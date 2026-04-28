Felháborodást váltott ki az új bértörvénytervezet a tanügyben

Lecsökken a kezdő és a tapasztalt pedagógusok bére közti különbség, és éppen a nagy pályarégiséggel rendelkezők járnak rosszul, ha jelenlegi formájában véglegesítik az új egységes bértörvénytervezetet. Az érdekvédelem általános sztrájkra készül.

Széchely István 2026. április 28., 11:37

A hatályos jogszabályok nyílt megsértéseként értékeli a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) és a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség az új, egységes bértörvénytervezetet. A dokumentum tartalmáról nem egyeztettek a szakszervezetekkel, a sajtóból értesültek róla, és az érdekvédelmi tömörülések szerint a tervezet egyértelmű bizonyítéka annak, hogy

a kormány tönkreteszi az oktatást,

írja közös közleményében a két szakszervezet, mély felháborodásának adva hangot. A tervezet figyelmen kívül hagyja az 2023/57-es számú sürgősségi rendelet előírásait – ha ezt betartották volna, egy pályakezdő tanár bruttó fizetése megközelítőleg 8600 lej lenne. Ugyanakkor a törvénytervezet elfogadhatatlanul összepréseli a béreket, azaz a pályafutásuk végéhez közeledők és a kezdő pedagógusok bére közötti arány rendellenesen lecsökken – részletezik a problémákat a közleményben. A szakszervezet szerint a kormány megszegi korábbi ígéreteit A fő gond az, hogy a tapasztalt pedagógusok rosszul járnak az új egységes bértörvénytervezet tartalma értelmében, azaz

méltánytalanul keveset fognak keresni a kezdő tanárokhoz képest,

tudtuk meg Molnár Zoltántól, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége Maros megyei szervezetének vezetőjétől. „A kezdő tanárok bérét tényleg megemelték ebben a rácsban, de a nagy tapasztalattal rendelkező tanárok béréhez nem nagyon nyúltak. 2023 óta – akkor még nagyon kicsik voltak a kezdő bérek – próbálták a kezdő tanárok bérét fokozatosan felemelni, hogy elérje az országos átlagbért, tehát hogy az legyen a kiindulópont. Ezt a szintet sem érte el még, csak megközelítette, de úgy, hogy akik tapasztaltabbak, magasabb kategóriában vannak, azoknak a bére változatlan marad” – részletezte a fő problémát a szakszervezet képviselője. Hirdetés Emlékeztetett, hogy a 2023-as általános sztrájk felfüggesztésének a feltétele volt a kezdő pedagógusok bérének a növelése, ugyanakkor egyéb, bérekre vonatkozó feltételekben is megállapodtak a szakszervezetek a kormánnyal akkor, ám az új bértörvénytervezet tartalma nem felel meg annak. Kifogásolt szorzók A bérek kiszámításához egy 1-től 8-ig terjedő szorzó adja az alapot az egységes bértörvényben: a különböző személyzeti kategóriákhoz tartozó értékkel beszorozzák a bruttó 4325 lejes összeget, ez adja ki az alapbér összegét. A szorzók azonban nem felelnek meg azoknak az ígéreteknek, amelyeket a kormánytól kaptak 2023-ban, és ez jelenti a másik problémát, mondta Molnár Zoltán.

A tervezet alapján más állami finanszírozású ágazatokban a hasonló kategóriába tartozó alkalmazottak bére nagyobb lesz.

2023-ban abban állapodott meg az érdekvédelem a kormány képviselőivel, hogy a legfelső besorolásba tartozó pedagógusi bérek, tehát a nagy pályarégiséggel rendelkező tanárok fizetése eléri nagyjából a szakorvosi bérek szintjét. „Ettől azonban egy teljes szorzóval elmaradnak: ha megnézzük, a kezdő szakorvosi bért 3,2-es szorzóval számolják, míg a legmagasabb kategóriába tartozó tanári bért 2,35-ös szorzóval” – kifogásolta az új egységes bértörvénytervezet tartalmát a szakszervezet képviselője, megjegyezve, hogy eközben viszont

a politikai funkciók esetében nőnek a bérek.