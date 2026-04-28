Felháborodást váltott ki az új bértörvénytervezet a tanügyben

Az érdekvédelem álláspontja szerint az egyik legfőbb gond az, hogy a tapasztalt pedagógusok méltánytalanul keveset fognak keresni a kezdő tanárokhoz képest. Képünk illusztráció

Fotó: Sándor Csilla

Lecsökken a kezdő és a tapasztalt pedagógusok bére közti különbség, és éppen a nagy pályarégiséggel rendelkezők járnak rosszul, ha jelenlegi formájában véglegesítik az új egységes bértörvénytervezetet. Az érdekvédelem általános sztrájkra készül.

Széchely István

2026. április 28., 11:372026. április 28., 11:37

2026. április 28., 11:472026. április 28., 11:47

A hatályos jogszabályok nyílt megsértéseként értékeli a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) és a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség az új, egységes bértörvénytervezetet. A dokumentum tartalmáról nem egyeztettek a szakszervezetekkel, a sajtóból értesültek róla, és az érdekvédelmi tömörülések szerint a tervezet egyértelmű bizonyítéka annak, hogy

Idézet
a kormány tönkreteszi az oktatást,

írja közös közleményében a két szakszervezet, mély felháborodásának adva hangot.

A tervezet figyelmen kívül hagyja az 2023/57-es számú sürgősségi rendelet előírásait – ha ezt betartották volna, egy pályakezdő tanár bruttó fizetése megközelítőleg 8600 lej lenne.

Ugyanakkor a törvénytervezet elfogadhatatlanul összepréseli a béreket, azaz a pályafutásuk végéhez közeledők és a kezdő pedagógusok bére közötti arány rendellenesen lecsökken – részletezik a problémákat a közleményben.

A szakszervezet szerint a kormány megszegi korábbi ígéreteit

A fő gond az, hogy a tapasztalt pedagógusok rosszul járnak az új egységes bértörvénytervezet tartalma értelmében, azaz

méltánytalanul keveset fognak keresni a kezdő tanárokhoz képest,

tudtuk meg Molnár Zoltántól, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége Maros megyei szervezetének vezetőjétől.

„A kezdő tanárok bérét tényleg megemelték ebben a rácsban, de a nagy tapasztalattal rendelkező tanárok béréhez nem nagyon nyúltak. 2023 óta – akkor még nagyon kicsik voltak a kezdő bérek – próbálták a kezdő tanárok bérét fokozatosan felemelni, hogy elérje az országos átlagbért, tehát hogy az legyen a kiindulópont. Ezt a szintet sem érte el még, csak megközelítette, de úgy, hogy akik tapasztaltabbak, magasabb kategóriában vannak, azoknak a bére változatlan marad” – részletezte a fő problémát a szakszervezet képviselője.

Emlékeztetett, hogy a 2023-as általános sztrájk felfüggesztésének a feltétele volt a kezdő pedagógusok bérének a növelése, ugyanakkor egyéb, bérekre vonatkozó feltételekben is megállapodtak a szakszervezetek a kormánnyal akkor, ám az új bértörvénytervezet tartalma nem felel meg annak.

Kifogásolt szorzók

A bérek kiszámításához egy 1-től 8-ig terjedő szorzó adja az alapot az egységes bértörvényben: a különböző személyzeti kategóriákhoz tartozó értékkel beszorozzák a bruttó 4325 lejes összeget, ez adja ki az alapbér összegét. A szorzók azonban nem felelnek meg azoknak az ígéreteknek, amelyeket a kormánytól kaptak 2023-ban, és ez jelenti a másik problémát, mondta Molnár Zoltán.

A tervezet alapján más állami finanszírozású ágazatokban a hasonló kategóriába tartozó alkalmazottak bére nagyobb lesz.

2023-ban abban állapodott meg az érdekvédelem a kormány képviselőivel, hogy a legfelső besorolásba tartozó pedagógusi bérek, tehát a nagy pályarégiséggel rendelkező tanárok fizetése eléri nagyjából a szakorvosi bérek szintjét.

„Ettől azonban egy teljes szorzóval elmaradnak: ha megnézzük, a kezdő szakorvosi bért 3,2-es szorzóval számolják, míg a legmagasabb kategóriába tartozó tanári bért 2,35-ös szorzóval” – kifogásolta az új egységes bértörvénytervezet tartalmát a szakszervezet képviselője, megjegyezve, hogy eközben viszont

a politikai funkciók esetében nőnek a bérek.

