Kalákában fogtak hozzá a borzsovai fürdő részbeni felújításához

Fotó: Barabás Hajnal
Megérett a borzsovai fürdő a felújításra, ezért a Csík Metropoliszövezet Egyesület, a csíkborzsovai közbirtokosság és a szépvízi önkormányzat összefogásával kedden kalákában fogtak hozzá a részbeni rendbetételéhez.
Egy évvel ezelőtt számoltunk be arról, hogy mennyire elhanyagolt állapotba került a borzsovai fürdő. Azóta még inkább elkorhadt a fürdőhöz vezető palló, és tovább romlott a medence körüli faelemek állapota.
Tizennégy évvel a felújítása után meglehetősen elhanyagolttá vált a borzsovai fürdő. Hasonlóan leromlott állapot uralkodik Cibrefürdőn is. A szépvízi önkormányzatnak egyelőre nincs pénze ezek rendbetételére.
A Csík Metropoliszövezet Egyesület, a csíkborzsovai közbirtokosság és a szépvízi önkormányzat azonban kedden kalákában fogott hozzá, hogy rendbe tegye a fürdőt – egyelőre csak részben. „Ma reggeltől folyik a munkálat, hogy kicseréljük a kerítéselemeket, és több padot helyezzünk ki.
– mondta el kérdésünkre András Hunor Jenő, a Csík Metropoliszövezet Egyesület ügyvezető igazgatója. Hosszabb távon a pallót is kicserélik, a fából készült ösvény helyett pedig köveket fognak elhelyezni.
Fotó: Barabás Hajnal
Az említett munkálatok mellett a környék turisztikai és természeti értékeit bemutató táblát is felújították.
A fürdő közvetlen környezete természetvédelmi szempontból is kiemelkedő.
Hozzáfogtak az iszapos víz kiszivattyúzásához, hosszú távon a medencét is rendbe tennék a borzsovai fürdőnél
Fotó: Barabás Hajnal
Demeter László biológus szerint a mészkőben gazdag források körül különleges lápok alakultak ki, amelyek ritka jégkorszaki maradványnövényeknek adnak otthont, mint például a szibériai hamuvirág, vagy a fehér májvirág.
– hangsúlyozta a szakember. A borzsovai fürdő közelében található borvízforráshoz szintén új táblát helyeztek ki, továbbá egy „csiprot” is, hogy könnyebb legyen merni a forrásvizet.
Az egyesület a delnei Szent János templom előtti természetvédelmi táblát is felújíttatta, a rajta lévő információkat is frissítették. Ennek a helyszínnek is megvan a természtevédelmi értéke, a területen mintegy harminc kisebb láptófoltot mértek fel, amelyek a jégkorszak végén alakultak ki, talajmozgások következtében.
A delnei Szent János templomnál is bemutatták az újba tett természetvédelmi táblát
Fotó: Barabás Hajnal
Ezekben megtalálható például a hankócsarák nevű apró rákfaj, amelyet egy kisebb mélyedésben figyeltek meg.
A biológus külön megemlítette a réti fülesbaglyot, mint ragadozó madarat, amelyet a környéken találtak meg, valamint a húsevő növényekről is beszélt, a hólyagos hínárról, amely érintésre beszippantja a vízibolhákat.
Csík környékén 13 hasonló táblát azonosítottak, amelyeket szintén szeretnének rendbe tenni és karbantartani. Az egyesület illetékesei ugyanakkor felhívással fordulnak az emberek felé: ha tudnak ilyen természetvédelmi táblákról, amelyeket fel kellene újítani, azt jelezzék feléjük.
Átvette a természet az emberalkotta létesítményt, a medencében gazdag élővilág alakult ki
Fotó: Barabás Hajnal
Fotó: Barabás Hajnal
A Csík Metropoliszövezet Egyesület felújította a természetvédelmi táblát
Fotó: Barabás Hajnal
Fotó: Barabás Hajnal
Fotó: Barabás Hajnal
Fotó: Barabás Hajnal
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