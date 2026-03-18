Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában, amely a hatvan év feletti korosztály számára kínál értékes, érdekes és közérthető előadásokat. Az első prezentációt március 31-én, kedden tartják.

Szép Róbert, a Vadgazdálkodási és Hegyvidéki Erőforrások Kutató és Fejlesztő Intézetének igazgatója tart előadást március 31-én, kedden 12 órától a Szakszervezetek Művelődési Házában. A prezentációja címe: Levegő és víz a Csíki-medencében – ami befolyásolja a mindennapi életünket.

Az előadás betekintést nyújt a Csíki-medence környezeti folyamataiba, különös tekintettel a levegőminőség és a vízháztartás összefüggéseire. Közérthetően mutatja be, hogyan hatnak ezek a változások mindennapi életünkre, és milyen kockázatokkal, illetve lehetőségekkel kell számolnunk. Az előadás időtartama hozzávetőleg egy óra, amelyet kérdések és beszélgetés követ.

Ezentúl minden hónap utolsó keddjén tudomány-népszerűsítő előadásokat fognak szervezni a hatvan év feletti korosztály számára. A Csíkszereda Városháza a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karával együttműködésben ugyanis újraindítja az Ezüst Akadémia oktatási programot, amelynek első programja a fenti előadás lesz.

„Célunk, hogy rendszeres időközönként olyan előadásokat szervezzünk, amelyek aktuális témákat dolgoznak fel, igazodva a résztvevők érdeklődéséhez. A program minden hatvan év feletti érdeklődő számára nyitott, a részvétel ingyenes, előzetes jelentkezés nem szükséges (helyszíni regisztrációval lehet csatlakozni). Az Ezüst Akadémia helyszínéül a Szakszervezetek Művelődési Háza (Művészetek Háza) szolgál minden hónap utolsó keddjén 12 órától.