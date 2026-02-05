Karbantartási munkálatok miatt áramszünet lesz Marosvásárhely több utcájában csütörtökön 8 és 16 óra között.

Az Electrica Rt. Maros megyei kirendeltsége tájékoztatja a lakosságot, hogy február 5-én, csütörtökön 8 és 16 óra között tervezett áramszünet lesz Marosvásárhelyen, a Jeddi úton (részben), valamint a Szent János és a Szent István utcákban.

Az áramszünetre ellenőrzési és karbantartási munkálatok miatt van szükség, a villamos hálózat biztonságos és zavartalan működésének biztosítása érdekében.

A tervezett áramszünetekkel kapcsolatos friss információk itt érhetők el.