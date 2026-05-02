Fotó: IGSU Romania
A síelő, aki szombaton életét vesztette a Bucsecs-hegység Coștilei völgyében bekövetkezett lavina miatt, a Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) alezredese volt, és a szervezet egyik legkiválóbb hegymászója.
2026. május 02., 18:10
„Mély sajnálattal és szomorúan búcsúzunk kollégánktól, Dan Colniceanu alezredestől, aki mindössze 35 évesen vesztette életét a Bucsecs-hegységben, ahol a Coștilei-völgy környékén lavina sodorta el” – olvasható a katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) és a Brassó megyei felügyelőség Facebook-oldalán.
A kollégák szerint a férfi 12 évig dolgozott a Brassó megyei katasztrófavédelemnél, és a felügyelőség egyik legkiválóbb hegymászója volt.
Elsodort szombaton a lavina a Bucsecs-hegységben egy háromtagú csoportot, egyikük meghalt – tájékoztatott az Országos Hegyimentő Közszolgálat.
A bușteni-i (Prahova megye) Salvamont vezetője, Sergiu Frusinoiu az Agerpresnek korábban elmondta, hogy
A másik kettő túlélte a lavinát, őket a hegyimentők lekísérik a hegy lábához.
A Prahova megyei rendőrség bejelentette, hogy büntetőeljárást indított gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, és vizsgálja az incidens körülményeit.
