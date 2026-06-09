Kalákában fogtak hozzá a borzsovai fürdő részbeni felújításához

Megérett a borzsovai fürdő a felújításra, ezért a Csík Metropoliszövezet Egyesület, a csíkborzsovai közbirtokosság és a szépvízi önkormányzat összefogásával kedden kalákában fogtak hozzá a részbeni rendbetételéhez.

Barabás Hajnal 2026. június 09., 14:012026. június 09., 14:01

Egy évvel ezelőtt számoltunk be arról, hogy mennyire elhanyagolt állapotba került a borzsovai fürdő. Azóta még inkább elkorhadt a fürdőhöz vezető palló, és tovább romlott a medence körüli faelemek állapota. korábban írtuk Másfél évtizede rakták rendbe, mostanra szétrohadt a borzsovai fürdő Tizennégy évvel a felújítása után meglehetősen elhanyagolttá vált a borzsovai fürdő. Hasonlóan leromlott állapot uralkodik Cibrefürdőn is. A szépvízi önkormányzatnak egyelőre nincs pénze ezek rendbetételére. Hirdetés A Csík Metropoliszövezet Egyesület, a csíkborzsovai közbirtokosság és a szépvízi önkormányzat azonban kedden kalákában fogott hozzá, hogy rendbe tegye a fürdőt – egyelőre csak részben. „Ma reggeltől folyik a munkálat, hogy kicseréljük a kerítéselemeket, és több padot helyezzünk ki.

Elkezdődik a fürdő medencéjének megtisztítása is

– mondta el kérdésünkre András Hunor Jenő, a Csík Metropoliszövezet Egyesület ügyvezető igazgatója. Hosszabb távon a pallót is kicserélik, a fából készült ösvény helyett pedig köveket fognak elhelyezni.

Fotó: Barabás Hajnal

Az említett munkálatok mellett a környék turisztikai és természeti értékeit bemutató táblát is felújították.

A helyszín ugyanis a Borvizek útja elnevezésű hálózat egyik állomása, amely kerékpáros és gyalogos útvonalakkal kötné össze a térség ásványvizes forrásait, lápjait és kulturális látnivalóit.

A fürdő közvetlen környezete természetvédelmi szempontból is kiemelkedő.

Hozzáfogtak az iszapos víz kiszivattyúzásához, hosszú távon a medencét is rendbe tennék a borzsovai fürdőnél Fotó: Barabás Hajnal

Demeter László biológus szerint a mészkőben gazdag források körül különleges lápok alakultak ki, amelyek ritka jégkorszaki maradványnövényeknek adnak otthont, mint például a szibériai hamuvirág, vagy a fehér májvirág.

Egy nagyon jó találkozópontja a kultúrának, a természetnek és az embernek is. Erre kellene vigyázni

– hangsúlyozta a szakember. A borzsovai fürdő közelében található borvízforráshoz szintén új táblát helyeztek ki, továbbá egy „csiprot” is, hogy könnyebb legyen merni a forrásvizet. További táblákat újítanak fel Az egyesület a delnei Szent János templom előtti természetvédelmi táblát is felújíttatta, a rajta lévő információkat is frissítették. Ennek a helyszínnek is megvan a természtevédelmi értéke, a területen mintegy harminc kisebb láptófoltot mértek fel, amelyek a jégkorszak végén alakultak ki, talajmozgások következtében.

A delnei Szent János templomnál is bemutatták az újba tett természetvédelmi táblát Fotó: Barabás Hajnal

Ezekben megtalálható például a hankócsarák nevű apró rákfaj, amelyet egy kisebb mélyedésben figyeltek meg.

A láptófoltok emellett több ritka növény- és állatfajnak is élőhelyet biztosítanak.

A biológus külön megemlítette a réti fülesbaglyot, mint ragadozó madarat, amelyet a környéken találtak meg, valamint a húsevő növényekről is beszélt, a hólyagos hínárról, amely érintésre beszippantja a vízibolhákat. Felhívás Csík környékén 13 hasonló táblát azonosítottak, amelyeket szintén szeretnének rendbe tenni és karbantartani. Az egyesület illetékesei ugyanakkor felhívással fordulnak az emberek felé: ha tudnak ilyen természetvédelmi táblákról, amelyeket fel kellene újítani, azt jelezzék feléjük.

Átvette a természet az emberalkotta létesítményt, a medencében gazdag élővilág alakult ki Fotó: Barabás Hajnal

Fotó: Barabás Hajnal

A Csík Metropoliszövezet Egyesület felújította a természetvédelmi táblát Fotó: Barabás Hajnal

Fotó: Barabás Hajnal

Fotó: Barabás Hajnal