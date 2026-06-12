Útlezárásokra kell számítani a Hargitafürdőre vezető úton a hétvégén

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Fotó: Pinti Attila
Több órára lezárják szombaton és vasárnap a 138A jelzésű megyei utat, a Tolvajos-tető és Hargitafürdő közötti útszakaszon a Hargita Hill Climb Challenge edzései és futamai miatt.
Az autós hegyiverseny miatt szombaton, június 13-án két időszakban korlátozzák a forgalmat: 8.30 és 13.30, illetve 14.30 és 19 óra között.
Vasárnap, június 14-én 8.30 és 12 óra, valamint 13 és 17.30 között lesz lezárva az érintett útszakasz.
Arra kérik a közlekedőket, hogy a megadott időszakokban válasszanak alternatív útvonalat, illetve utazásuk tervezésekor vegyék figyelembe a korlátozásokat.
Mintegy nyolcvan versenyző, több korábbi bajnok, csíki indulók és élő televíziós közvetítés várja a nézőket a hétvégi Hargita Hill Climb Challenge-en. A verseny miatt két napra lezárják a Hargitafürdő felé vezető utat.
Tizedik alkalommal rendezik meg a Csíkszeredai Kórháznapokat július 2–5. között. A jubileumi rendezvényen hazai és magyarországi szakemberek osztják meg tapasztalataikat, és a nagyközönség számára is lesznek előadások.
Több mint egy hónapon át, június 11. és július 19. között közösségi meccsnézést szerveznek Csíkszereda központjában.
Korszerűbb körülmények között, a Poliklinika első emeletén működik tovább a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház orvosi laboratóriuma, ahol helyet kaptak a mikrobiológiai laboratórium európai uniós támogatásból, újonnan vásárolt műszerei is.
A következő évben kezdődhet el Csíkszereda városbejáratainál az új, a városlakók tetszését elnyerő arculati elemek építése. Az ötletpályázat nyomán legjobbnak ítélt elképzelés alapján idén a műszaki terveket szeretnék elkészíttetni.
Megérett a borzsovai fürdő a felújításra, ezért a Csík Metropoliszövezet Egyesület, a csíkborzsovai közbirtokosság és a szépvízi önkormányzat összefogásával kedden kalákában fogtak hozzá a részbeni rendbetételéhez.
Két, egymással teljesen ellentétes ítélet született a tusnádfürdői Csukás-tó területének kisajátítása ügyében, az egyik a volt tulajdonosnak, a másik az önkormányzatnak adott igazat. Ezért egyelőre a tó jogi helyzete nem változik.
Tönkrement, megrongált utcabútorzatok és gyalogos-útburkolatok rontják Csíkszereda központjának látványát. A városháza feladatai közé tartozik a köztéri elemek folyamatos karbantartása, helyenként azonban még a gyakori javítgatás sem segít.
Az erdő az élet egyik legfontosabb egyensúlyteremtő erejeként tisztítja a levegőt, otthont ad számtalan élőlénynek, védi a talajt, és csendben gondoskodik arról, hogy a természet körforgása fennmaradjon.
Csak az útburkolati jelzések festése maradt még hátra a csíkmadarasi elkerülőúton, amelyet rövidesen megnyitnak a forgalom előtt. A vasútvonal által kettészelt község lakói számára jelentős könnyítést jelent ez a közlekedésben.
Szerda délután riasztották a mentőket Kászonfeltízre, ahol egy kirándulócsoport 13-15 éves diákjai rosszul lettek egy helyi panzióban.
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