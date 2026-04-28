Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

251 aláírással benyújtották a bizalmatlansági indítványt a Bolojan-kormány ellen

• Fotó: George Simion/Facebook

Fotó: George Simion/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Szociáldemokrata Párt (PSD), a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Béke – Románia az első frakciói kedden benyújtotta a parlamentben a bizalmatlansági indítványt.

Székelyhon

2026. április 28., 14:492026. április 28., 14:49

2026. április 28., 15:392026. április 28., 15:39

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

George Simion AUR-elnök szerint az indítványt 251 képviselő és szenátor írta alá – számol be az Agerpres.

Marian Neacșu volt szociáldemokrata miniszterelnök-helyettes hétfőn jelentette be, hogy a PSD az AUR-ral közös bizalmatlansági indítványt tervez az Ilie Bolojan vezette kormány ellen.

Hirdetés

Az indítványt közösen szövegezték meg a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első törvényhozói. APSD és az AUR vezetői egy korábbi ülésen beszélték meg az utolsó részleteket és szögezték le az indítvány benyújtásának időpontját.

korábban írtuk

Tánczos Barna szerint megbukhat a kormány

A Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) közös bizalmatlansági indítványát nagy valószínűséggel megszavazza majd a parlament, és a kormány megbukik – jelentette ki Tánczos Barna kormányfőhelyettes.

A bizalmatlansági indítványt nagy valószínűséggel megszavazza majd a parlament, és a kormány megbukik – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Tánczos Barna kormányfőhelyettes.

Az RMDSZ politikus elmondta, hogy

a Bolojan-kabinet elleni bizalmatlansági indítvány nagy valószínűséggel sikeres lesz, mivel a két legnagyobb parlamenti párt nyújtja be.

A kormány bukása után pedig elkezdődnek a tárgyalások egy új parlamenti többségről. Ez lehet a PSD-AUR többség, amely megbuktatta a Bolojan-kormányt, vagy lehet egy másik – részletezte.

korábban írtuk

„Nincs visszaút" – jövő héten megbukik a kormány Kelemen Hunor szerint

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn azt nyilatkozta, hogy jövő héten várhatóan megbukik a jelenlegi kormány, ami nem jó az országnak.

Hétfőn a parlamentben Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is arról beszélt, hogy nagy valószínűség szerint meg fog bukni a Bolojan-kormány a bizalmatlansági indítvány következtében.

Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tart-e egy PSD–AUR-kormányt, Kelemen azt válaszolta, hogy ha létrejön a „kormánybuktató többség”, az együttműködésük vélhetően a bizalmatlansági indítvány után is fennmarad, ellenkező esetben nem lenne értelme a kezdeményezésüknek.

Simion: bízzanak a román nép erejében!

A parlamentben nyilatkozó George Simion AUR-elnök elmondta, hogy szerinte Románia 2024. december 6-a óta már nem tekinthető konszolidált demokráciának. Kifejtette, hogy az AUR a „román nép oldalán áll”, és nem hagyja magát megfélemlíteni azok által, akik szerinte önkényesen akarják eldönteni, ki kormányozhat Romániában.

„Azt üzenem a romániai polgároknak, hogy bízzanak magukban és a román nép erejében, amely képes legyőzni bármilyen válságot” – nyilatkozta Simion.

Simion szerint az AUR nem lépett koalícióra a PSD-vel, egy parlamenti eljárás során működnek együtt a szociáldemokratákkal. Kijelentette, hogy egyértelmű parlamenti többség támogatja a kormány leváltását,

a bizalmatlansági indítványt pedig a POT, a Béke - Románia az első, az Együtt Romániáért frakció, valamint független képviselők és szenátorok részéről is aláírták.

Az AUR elnöke felszólította Ilie Bolojan miniszterelnököt, hogy a bizalmatlansági indítvány május 5-i megvitatásáig ne írjon alá új szerződéseket sem a haderőfejlesztés, sem az energia területén, és ne vállaljon új kötelezettségeket az ország nevében. Egyúttal arra figyelmeztette a köztisztség-viselőket, hogy döntéseiket ellenőrizni fognak, és felelősségre vonják azokat, akik átláthatatlan vagy korrupciógyanús szerződésekhez járulnak hozzá.

Simion megismételte, hogy

az AUR nem kötött semmilyen szövetséget a PSD-vel.

