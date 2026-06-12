Adócsalás gyanúja miatt került 60 napra hatósági felügyelet alá egy román influencer

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Fotó: Olti Angyalka
A bukaresti ügyészség pénteken 60 napra hatósági felügyelet alá helyezte Makaveli néven ismert Alexandru Zidarut.
2026. június 12., 12:562026. június 12., 12:56
2026. június 12., 12:582026. június 12., 12:58
Az adócsalással gyanúsított influenszer elektronikus nyomkövető viselésére kötelezték, és nem hagyhatja el az országot. Emellett
rendszeresen jelentkeznie kell a rendőrségen,
nem léphet kapcsolatba az ügy többi gyanúsítottjával,
és havonta be kell számolnia a hatóságoknak a jövedelemforrásairól.
Ügyészségi források szerint a vádhatóság azért nem kérte a bíróságtól Makaveli előzetes letartóztatását, mert beismerte a bűncselekményt.
Makavelit csütörtökön kihallgatták és 24 órára őrizetbe vették az ügyészek. Az ügyben az infuenszer három barátja is érintett, akiket adócsalásban való bűnsegédlettel ganúsítanak.
A az ügyészek szerint a négy gyanúsított
Ezzel 574 000 lejes kárt okoztak az államkasszának.
Makaveli az SOS Románia elnöke, Diana Șoșoaca tanácsadója és a legutóbbi önkormányzati választásokon a párt bukaresti főpolgármester-jelöltje volt, de később visszalépett Anca Alexandrescu javára.
Az influenszer Călin Georgescu volt államfőjelöltnek is kampányolt a TikTokon.
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