Figyelem, Csíkszereda: drónról is fogják nézni, mi épült a telken

A hatóságok légi felvételekkel ellenőrizhetik a be nem jelentett ingatlanokat • Fotó: Pinti Attila

A hatóságok légi felvételekkel ellenőrizhetik a be nem jelentett ingatlanokat

Fotó: Pinti Attila

Csíkszeredában is lehet majd számítani drónos és légifelvételes ellenőrzésekre, amelyek célja, hogy beazonosítsák az adónyilvántartásban nem szereplő épületeket. Az adótörvénykönyv módosítása tette lehetővé ezt az önkormányzatok számára.

Barabás Hajnal

2026. április 29., 20:072026. április 29., 20:07

Nemcsak a földön, hanem a levegőből is figyelhetik ezentúl, mi épült a telkeken: a hatóságok drónokat és műholdfelvételeket is bevethetnek a be nem jelentett épületek felderítésére. Az intézkedés országos szintű és

előbb-utóbb a székelyföldi településeken is bevetik.

Csíkszeredában szintén élni fognak ezzel a lehetőséggel, tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől, aki a legutóbbi tanácsülés végén beszélt erről a sajtónak. Azt javasolta az érintetteknek, hogy mihamarabb jelentsék be épületeiket, és „kerüljenek legalitásba”.

Fotó: Pinti Attila

Az intézkedést az adótörvénykönyv kiegészítése teszi lehetővé, amelyet a 7-es számú sürgősségi kormányrendelettel fogadtak el február végén. Ennek alapján

az építési engedéllyel vagy anélkül épített, és az adónyilvántartásokban nem szereplő épületek azonosítására

az önkormányzatok ellenőrzéseket végezhetnek egyrészt a terepen, másrészt műholdfelvételek és drónfelvételek megvizsgálásával. Emellett adatokat és információkat kérhetnek az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökségtől (ANCPI) az Országos Térképészeti Központon keresztül.

A drónok használata azon intézmények jóváhagyásával történik, amelyek biztosítják az európai uniós szinten is garantált jogok tiszteletben tartását.

A megszerzett felvételek bizonyítékként felhasználhatók

az építési fegyelem megsértése miatti bírságok alkalmazásakor.

Azok a tulajdonosok, akiknek olyan ingatlanja van, amely nem szerepel az adónyilvántartásban, arra számíthatnak, hogy az önkormányzat utólag is megállapítja és visszamenőleg behajtja az adót, míg az engedély nélkül épült ingatlanok esetében az adó akár öt évre is megduplázódhat a megállapítást követően.

Fotó: Pinti Attila

Amennyiben az ingatlant nem jelentik be, az adó késedelmi növeléssel is emelkedhet, akár félévente 30 százalékkal. Ugyanakkor

az építési engedély nélküli kivitelezésért több tízezer lejes bírság is kiszabható, és az épület bontását is elrendelhetik.

Országos szinten Csíkszeredán kívül több más településen is készülnek drónok bevetésére. Például Nagyváradon szintén ezt tervezi a helyi rendőrség. Mi sem indokolja ezt a lépésüket jobban, mint hogy év elején a város mindössze 5 százalékán végzett terepes felmérésük során, mintegy 440 illegálisan épített ingatlant találtak.

Az országos sajtó pedig arról számolt be, hogy a Fehér megyei Sugág községben már el is kezdték a drónos ellenőrzéseket március elején.

Csíkszék Csíkszereda
1 hozzászólás Hozzászólások
Lángok csaptak fel egy taplocai épületnél
Húsz évre ítélték az orotvai gyilkosság elkövetőjét
Két év jogi harc után felmentették a csíki vezérszurkolót
Tarr Zoltán a Tisza-kormány magyarságpolitikájáról: küldetés a határokon átívelő, valódi lelki és szellemi nemzetegyesítés
Átgázolt a hollandokon, magabiztos sikerrel indította a hokivébét Románia
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
2026. április 29., szerda

Motoros baleset történt Csíkkarcfalvánál

Motorkerékpár és autó ütközött Csíkkarcfalva kijáratánál, kedden délután, egy személyt kórházba szállítottak.

2026. április 29., szerda

Készülnek az Olt-híd építésére, de ez a pénztől is függ

Végéhez közeledik a Csíkszereda nyugati ki- és bejárata közelében levő Olt-híd újjáépítése érdekében kiírt közbeszerzési eljárás. Idén el is kezdődhetne a munkálat, de ez a tervek elkészítésétől, és a rendelkezésre álló pénztől is függ.

2026. április 27., hétfő

Közel kétszáz kamerával bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában

Jelentősen bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában: a város területén 131 helyszínen 193 térfigyelő kamerát szerelnek fel a következő hónapokban.

2026. április 27., hétfő

Lovasszekér ütött el egy idős férfit

Kiskorú által irányított lovasszekér ütött el egy idős férfit szombaton este Kászonaltízen; a tettes elhagyta a helyszínt, de a hatóságok hamar rátaláltak – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

2026. április 27., hétfő

Patkányokra panaszkodnak Csíkszeredában

Elszaporodtak a rágcsálók Csíkszereda egyes részein: főként a városközpontban okoznak gondot a patkányok és az egerek, de más városrészeken is jelen vannak. A szakemberek szerint ellenük csak rendszeres és összehangolt irtással lehet hatékonyan fellépni.

2026. április 26., vasárnap

Szkennert rendelt, bóvli kis hangfalat kapott helyette

Olcsó kis hangfalat talált a csomagban egy csíkszeredai férfi, miután az interneten szkennert (lapolvasót) rendelt. Azért osztotta meg az esetet, hogy mások ne járjanak hasonlóan, a fogyasztóvédelem pedig tanácsokat adott az ilyen átverések kikerülésére.

2026. április 26., vasárnap

Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó

Motorok és motorosok százait áldották meg vasárnap délután a Tolvajos-tetőn.

2026. április 26., vasárnap

Fogyasztók százai maradtak villanyáram nélkül az erős szél miatt

Villanyáram-kiesést okozott az erős szél több Hargita megyei településen vasárnap délután; összesen 1110 fogyasztó érintett.

2026. április 26., vasárnap

Orendi Éva: bármihez kezdtem, szívvel-lélekkel csináltam

Több területen is úttörő szerepet vállalt, és egyetlen feladatát sem végezte félgőzzel. Az ő nevéhez kötődik többek között a Pro Animalia Alapítvány létrehozása, valamint Fodor Sándor Csipikéjének bábszínházi színre vitele. Orendi Évával beszélgettünk.

2026. április 25., szombat

Nyáron indulhat a csíkszentdomokosi elemi iskola korszerűsítése

Nyáron elkezdik az egyik csíkszentdomokosi iskola felújítását, amelyre európai uniós finanszírozást nyert a felcsíki község. Az energiahatékonyság növelése érdekében az épületet hőszigetelik és korszerű felszereltséget kap.