Szerinte a parlamenti demokráciában természetes, hogy bizonyos ügyekben különböző pártok ugyanúgy szavaznak. Ugyanakkor bírálta azokat, akik „az Európa-pártiság jelszavával takarózva” fegyverbeszerzésekről vagy stratégiai jelentőségű román vállalatok – köztük a Hidroelectrica és a Romgaz – részvényeinek értékesítéséről döntenének.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
5 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Tragédia Erdőszentgyörgynél: hosszú perceken át küzdöttek a motoros életéért, de nem sikerült megmenteni
„Nincs visszaút” – jövő héten megbukik a kormány Kelemen Hunor szerint
Kirúgták a Sepsi OSK korábbi edzőjét a harmadosztályú klubtól
Új romániai magyar pártot alapítana a Tisza székelyföldi aktivistája, de még nagyon sok a kérdőjel
Döntetlen a kiesési rangadón, az élvonaltól búcsúzó Metaloglobus magával ránthatja a Sloboziát is
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Tragédia Erdőszentgyörgynél: hosszú perceken át küzdöttek a motoros életéért, de nem sikerült megmenteni
Székelyhon

Tragédia Erdőszentgyörgynél: hosszú perceken át küzdöttek a motoros életéért, de nem sikerült megmenteni
„Nincs visszaút” – jövő héten megbukik a kormány Kelemen Hunor szerint
Székelyhon

„Nincs visszaút” – jövő héten megbukik a kormány Kelemen Hunor szerint
Kirúgták a Sepsi OSK korábbi edzőjét a harmadosztályú klubtól
Székely Sport

Kirúgták a Sepsi OSK korábbi edzőjét a harmadosztályú klubtól
Új romániai magyar pártot alapítana a Tisza székelyföldi aktivistája, de még nagyon sok a kérdőjel
Krónika

Új romániai magyar pártot alapítana a Tisza székelyföldi aktivistája, de még nagyon sok a kérdőjel
Döntetlen a kiesési rangadón, az élvonaltól búcsúzó Metaloglobus magával ránthatja a Sloboziát is
Székely Sport

Döntetlen a kiesési rangadón, az élvonaltól búcsúzó Metaloglobus magával ránthatja a Sloboziát is
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Nőileg

Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Hirdetés

A rovat további cikkei

A Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) közös bizalmatlansági indítványát nagy valószínűséggel megszavazza majd a parlament, és a kormány megbukik – jelentette ki Tánczos Barna kormányfőhelyettes.

Hirdetés
Tarr Zoltán lesz a kultúráért felelős, Tanács Zoltán pedig a technológiai miniszter a Tisza-kormányban

Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét és európai parlamenti delegációvezetőjét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium irányítására kérte fel Magyar Péter.

Romániában nincs gázolajhiány, a helyenként jelentkező ellátási zavarokért az üzemanyag-forgalmazók a felelősek, mivel nekik kell biztosítaniuk a megfelelő logisztikát és az időben történő szállítást.

A rendőrség egyetlen nap alatt közel 400 szabálysértést állapított meg a vasúti átjáróknál – idézi a Román Rendőrség közleményét az Agerpres.

Hirdetés
Új ifjúsági lakásokat építenének a Csereháton

Egy csereháti terület megvásárlását kezdeményezte soros ülésén a székelyudvarhelyi önkormányzat, ahol ifjúsági lakásokat építenének a közeljövőben. Emellett az Eötvös József Szakközépiskola felújításával kapcsolatban is történt némi előrelépés.

Politikai források szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) még kedden beterjeszti a parlamentbe az Ilie Bolojan vezette kormány elleni közös bizalmatlansági indítványát.

Lecsökken a kezdő és a tapasztalt pedagógusok bére közti különbség, és éppen a nagy pályarégiséggel rendelkezők járnak rosszul, ha jelenlegi formájában véglegesítik az új egységes bértörvénytervezetet. Az érdekvédelem általános sztrájkra készül.

Hirdetés
Bolojan szerint a PSD szétrobbantotta a kormányzást, megszegte a megállapodásokat

Ilie Bolojan hétfő este azzal vádolta a Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy felrúgta a közösen kialkudott megállapodásokat, és „szétrobbantotta a kormányzást”.

Tovább emelkedik az üzemanyagok ára ismét drágított az OMV Petrom és a Rompetrol.

98 éves korában elhunyt Edith Eva Eger magyar zsidó származású pszichológus, író, holokauszt-túlélő, A döntés című bestseller szerzője.

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!