Szabadtéri meccsnézéseket szerveznek Csíkszeredában

Fotó: Csíkszereda Városháza/Facebook
Több mint egy hónapon át, június 11. és július 19. között közösségi meccsnézést szerveznek Csíkszereda központjában.
A világbajnokság mérkőzéseit élőben követhetik a focirajongók egy LED-falon a Petőfi Sándor utca és a Majláth Gusztáv Károly tér találkozásánál.
A közvetítések között szerepelnek a csoportkör legizgalmasabb mérkőzései, az egyenes kieséses szakasz találkozói, valamint a nyolcad-, negyed- és elődöntők azon meccsei, amelyek helyi idő szerint legkésőbb 23 órakor kezdődnek, természetesen a döntővel együtt – olvasható a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.
Az első vetítések programja:
Június 11., 22.00 – Mexikó – Dél-Afrika
Június 12., 22.00 – Kanada – Bosznia-Hercegovina
Június 13., 22.00 – Katar – Svájc
Június 14., 20.00 – Németország – Curaçao
Június 14., 23.00 – Hollandia – Japán
Június 15., 19.00 – Spanyolország – Zöld-foki-szigetek
Június 15., 22.00 – Belgium – Egyiptom
Június 16., 22.00 – Franciaország – Szenegál
Június 17., 20.00 – Portugália – Kongói DK
Június 17., 23.00 – Anglia – Horvátország
Várnak minden szurkolót, a szervezők megjegyzik, a program időjárás függvényében változhat.
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