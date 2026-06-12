Útlezárásokra kell számítani a Hargitafürdőre vezető úton a hétvégén

Több órára lezárják szombaton és vasárnap a 138A jelzésű megyei utat, a Tolvajos-tető és Hargitafürdő közötti útszakaszon a Hargita Hill Climb Challenge edzései és futamai miatt.

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Az autós hegyiverseny miatt szombaton, június 13-án két időszakban korlátozzák a forgalmat: 8.30 és 13.30, illetve 14.30 és 19 óra között.

Vasárnap, június 14-én 8.30 és 12 óra, valamint 13 és 17.30 között lesz lezárva az érintett útszakasz.

Arra kérik a közlekedőket, hogy a megadott időszakokban válasszanak alternatív útvonalat, illetve utazásuk tervezésekor vegyék figyelembe a korlátozásokat.

korábban írtuk Az autósport fővárosa lesz egy hétvégére Hargitafürdő Mintegy nyolcvan versenyző, több korábbi bajnok, csíki indulók és élő televíziós közvetítés várja a nézőket a hétvégi Hargita Hill Climb Challenge-en. A verseny miatt két napra lezárják a Hargitafürdő felé vezető utat.