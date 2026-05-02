Felmérés: többen vannak azok, akik szerint Ilie Bolojannak le kellene mondania

• Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

A romániaiak több mint fele (58 százalék) úgy véli, hogy Ilie Bolojan miniszterelnöknek le kellene mondania – derül ki a CURS egy friss felméréséből.

2026. május 02., 15:44

2026. május 02., 15:452026. május 02., 15:45

Továbbra is a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) a legnagyobb a támogatottsága a politikai pártok közül – erre is kitér a szombaton ismertetett felmérés.

A válaszadók 58 százaléka szerint a kormányfőnek le kellene mondania, 40 százalék szerint viszont nem, 2 százalék nem nyilvánított véleményt.

A CURS szerint az eredmény arra utal, hogy a miniszterelnökre jelentős nyilvános nyomás nehezedik – ismerteti az Agerpres.

A felmérés szerint ugyanakkor a lakosság jól tájékozott a politikai válságot illetően: a válaszadók 81 százaléka állítja, hogy hallott a kormánykoalíción belüli feszültségekről, 10 százalék csak részben hallott róla, 6 százalék pedig nem tud róla, 3 százalék nem válaszolt.

A felmérés adatai szerint a választópolgárok 34 százaléka szavazna az AUR-ra, ha vasárnap tartanák a parlamenti választásokat.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) a szavazatok 23 százalékát, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) a 18 százalékát, a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek (USR) a 10 százalékát, az RMDSZ az 5 százalékát szerezné meg. A szavazatok 3 százalékát kapná az SOS Románia, valamint a PNRR-Piedone párt is, a Fiatal Emberek Pártja (POT) pedig a 2 százalékát.

A CURS telefonos felmérése április 28. és május 1. között készült 1098 fős mintán, a hibaküszöbe ± 3 százalék.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét
Üldözőakció május 1-jén: helikopterrel is követték a rendőrök elől menekülő fiatalt – videóval
A végjátékban lecsapott a bajnokra az FK Csíkszereda (videóval)
Tragikus körülmények között elhunyt az RMDSZ egykori ügyvezető elnöke
A Székelyudvarhelyi VSK nyerte az Aranycsapat Kupát Komáromban
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét
Székelyhon

Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét
Üldözőakció május 1-jén: helikopterrel is követték a rendőrök elől menekülő fiatalt – videóval
Üldözőakció május 1-jén: helikopterrel is követték a rendőrök elől menekülő fiatalt – videóval
A végjátékban lecsapott a bajnokra az FK Csíkszereda (videóval)
A végjátékban lecsapott a bajnokra az FK Csíkszereda (videóval)
Tragikus körülmények között elhunyt az RMDSZ egykori ügyvezető elnöke
Tragikus körülmények között elhunyt az RMDSZ egykori ügyvezető elnöke
A Székelyudvarhelyi VSK nyerte az Aranycsapat Kupát Komáromban
A Székelyudvarhelyi VSK nyerte az Aranycsapat Kupát Komáromban
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
2026. május 02., szombat

Három sízőt sodort el a lavina, egyikük életét vesztette

Elsodort szombaton a lavina a Bucsecs-hegységben egy háromtagú csoportot, egyikük meghalt – tájékoztatott az Országos Hegyimentő Közszolgálat.

Három sízőt sodort el a lavina, egyikük életét vesztette
Három sízőt sodort el a lavina, egyikük életét vesztette
2026. május 02., szombat

Három sízőt sodort el a lavina, egyikük életét vesztette
2026. május 02., szombat

223-an vesztették életüket közúti balesetben januártól márciusig a romániai utakon

Az idei év első három hónapjában 669 közúti baleset történt, amelyek következtében 223 ember vesztette életét, 546-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek – derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság szombati közleményéből.

223-an vesztették életüket közúti balesetben januártól márciusig a romániai utakon
223-an vesztették életüket közúti balesetben januártól márciusig a romániai utakon
2026. május 02., szombat

223-an vesztették életüket közúti balesetben januártól márciusig a romániai utakon
2026. május 02., szombat

Várják a Kaptárba az új dokumentumfilmeket

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ 2026. október 9-18. között ötödik alkalommal szervezi meg a Kaptár dokumentumfilm-szemlét, amelybe 2020 után Romániában készült alkotásokkal nevezhetnek be a filmkészítők.

