía polgárháborúja következményeivel, amely révén többek között Fernanda del Carpio is megérkezik Macondóba, ugyanakkor tovább meséli Második Aureliano és Második José Arcadio és leszármazottaik történetét.
Gabriel García Márquez életéről korábban a Székelyhon is írt egy terjedelmes anyagot, amit ide kattintva elolvashatnak.
