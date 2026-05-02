Felmérés: többen vannak azok, akik szerint Ilie Bolojannak le kellene mondania

A romániaiak több mint fele (58 százalék) úgy véli, hogy Ilie Bolojan miniszterelnöknek le kellene mondania – derül ki a CURS egy friss felméréséből.

Továbbra is a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) a legnagyobb a támogatottsága a politikai pártok közül – erre is kitér a szombaton ismertetett felmérés.

A válaszadók 58 százaléka szerint a kormányfőnek le kellene mondania, 40 százalék szerint viszont nem, 2 százalék nem nyilvánított véleményt.

A CURS szerint az eredmény arra utal, hogy a miniszterelnökre jelentős nyilvános nyomás nehezedik – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A felmérés szerint ugyanakkor a lakosság jól tájékozott a politikai válságot illetően: a válaszadók 81 százaléka állítja, hogy hallott a kormánykoalíción belüli feszültségekről, 10 százalék csak részben hallott róla, 6 százalék pedig nem tud róla, 3 százalék nem válaszolt.

A felmérés adatai szerint a választópolgárok 34 százaléka szavazna az AUR-ra, ha vasárnap tartanák a parlamenti választásokat.