Várják a Kaptárba az új dokumentumfilmeket
Várják a Kaptárba az új dokumentumfilmeket
2026. május 02., szombat

Várják a Kaptárba az új dokumentumfilmeket
2026. május 02., szombat

149 sofőrnél mutatott ki alkoholfogyasztást a rendőrségi gyorsteszt

A közlekedési rendőrök péntek éjjel több mint 160 alkohol vagy drog hatása alatt vezető sofőrt füleltek le egy országos akció keretében, amelynek célja az alkohol vagy tiltott szerek hatása alatt történő vezetés visszaszorítása volt.

149 sofőrnél mutatott ki alkoholfogyasztást a rendőrségi gyorsteszt
149 sofőrnél mutatott ki alkoholfogyasztást a rendőrségi gyorsteszt
2026. május 02., szombat

149 sofőrnél mutatott ki alkoholfogyasztást a rendőrségi gyorsteszt
2026. május 02., szombat

Melegházak gyúltak ki Nyárádszeredában

Két kigyulladt melegházhoz riasztották péntek éjjel a nyárádszeredai tűzoltókat, lángoló melléképülethez a dicsőszentmártoniakat.

Melegházak gyúltak ki Nyárádszeredában
Melegházak gyúltak ki Nyárádszeredában
2026. május 02., szombat

Melegházak gyúltak ki Nyárádszeredában
2026. május 02., szombat

Egy hónap alatt 30-cal nőtt a különnyugdíjat kapók száma

Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) szombaton közölt adatai szerint márciusban 11 928 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 30-cal többnek, mint előző hónapban.

Egy hónap alatt 30-cal nőtt a különnyugdíjat kapók száma
Egy hónap alatt 30-cal nőtt a különnyugdíjat kapók száma
2026. május 02., szombat

Egy hónap alatt 30-cal nőtt a különnyugdíjat kapók száma
2026. május 02., szombat

Újabb 20 banival emelkedtek az üzemanyagárak szombaton

Szombaton is tovább drágult az üzemanyag, egyre kevesebb azon töltőállomások száma, ahol még lehet benzint tankolni 9 lej alatt.

Újabb 20 banival emelkedtek az üzemanyagárak szombaton
Újabb 20 banival emelkedtek az üzemanyagárak szombaton
2026. május 02., szombat

Újabb 20 banival emelkedtek az üzemanyagárak szombaton
2026. május 02., szombat

Lesz még egy fagyos éjszakánk mielőtt elkezdődne a felmelegedés

Akár mínusz 8 Celsius-fokig is süllyedhet a hőmérséklet vasárnapra virradóra Hargita megye magasabban fekvő pontjain és a hegyközi medencékben. Jövő héttől azonban már érkezik a felmelgedés.

Lesz még egy fagyos éjszakánk mielőtt elkezdődne a felmelegedés
Lesz még egy fagyos éjszakánk mielőtt elkezdődne a felmelegedés
2026. május 02., szombat

Lesz még egy fagyos éjszakánk mielőtt elkezdődne a felmelegedés
2026. május 02., szombat

Orosz drón sértette meg a romániai légteret

Újabb drónokat észleltek a román hadsereg radarjai Tulcea megye térségében az ukrán folyami kikötők elleni péntek éjjeli orosz légitámadás során, az egyik rövid időre megsértette Románia légterét – tájékoztatott szombat reggel a védelmi minisztérium.

Orosz drón sértette meg a romániai légteret
Orosz drón sértette meg a romániai légteret
2026. május 02., szombat

Orosz drón sértette meg a romániai légteret
2026. május 02., szombat

350 millió eurót megkap, 458 milliót pedig elveszít Románia

350,7 millió eurót sikeresen felszabadított az uniós helyreállítási források harmadik részletének befagyasztott részéből, ugyanakkor 458,7 millió eurót végleg elveszít a korábbi években késve, hiányosan vagy hibásan végrehajtott reformok miatt.

350 millió eurót megkap, 458 milliót pedig elveszít Románia
350 millió eurót megkap, 458 milliót pedig elveszít Románia
2026. május 02., szombat

350 millió eurót megkap, 458 milliót pedig elveszít Románia
