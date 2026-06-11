Szabadtéri meccsnézéseket szerveznek Csíkszeredában

Több mint egy hónapon át, június 11. és július 19. között közösségi meccsnézést szerveznek Csíkszereda központjában.

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A világbajnokság mérkőzéseit élőben követhetik a focirajongók egy LED-falon a Petőfi Sándor utca és a Majláth Gusztáv Károly tér találkozásánál.

A közvetítések között szerepelnek a csoportkör legizgalmasabb mérkőzései, az egyenes kieséses szakasz találkozói, valamint a nyolcad-, negyed- és elődöntők azon meccsei, amelyek helyi idő szerint legkésőbb 23 órakor kezdődnek, természetesen a döntővel együtt – olvasható a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.

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Az első vetítések programja:

Június 11., 22.00 – Mexikó – Dél-Afrika

Június 12., 22.00 – Kanada – Bosznia-Hercegovina

Június 13., 22.00 – Katar – Svájc

Június 14., 20.00 – Németország – Curaçao

Június 14., 23.00 – Hollandia – Japán

Június 15., 19.00 – Spanyolország – Zöld-foki-szigetek

Június 15., 22.00 – Belgium – Egyiptom

Június 16., 22.00 – Franciaország – Szenegál

Június 17., 20.00 – Portugália – Kongói DK

Június 17., 23.00 – Anglia – Horvátország

Várnak minden szurkolót, a szervezők megjegyzik, a program időjárás függvényében változhat.