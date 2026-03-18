Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában

Archív • Fotó: Gecse Noémi

Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában, amely a hatvan év feletti korosztály számára kínál értékes, érdekes és közérthető előadásokat. Az első prezentációt március 31-én, kedden tartják.

Barabás Hajnal

2026. március 18., 16:572026. március 18., 16:57

Szép Róbert, a Vadgazdálkodási és Hegyvidéki Erőforrások Kutató és Fejlesztő Intézetének igazgatója tart előadást március 31-én, kedden 12 órától a Szakszervezetek Művelődési Házában. A prezentációja címe: Levegő és víz a Csíki-medencében – ami befolyásolja a mindennapi életünket.

Az előadás betekintést nyújt a Csíki-medence környezeti folyamataiba, különös tekintettel a levegőminőség és a vízháztartás összefüggéseire. Közérthetően mutatja be, hogyan hatnak ezek a változások mindennapi életünkre, és milyen kockázatokkal, illetve lehetőségekkel kell számolnunk. Az előadás időtartama hozzávetőleg egy óra, amelyet kérdések és beszélgetés követ.

Hirdetés

Ezentúl minden hónap utolsó keddjén tudomány-népszerűsítő előadásokat fognak szervezni a hatvan év feletti korosztály számára. A Csíkszereda Városháza a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karával együttműködésben ugyanis újraindítja az Ezüst Akadémia oktatási programot, amelynek első programja a fenti előadás lesz.

„Célunk, hogy rendszeres időközönként olyan előadásokat szervezzünk, amelyek aktuális témákat dolgoznak fel, igazodva a résztvevők érdeklődéséhez. A program minden hatvan év feletti érdeklődő számára nyitott, a részvétel ingyenes, előzetes jelentkezés nem szükséges (helyszíni regisztrációval lehet csatlakozni). Az Ezüst Akadémia helyszínéül a Szakszervezetek Művelődési Háza (Művészetek Háza) szolgál minden hónap utolsó keddjén 12 órától.

Csíkszereda Társadalom
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 18., szerda

Feloldják a látogatási tilalmat a csíkszeredai kórházban

A felső légúti megbetegedések számának csökkenését követően, csütörtöktől ismét lehet látogatni a pácienseket a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház legtöbb osztályán.

2026. március 18., szerda

Hirdetés
2026. március 18., szerda

A 12 dühös ember című drámát mutatja be a Csíki Játékszín

A Csíki Játékszín először tűzi műsorára Reginald Rose 12 dühös ember című drámáját, Vladimir Anton rendezésében. A produkció olyan témákat állít középpontba, amelyek napjaink társadalmi megosztottságában különösen aktuálisak.

2026. március 18., szerda

2026. március 17., kedd

Nemzetközi ötletpályázatot hirdetnek a csíkszeredai Művészetek Házának felújítására

Sokoldalú rendeltetést képzeltek el a Csíkszereda központjában lévő Művészetek Házának, azaz a Szakszervezetek Művelődési Házának, ezért nemzetközi ötletpályázatot kezdeményeznének a Romániai Építészek Rendje és a Magyar Építészkamara iránymutatásával.

2026. március 17., kedd

2026. március 16., hétfő

Részegen borultak fel az autóval, eleinte az sem volt világos, hogy ki vezetett

Egy Csíkszentsimon községben, a 123A jelzésű megyei úton felborult jármű miatt értesítették a rendőrséget vasárnap; mindkét férfi részeg volt, akiket az autó mellett találtak – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. március 16., hétfő

Hirdetés
2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Nacsa Lőrinc Csíkszeredában: döntéseinket közösen fogjuk meghozni

A csíkszeredai Vár téren gyűlt össze az ünneplő közösség, hogy méltóképpen megemlékezzen az 1848–49-es magyar forradalomra és szabadságharcra. Az ünnepségen beszédet mondott Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár is.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Csíkszeredában

Nemzetmegtartó szolgálatukért tüntettek ki több erdélyi személyiséget. A Sulyok Tamás köztársasági elnök által adományozott magyar állami kitüntetések ünnepélyes átadását Csíkszeredában tartották vasárnap.

2026. március 15., vasárnap

Hirdetés
2026. március 14., szombat

Főhajtás a magyar szabadságharc nagyjai előtt Csíkszeredában

Az 1848–49-es szabadságharc székely honvéd tábornokának, Gál Sándornak, valamint Kossuth Lajosnak, a magyar szabadságharc szellemi vezérének az emléke előtt tisztelegtek a csíkszeredaiak a szombati koszorúzási ünnepségen.

2026. március 14., szombat

2026. március 14., szombat

Két évszak egyetlen nap alatt Csíkszeredában?

Mínusz 9 Celsius-fok alatt indult a szombati nap Csíkszeredában, délután pedig már plusz 14 fokra melegedett fel az idő.

2026. március 14., szombat

2026. március 14., szombat

Magyarországról Székelyföldre jöttek megkergülni – videó

Hernádról egy kilencfős társaság érkezett szombaton Hargitafürdőre, hogy a helyi és környékbeli csapatokkal együtt megkergüljenek Székelyföld legvidámabb, téli szezont záró eseményén. Az idei Kerge Olimpiára hat „járművet” neveztek.

2026. március 14., szombat

Hirdetés
