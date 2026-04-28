251 aláírással benyújtották a bizalmatlansági indítványt a Bolojan-kormány ellen

Fotó: George Simion/Facebook
A Szociáldemokrata Párt (PSD), a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Béke – Románia az első frakciói kedden benyújtotta a parlamentben a bizalmatlansági indítványt.
2026. április 28., 14:492026. április 28., 14:49
2026. április 28., 15:392026. április 28., 15:39
George Simion AUR-elnök szerint az indítványt 251 képviselő és szenátor írta alá – számol be az Agerpres.
Marian Neacșu volt szociáldemokrata miniszterelnök-helyettes hétfőn jelentette be, hogy a PSD az AUR-ral közös bizalmatlansági indítványt tervez az Ilie Bolojan vezette kormány ellen.
Az indítványt közösen szövegezték meg a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első törvényhozói. APSD és az AUR vezetői egy korábbi ülésen beszélték meg az utolsó részleteket és szögezték le az indítvány benyújtásának időpontját.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) közös bizalmatlansági indítványát nagy valószínűséggel megszavazza majd a parlament, és a kormány megbukik – jelentette ki Tánczos Barna kormányfőhelyettes.
A bizalmatlansági indítványt nagy valószínűséggel megszavazza majd a parlament, és a kormány megbukik – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Tánczos Barna kormányfőhelyettes.
Az RMDSZ politikus elmondta, hogy
A kormány bukása után pedig elkezdődnek a tárgyalások egy új parlamenti többségről. Ez lehet a PSD-AUR többség, amely megbuktatta a Bolojan-kormányt, vagy lehet egy másik – részletezte.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn azt nyilatkozta, hogy jövő héten várhatóan megbukik a jelenlegi kormány, ami nem jó az országnak.
Hétfőn a parlamentben Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is arról beszélt, hogy nagy valószínűség szerint meg fog bukni a Bolojan-kormány a bizalmatlansági indítvány következtében.
Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tart-e egy PSD–AUR-kormányt, Kelemen azt válaszolta, hogy ha létrejön a „kormánybuktató többség”, az együttműködésük vélhetően a bizalmatlansági indítvány után is fennmarad, ellenkező esetben nem lenne értelme a kezdeményezésüknek.
A parlamentben nyilatkozó George Simion AUR-elnök elmondta, hogy szerinte Románia 2024. december 6-a óta már nem tekinthető konszolidált demokráciának. Kifejtette, hogy az AUR a „román nép oldalán áll”, és nem hagyja magát megfélemlíteni azok által, akik szerinte önkényesen akarják eldönteni, ki kormányozhat Romániában.
„Azt üzenem a romániai polgároknak, hogy bízzanak magukban és a román nép erejében, amely képes legyőzni bármilyen válságot” – nyilatkozta Simion.
Simion szerint az AUR nem lépett koalícióra a PSD-vel, egy parlamenti eljárás során működnek együtt a szociáldemokratákkal. Kijelentette, hogy egyértelmű parlamenti többség támogatja a kormány leváltását,
Az AUR elnöke felszólította Ilie Bolojan miniszterelnököt, hogy a bizalmatlansági indítvány május 5-i megvitatásáig ne írjon alá új szerződéseket sem a haderőfejlesztés, sem az energia területén, és ne vállaljon új kötelezettségeket az ország nevében. Egyúttal arra figyelmeztette a köztisztség-viselőket, hogy döntéseiket ellenőrizni fognak, és felelősségre vonják azokat, akik átláthatatlan vagy korrupciógyanús szerződésekhez járulnak hozzá.
Simion megismételte, hogy
Szerinte a parlamenti demokráciában természetes, hogy bizonyos ügyekben különböző pártok ugyanúgy szavaznak. Ugyanakkor bírálta azokat, akik „az Európa-pártiság jelszavával takarózva” fegyverbeszerzésekről vagy stratégiai jelentőségű román vállalatok – köztük a Hidroelectrica és a Romgaz – részvényeinek értékesítéséről döntenének.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) közös bizalmatlansági indítványát nagy valószínűséggel megszavazza majd a parlament, és a kormány megbukik – jelentette ki Tánczos Barna kormányfőhelyettes.
5 hozzászólás