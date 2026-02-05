Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Vízszünet lesz több háztartásban is Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Csőtörés miatt több háztartásban is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen csütörtökön délutánig.

Székelyhon

2026. február 05., 08:482026. február 05., 08:48

2026. február 05., 08:492026. február 05., 08:49

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Harvíz Rt. értesítése szerint csütörtökön 14 óráig csőtörés javítása miatt szünetelni fog a vízszolgáltatás a Kossuth Lajos utca páratlan oldalán, a Városháza tér és a Csere utca közötti szakaszon.
A szolgáltatás újraindításakor a víz átmenetileg zavaros lehet – olvasható a városháza Facebook-oldalán.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Bolojan lehetővé tenné, hogy az önkormányzatok a minimális szintre csökkentsék a helyi adókat
Négy méter magas medveszobrot állítottak fel Tusnádfürdőn
Korai bombagóllal nyerte a kiesési rangadót az FK Csíkszereda (videóval)
Mérgező növényvédőszer-koktélokra bukkantak európai üzletekben forgalmazott almában
Ilyés Róbert: szenvedtünk, de egységesek voltunk
Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Bolojan lehetővé tenné, hogy az önkormányzatok a minimális szintre csökkentsék a helyi adókat
Székelyhon

Bolojan lehetővé tenné, hogy az önkormányzatok a minimális szintre csökkentsék a helyi adókat
Négy méter magas medveszobrot állítottak fel Tusnádfürdőn
Székelyhon

Négy méter magas medveszobrot állítottak fel Tusnádfürdőn
Korai bombagóllal nyerte a kiesési rangadót az FK Csíkszereda (videóval)
Székely Sport

Korai bombagóllal nyerte a kiesési rangadót az FK Csíkszereda (videóval)
Mérgező növényvédőszer-koktélokra bukkantak európai üzletekben forgalmazott almában
Krónika

Mérgező növényvédőszer-koktélokra bukkantak európai üzletekben forgalmazott almában
Ilyés Róbert: szenvedtünk, de egységesek voltunk
Székely Sport

Ilyés Róbert: szenvedtünk, de egységesek voltunk
Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Nőileg

Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 04., szerda

Késedelmi kamatot fognak kérni a Korond-patakot csőbe terelő vállalkozótól

Több mint 30 millió lejt költött el az Országos Sóipari Társaság (Salrom), hogy csövekbe tereljék a Korond-patakot a beszakadt parajdi sóbányánál. Folyamatban van a beruházás átvétele, ám késedelmi kamattal fogják sújtani a kivitelezőt.

Késedelmi kamatot fognak kérni a Korond-patakot csőbe terelő vállalkozótól
Késedelmi kamatot fognak kérni a Korond-patakot csőbe terelő vállalkozótól
2026. február 04., szerda

Késedelmi kamatot fognak kérni a Korond-patakot csőbe terelő vállalkozótól
Hirdetés
2026. február 04., szerda

Ismét áramszünet lesz Székelyudvarhelyen

Karbantartási munkálatokat fog végezni a szolgáltató, ezért áramszünetre kell számítani szerdán reggel kilenc és délután négy óra között több székelyudvarhelyi utcában – közli a városháza.

Ismét áramszünet lesz Székelyudvarhelyen
Ismét áramszünet lesz Székelyudvarhelyen
2026. február 04., szerda

Ismét áramszünet lesz Székelyudvarhelyen
2026. február 03., kedd

A legnagyobb székely öröksége ma is kötelez – Orbán Balázsra emlékeztek Székelyudvarhelyen

Tömeg gyűlt össze kedden Székelyudvarhely központjában, hogy a 197 évvel ezelőtt született Orbán Balázs, a legnagyobb székely emléke előtt tisztelegjenek. A felszólalók a jeles személyiség által ránk hagyott erkölcsi értékekre hívták fel a figyelmet.

A legnagyobb székely öröksége ma is kötelez – Orbán Balázsra emlékeztek Székelyudvarhelyen
A legnagyobb székely öröksége ma is kötelez – Orbán Balázsra emlékeztek Székelyudvarhelyen
2026. február 03., kedd

A legnagyobb székely öröksége ma is kötelez – Orbán Balázsra emlékeztek Székelyudvarhelyen
2026. február 03., kedd

Szakács-Paál István: Székelyföldön nem jó az életszínvonal

Aláírásgyűjtésbe kezdenek, petíciót visznek a kormányfőhöz, és egyedi segélyrendszerrel próbálják tompítani a fogyatékkal élők adóterheit Székelyudvarhelyen. Szakács-Paál István polgármester őszintén beszélt a térség gazdasági nehézségeiről.

