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Útlezárásokra kell számítani a Hargitafürdőre vezető úton a hétvégén

Archív • Fotó: Pinti Attila

Archív

Fotó: Pinti Attila

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Több órára lezárják szombaton és vasárnap a 138A jelzésű megyei utat, a Tolvajos-tető és Hargitafürdő közötti útszakaszon a Hargita Hill Climb Challenge edzései és futamai miatt.

Székelyhon

2026. június 12., 15:162026. június 12., 15:16

Az autós hegyiverseny miatt szombaton, június 13-án két időszakban korlátozzák a forgalmat: 8.30 és 13.30, illetve 14.30 és 19 óra között.

Vasárnap, június 14-én 8.30 és 12 óra, valamint 13 és 17.30 között lesz lezárva az érintett útszakasz.

Arra kérik a közlekedőket, hogy a megadott időszakokban válasszanak alternatív útvonalat, illetve utazásuk tervezésekor vegyék figyelembe a korlátozásokat.

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