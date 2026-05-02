Felmérés: többen vannak azok, akik szerint Ilie Bolojannak le kellene mondania

Fotó: Gov.ro
A romániaiak több mint fele (58 százalék) úgy véli, hogy Ilie Bolojan miniszterelnöknek le kellene mondania – derül ki a CURS egy friss felméréséből.
2026. május 02., 15:44
Továbbra is a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) a legnagyobb a támogatottsága a politikai pártok közül – erre is kitér a szombaton ismertetett felmérés.
A CURS szerint az eredmény arra utal, hogy a miniszterelnökre jelentős nyilvános nyomás nehezedik – ismerteti az Agerpres.
A felmérés szerint ugyanakkor a lakosság jól tájékozott a politikai válságot illetően: a válaszadók 81 százaléka állítja, hogy hallott a kormánykoalíción belüli feszültségekről, 10 százalék csak részben hallott róla, 6 százalék pedig nem tud róla, 3 százalék nem válaszolt.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) a szavazatok 23 százalékát, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) a 18 százalékát, a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek (USR) a 10 százalékát, az RMDSZ az 5 százalékát szerezné meg. A szavazatok 3 százalékát kapná az SOS Románia, valamint a PNRR-Piedone párt is, a Fiatal Emberek Pártja (POT) pedig a 2 százalékát.
A CURS telefonos felmérése április 28. és május 1. között készült 1098 fős mintán, a hibaküszöbe ± 3 százalék.
Elsodort szombaton a lavina a Bucsecs-hegységben egy háromtagú csoportot, egyikük meghalt – tájékoztatott az Országos Hegyimentő Közszolgálat.
Az idei év első három hónapjában 669 közúti baleset történt, amelyek következtében 223 ember vesztette életét, 546-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek – derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság szombati közleményéből.
Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ 2026. október 9-18. között ötödik alkalommal szervezi meg a Kaptár dokumentumfilm-szemlét, amelybe 2020 után Romániában készült alkotásokkal nevezhetnek be a filmkészítők.
A közlekedési rendőrök péntek éjjel több mint 160 alkohol vagy drog hatása alatt vezető sofőrt füleltek le egy országos akció keretében, amelynek célja az alkohol vagy tiltott szerek hatása alatt történő vezetés visszaszorítása volt.
Két kigyulladt melegházhoz riasztották péntek éjjel a nyárádszeredai tűzoltókat, lángoló melléképülethez a dicsőszentmártoniakat.
Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) szombaton közölt adatai szerint márciusban 11 928 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 30-cal többnek, mint előző hónapban.
Szombaton is tovább drágult az üzemanyag, egyre kevesebb azon töltőállomások száma, ahol még lehet benzint tankolni 9 lej alatt.
Akár mínusz 8 Celsius-fokig is süllyedhet a hőmérséklet vasárnapra virradóra Hargita megye magasabban fekvő pontjain és a hegyközi medencékben. Jövő héttől azonban már érkezik a felmelgedés.
Újabb drónokat észleltek a román hadsereg radarjai Tulcea megye térségében az ukrán folyami kikötők elleni péntek éjjeli orosz légitámadás során, az egyik rövid időre megsértette Románia légterét – tájékoztatott szombat reggel a védelmi minisztérium.
350,7 millió eurót sikeresen felszabadított az uniós helyreállítási források harmadik részletének befagyasztott részéből, ugyanakkor 458,7 millió eurót végleg elveszít a korábbi években késve, hiányosan vagy hibásan végrehajtott reformok miatt.
