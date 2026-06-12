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Iulian Stanciu eladja az eMAG-ban lévő részesedését a Prosusnak, és bejelenti új befektetői státusát Pr-cikk

• Fotó: eMAG

Fotó: eMAG

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Iulian Stanciu bejelentette, hogy eladja az eMAG csoportban lévő részesedését a Prosus-nak, 17 évvel a vállalat átvétele és 14 évvel a Naspers-szel (Prosus) kötött partnerségi megállapodás aláírása után. A tranzakció új életszakaszt nyit Iulian Stanciu számára, ezennel átvált vállalkozóból befektetővé.

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2026. június 12., 15:302026. június 12., 15:30

2026. június 12., 16:192026. június 12., 16:19

Az elmúlt 17 évben tapasztalt exponenciális növekedésnek köszönhetően több millió ügyfél és vállalkozó számára az eMAG regionális bajnokká és megbízható márkává vált egy rendkívül versenyképes szektorban: segít az embereknek időt és pénzt megtakarítani, és hozzáférést biztosít a vállalkozóknak a legerősebb Marketplace platformhoz, amelyen keresztül fejleszthetik vállalkozásaikat Romániában és a régióban. Az eMAG folytatja fejlesztéseit és kiterjedt beruházási terveit; csak ebben a pénzügyi évben 1,2 milliárd lejt különítettek el technológiára, logisztikára és pénzügyi szolgáltatásokra, a Prosus és egy tapasztalt vezetői csapat támogatásával. A regionális e-kereskedelem növekedési potenciálja továbbra is jelentős, a növekedési ütem a következő években akár háromszorosára is emelkedhet a teljes kiskereskedelem jelenlegi 11-12%-os penetrációs arányához képest, a technológia, a mesterséges intelligencia, a logisztika és a pénzügyi szolgáltatások pedig egyszerűbbé, hatékonyabbá és hozzáférhetőbbé teszik a vásárlási élményt.

Idézet
Hálás vagyok az eMAG-os kollegáimnak és a management csapatomnak, hogy lehetővé tették ezt a kivételes életutat számomra, valamint a Prosus partnereimnek, akik az évek során tőkéhez és know-how-hoz való hozzáféréssel támogatták a helyi e-kereskedelem fejlődését.

Ugyanakkor köszönöm a partnereimnek, az eladóknak és a többmillió ügyfélnek, hogy bizalommal voltak irántunk. Ez a Bukarestben kifejlesztett és regionálisan exportált technológia egy olyan technológiai bajnokot hozott létre, amely továbbra is gyorsított ütemben fog növekedni egy olyan szektorban, amely még a fejlődés korai szakaszában van” – nyilatkozta Iulian Stanciu.

Idézet
Iulian az eMAG-ot a régió vezető online kereskedelmi ökoszisztémájává alakította. Bővítette a vállalkozást kiskereskedelemmel, logisztikával és pénzügyi szolgáltatásokkal – ami vállalkozói víziójának, elkötelezettségének és energiájának bizonyítéka.

A Prosus nevében szeretném megköszönni Iuliannak az évek során nyújtott figyelemre méltó hozzájárulását. Büszkék vagyunk arra, amit együtt megvalósítottunk, és életének új szakaszában sok sikert kívánunk neki. Továbbra is elkötelezettek vagyunk az eMAG csapatával való szoros együttműködés iránt, és a mesterséges intelligencia, valamint a csúcsminőségű logisztika révén hozzájárulunk az eMAG regionális vezetővé válásához” – nyilatkozta Fabricio Bloisi, a Prosus vezérigazgatója.

Szakmai életének új szakaszában Iulian Stanciu felgyorsítja azon befektetéseit vállalatokba és projektekbe, melyek Romániában hozzáadott értéket tudnak teremteni,

és részt vesz a vállalkozói készségek fejlesztésében, különös tekintettel a tőkéhez való hozzáférésre, a mentorálásra, a know-how-ra és a helyi vállalatok nagyobb piacokhoz való kapcsolására. A cél a vállalkozói infrastruktúra támogatása, amelyre Romániának szüksége van ahhoz, hogy több olyan vállalat fejlődhessen, amelyek képesek regionális vezetővé válni.

„A munkán, az oktatáson, az innováción és a hosszú távú befektetési tervezésen alapuló vállalkozás működik, ez a fő út, miközben a kockázat és a kiszámíthatatlanság mindenféle formában a játék része.

Idézet
Sok krízishelyzeten vagyok túl, több hibát követtem el, amikből tanultam és kitartóan folytattam a munkámat.

Abban bíztam, hogy meg lehet csinálni, bíztam az emberekben, akik a vállalkozásban velem együtt növekedtek, pont úgy ahogy mások is megbíztak bennem. És szerencsés voltam, hogy kivételes emberek voltak a partnereim, a kollégák, a partnerek, a mentorok és egy befektető, aki hitt abban, hogy az eMAG-ot masszív befektetéssel és a tudáshoz való hozzáféréssel növelni lehet” – tette hozzá Iulian Stanciu.

Az új irány Iulian Stanciu eddigi befektetéseinek továbbfejlesztése, mind közvetlenül, mind helyi és regionális alapok és platformok révén, amelyek a román vállalkozói ökoszisztéma részét képezik, és a magántőkéhez való hozzáférés megkönnyítésével támogatják a helyi vállalkozókat. A jövőbeli érdeklődésre számot tartó stratégiai ágazatok, mint az energia, az egészségügy, az ipar, a technológia fejlesztése, valamint a vállalkozói szellem, a pénzügyi szektor és a befektetési alapok folyamatos támogatása.

Idézet
Egy befektető óriási segítséget nyújthat egy vállalkozásnak és egy vállalkozónak. Azt javaslom a vállalkozóknak, hogy legyenek nyitottak az együttműködésre; az emberek többet érhetnek el együtt egy jól átgondolt és menedzselt hosszú távú partnerség révén.

Ha eddig játékos voltam, azaz vállalkozó, most az edző, avagy befektetői státus felé haladok. Segíteni szeretnék a vállalatoknak és a vállalkozóknak a növekedésben, hogy 10 éven belül talán elérjük a 10 eMAG-ot, különböző területeken. Romániában nincs hiány tehetségekből, vállalkozókból. De hiányzik a saját tőke, hiányzik a kockázati tőke. A pénzemet vissza fogom fordítani és befektetem a gazdaságba” – egészítette ki Iulian Stanciu.

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