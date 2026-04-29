Figyelem, Csíkszereda: drónról is fogják nézni, mi épült a telken

A hatóságok légi felvételekkel ellenőrizhetik a be nem jelentett ingatlanokat

Csíkszeredában is lehet majd számítani drónos és légifelvételes ellenőrzésekre, amelyek célja, hogy beazonosítsák az adónyilvántartásban nem szereplő épületeket. Az adótörvénykönyv módosítása tette lehetővé ezt az önkormányzatok számára.

Barabás Hajnal 2026. április 29., 20:072026. április 29., 20:07

Nemcsak a földön, hanem a levegőből is figyelhetik ezentúl, mi épült a telkeken: a hatóságok drónokat és műholdfelvételeket is bevethetnek a be nem jelentett épületek felderítésére. Az intézkedés országos szintű és

előbb-utóbb a székelyföldi településeken is bevetik.

Csíkszeredában szintén élni fognak ezzel a lehetőséggel, tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől, aki a legutóbbi tanácsülés végén beszélt erről a sajtónak. Azt javasolta az érintetteknek, hogy mihamarabb jelentsék be épületeiket, és „kerüljenek legalitásba”.

Fotó: Pinti Attila

Az intézkedést az adótörvénykönyv kiegészítése teszi lehetővé, amelyet a 7-es számú sürgősségi kormányrendelettel fogadtak el február végén. Ennek alapján

az építési engedéllyel vagy anélkül épített, és az adónyilvántartásokban nem szereplő épületek azonosítására

az önkormányzatok ellenőrzéseket végezhetnek egyrészt a terepen, másrészt műholdfelvételek és drónfelvételek megvizsgálásával. Emellett adatokat és információkat kérhetnek az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökségtől (ANCPI) az Országos Térképészeti Központon keresztül. Hirdetés A drónok használata azon intézmények jóváhagyásával történik, amelyek biztosítják az európai uniós szinten is garantált jogok tiszteletben tartását.

A megszerzett felvételek bizonyítékként felhasználhatók

az építési fegyelem megsértése miatti bírságok alkalmazásakor. Azok a tulajdonosok, akiknek olyan ingatlanja van, amely nem szerepel az adónyilvántartásban, arra számíthatnak, hogy az önkormányzat utólag is megállapítja és visszamenőleg behajtja az adót, míg az engedély nélkül épült ingatlanok esetében az adó akár öt évre is megduplázódhat a megállapítást követően.

Amennyiben az ingatlant nem jelentik be, az adó késedelmi növeléssel is emelkedhet, akár félévente 30 százalékkal. Ugyanakkor

az építési engedély nélküli kivitelezésért több tízezer lejes bírság is kiszabható, és az épület bontását is elrendelhetik.