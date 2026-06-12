Romániában a cégek kevesebb mint fele használja a közösségi médiát

Tavaly a legalább tíz embert foglalkoztató európai uniós vállalkozások közel kétharmada (63,6 százaléka) használt valamilyen közösségi oldalt; Románia a sereghajtók közé tartozik e tekintetben.

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A közösségi média használata Máltán a legelterjedtebb a vállalkozások körében (88,2 százalék), azután Finnország és Dánia következik 87,6, illetve 86,1 százalékkal – derül ki az uniós statisztikai hivatal pénteken közzétett adataiból, amelyet az Agerpres ismertet.

Bulgáriában (41,5 százalék), Horvátországban (46), Magyarországon (47,3), Lengyelországban (47,53) és Romániában (48,07) a legalacsonyabb.

Az Eurostat adatai szerint az uniós kisvállalkozások körében 60,6 százalék, a közepes méretű cégeknél 76,2 százalék, míg a nagyvállalatoknál 89,1 százalék a közösségi médiát használók aránya.

2015-höz képest

a vállalatok közösségimédia-használata Franciaországban (33,39 százalékponttal) és Lettországban (31,11 százalékponttal) nőtt a legnagyobb mértékben,

a legkisebb arányú növekedést pedig Írországban (6,08 százalékpont) és Horvátországban (4,45 százalékpont) jegyezték.

Romániában 2016-ban a cégek 30,03 százaléka használta a közösségi médiát, 2025-re ez az arány 48,07 százalékra emelkedett.