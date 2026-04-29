Figyelem, Csíkszereda: drónról is fogják nézni, mi épült a telken

A hatóságok légi felvételekkel ellenőrizhetik a be nem jelentett ingatlanokat
Fotó: Pinti Attila
Csíkszeredában is lehet majd számítani drónos és légifelvételes ellenőrzésekre, amelyek célja, hogy beazonosítsák az adónyilvántartásban nem szereplő épületeket. Az adótörvénykönyv módosítása tette lehetővé ezt az önkormányzatok számára.
Nemcsak a földön, hanem a levegőből is figyelhetik ezentúl, mi épült a telkeken: a hatóságok drónokat és műholdfelvételeket is bevethetnek a be nem jelentett épületek felderítésére. Az intézkedés országos szintű és
Csíkszeredában szintén élni fognak ezzel a lehetőséggel, tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől, aki a legutóbbi tanácsülés végén beszélt erről a sajtónak. Azt javasolta az érintetteknek, hogy mihamarabb jelentsék be épületeiket, és „kerüljenek legalitásba”.
Fotó: Pinti Attila
Az intézkedést az adótörvénykönyv kiegészítése teszi lehetővé, amelyet a 7-es számú sürgősségi kormányrendelettel fogadtak el február végén. Ennek alapján
az önkormányzatok ellenőrzéseket végezhetnek egyrészt a terepen, másrészt műholdfelvételek és drónfelvételek megvizsgálásával. Emellett adatokat és információkat kérhetnek az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökségtől (ANCPI) az Országos Térképészeti Központon keresztül.
A drónok használata azon intézmények jóváhagyásával történik, amelyek biztosítják az európai uniós szinten is garantált jogok tiszteletben tartását.
az építési fegyelem megsértése miatti bírságok alkalmazásakor.
Azok a tulajdonosok, akiknek olyan ingatlanja van, amely nem szerepel az adónyilvántartásban, arra számíthatnak, hogy az önkormányzat utólag is megállapítja és visszamenőleg behajtja az adót, míg az engedély nélkül épült ingatlanok esetében az adó akár öt évre is megduplázódhat a megállapítást követően.
Fotó: Pinti Attila
Amennyiben az ingatlant nem jelentik be, az adó késedelmi növeléssel is emelkedhet, akár félévente 30 százalékkal. Ugyanakkor
Országos szinten Csíkszeredán kívül több más településen is készülnek drónok bevetésére. Például Nagyváradon szintén ezt tervezi a helyi rendőrség. Mi sem indokolja ezt a lépésüket jobban, mint hogy év elején a város mindössze 5 százalékán végzett terepes felmérésük során, mintegy 440 illegálisan épített ingatlant találtak.
Az országos sajtó pedig arról számolt be, hogy a Fehér megyei Sugág községben már el is kezdték a drónos ellenőrzéseket március elején.
