Korodi Attila: elfogadhatatlan, hogy az AUR szervezzen tüntetést Csíkszeredában

Elfogadhatatlan, hogy Csíkszeredában egy szélsőséges párt szervezzen tüntetést, embereket mozgatva, feszültséget szítva – jelezte rövid bejegyzésében Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, az AUR pártra utalva.

Székelyhon 2026. február 01., 11:282026. február 01., 11:28

Közösségi oldalán jelentkezett Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere vasárnap, röviden reagálva a szombati, nagyon sok embert megmozgató csíkszeredai tüntetésre. „Nem hagyhatom szó nélkül azt, amivel a tegnapi tüntetésen szembesültem. És itt nem az emberek jogos felháborodásáról beszélek. Az érthető, és komolyan kell venni. Még akkor is, ha a kormány elhibázott intézkedéseit rajtunk, helyi vezetőkön kérik számon. Arról beszélek, hogy ezt a jogos felháborodást az AUR, George Simion pártja kihasználta" – fogalmazott a csíkszeredai városvezető. Hozzátette, számára

elfogadhatatlan, hogy Csíkszeredában egy szélsőséges párt szervezzen tüntetést, embereket mozgatva, feszültséget szítva.”

„Közösségi vezetőként tegnap is ott voltam, és ezután is ott leszek a csíkszeredai emberek között, mellett. Akkor is, amikor a döntések nehezek. Mi dolgozunk. Van, amit jól csinálunk, és van, amiben tévedünk. De abban nem: mi a csíkszeredai magyar közösségért vagyunk.

Nekik egyetlen céljuk van: szétfeszíteni, szétrombolni mindent. Minket ez nem képvisel!”