Szakács-Paál István: Székelyföldön nem jó az életszínvonal
Szakács-Paál István: Székelyföldön nem jó az életszínvonal
2026. február 03., kedd

Szakács-Paál István: Székelyföldön nem jó az életszínvonal
Hirdetés
2026. február 03., kedd

Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején

Több közterületet is lezárnak Korondos az autósforgalom elől február 7-én, szombaton, a tizedik Disznótor Fesztivál alkalmával.

Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején
Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején
2026. február 03., kedd

Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején
2026. február 02., hétfő

A Stúdió Moziban folytatja évadát a Tomcsa Sándor Színház, de a Siculus Ifjúsági Ház is helyszín marad

A művelődési házból való kiköltözés után bizonytalan időszakot élt meg a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, jó hír azonban, hogy a felújítás alatt álló Stúdió Mozi épülete elkészült annyira, hogy a nagyszínpadi előadásaikat megtarthassák ott.

A Stúdió Moziban folytatja évadát a Tomcsa Sándor Színház, de a Siculus Ifjúsági Ház is helyszín marad
A Stúdió Moziban folytatja évadát a Tomcsa Sándor Színház, de a Siculus Ifjúsági Ház is helyszín marad
2026. február 02., hétfő

A Stúdió Moziban folytatja évadát a Tomcsa Sándor Színház, de a Siculus Ifjúsági Ház is helyszín marad
2026. február 02., hétfő

Egyszerűbb lesz a téli sportok elsajátítása a kápolnásfalusi diákoknak

Sílécekkel, síbakancsokkal, síbotokkal, hódeszkával és a hozzájuk tartozó bakanccsal, sisakokkal, korcsolyákkal és egy síruhával lett gazdagabb a kápolnásfalusi Kriza János Általános Iskola a Rotary Klub székelyudvarhelyi szervezetének köszönhetően.

Egyszerűbb lesz a téli sportok elsajátítása a kápolnásfalusi diákoknak
Egyszerűbb lesz a téli sportok elsajátítása a kápolnásfalusi diákoknak
2026. február 02., hétfő

Egyszerűbb lesz a téli sportok elsajátítása a kápolnásfalusi diákoknak
Hirdetés
2026. február 01., vasárnap

Így tiltakoztak az adóemelés ellen Székelyudvarhelyen

Utcára vonultak vasárnap délután a székelyudvarhelyiek, hogy kifejezzék elégedetlenségüket a januártól életbe lépett adóemelések miatt. A Patkóban összegyűlt tömeghez a megmozdulás kezdeményezője mellett Szakács-Paál István polgármester is szólt.

Így tiltakoztak az adóemelés ellen Székelyudvarhelyen
Így tiltakoztak az adóemelés ellen Székelyudvarhelyen
2026. február 01., vasárnap

Így tiltakoztak az adóemelés ellen Székelyudvarhelyen
2026. február 01., vasárnap

Hetek óta forronganak az utcára vonuló emberek Székelyudvarhelyen – frissítve

Az adóemelések ellen tiltakozva gyűltek össze az emberek vasárnap délután a székelyudvarhelyi Márton Áron téren – a részvevők civil kezdeményezésre, az Udvarhelyért Tesszük Civil Akciócsoport felhívására érkeztek a helyszínre, és kérdésekkel is készültek.

Hetek óta forronganak az utcára vonuló emberek Székelyudvarhelyen – frissítve
Hetek óta forronganak az utcára vonuló emberek Székelyudvarhelyen – frissítve
2026. február 01., vasárnap

Hetek óta forronganak az utcára vonuló emberek Székelyudvarhelyen – frissítve
2026. január 31., szombat

Megújult a patakfalvi iskola, de az ígért támogatásnak csak töredéke érkezett meg

Lassan a végéhez közeledik a patakfalvi iskola felújítása, ám a polgármester attól tart, hogy számos fejlesztést nem lehet majd elszámolni pályázati pénzből. Kellemetlen helyzetbe került a kivitelező is, hiszen több százezer lejjel tartoznak neki.

Megújult a patakfalvi iskola, de az ígért támogatásnak csak töredéke érkezett meg
Megújult a patakfalvi iskola, de az ígért támogatásnak csak töredéke érkezett meg
2026. január 31., szombat

Megújult a patakfalvi iskola, de az ígért támogatásnak csak töredéke érkezett meg
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!