Emlékeztetett ugyanakkor arra is, hogy a pedagógusok esetében mindez a rejtett bércsökkenésre tevődik rá, amit a tanév kezdetén szenvedtek el a kötelező tanóraszám megnövelése által.

Kérdés még ugyanakkor Molnár Zoltán szerint az is, hogy anyagi értelemben milyen változások lesznek az érdemfokozatok esetében, mi lesz az osztályfőnöki pótlékkal.

Általános sztrájkban csúcsosodhatnak ki az elégedetlenségek

A szakszervezet az oktatási rendszerben tapasztalható elégedetlenségek miatt általános sztrájkra készül májusban. Az elkövetkező időszakban mérik fel a tiltakozásra való hajlandóságot a tanügyben dolgozók körében, azaz aláírásokat gyűjtenek a tiltakozás megszervezése érdekében. Ha ez sikerrel jár, az érdekvédelmi tömörülés tervei szerint

  • május 18-án figyelmeztető sztrájkot tartanak,

  • majd május 25-én munkabeszüntetéssel járó általános sztrájkba kezdenek az oktatási rendszerben dolgozók,

tudtuk meg a szakszervezet Maros megyei szervezetének vezetőjétől.

Oktatás Tanügy
A rovat további cikkei

2026. április 28., kedd

Már ma benyújthatja a bizalmatlansági indítványt a PSD és az AUR

Politikai források szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) még kedden beterjeszti a parlamentbe az Ilie Bolojan vezette kormány elleni közös bizalmatlansági indítványát.

2026. április 28., kedd

Bolojan szerint a PSD szétrobbantotta a kormányzást, megszegte a megállapodásokat

Ilie Bolojan hétfő este azzal vádolta a Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy felrúgta a közösen kialkudott megállapodásokat, és „szétrobbantotta a kormányzást”.

2026. április 28., kedd

Nem elég hogy hiány merült fel, tovább drágul az üzemanyag

Tovább emelkedik az üzemanyagok ára ismét drágított az OMV Petrom és a Rompetrol.

2026. április 28., kedd

Meghalt Edith Eva Eger pszichológus, holokauszt-túlélő

98 éves korában elhunyt Edith Eva Eger magyar zsidó származású pszichológus, író, holokauszt-túlélő, A döntés című bestseller szerzője.

2026. április 28., kedd

Nem lesz ott a Szent Korona az eskütételnél az ülésteremben

A Szent Korona Testület nem szavazta meg azt a javaslatot, amely szerint az országgyűlési képviselők hivatali esküjéhez a Szent Koronát az Országház plenáris ülésteremébe mozgassák át – közölte a Sándor-palota hétfő este az MTI-vel.

2026. április 28., kedd

Vihar okozott kárt az autójában? Máris mondjuk, hogy mi a teendő

Mi a teendő, ha autóra zuhan a fa vagy a vakolat, ki vonható felelősségre? A viharos szél hétvégén Székelyföld több településen fákat döntött ki, egy templom tetejét is megbontotta, Marosvásárhelyen vakolatdarabok hulltak a földre a tömbházakról.

2026. április 27., hétfő

Mennyivel kell száguldani, hogy egy bruttó minimálbérnyi összegre büntessenek?

Településen belül száguldott 170 km/órával egy sofőr, amikor a rendőrök bemérték.

2026. április 27., hétfő

„Nincs visszaút” – jövő héten megbukik a kormány Kelemen Hunor szerint

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn azt nyilatkozta, hogy jövő héten várhatóan megbukik a jelenlegi kormány, ami nem jó az országnak.

2026. április 27., hétfő

Ismert nevek hiányoznak a Fidesz parlamenti frakciójából

Megalakult az új Fidesz-frakció, amelynek névsorát hétfőn Gulyás Gergely frakcióvezető a képviselőcsoport zárt ülése után a Facebook-on tette közzé. Orbán Viktorhoz és Semjén Zsolthoz hasonlóan nem lesz képviselő Kövér László és Rogán Antal sem.

2026. április 27., hétfő

Grindeanu: az AUR-ral való együttműködés csak a kormány megbuktatására korlátozódik

Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök hétfőn lemondásra szólította fel a párt javaslatára kinevezett államtitkárokat és prefektusokat.

