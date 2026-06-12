Adócsalás gyanúja miatt került 60 napra hatósági felügyelet alá egy román influencer

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Ügyészségi források szerint a vádhatóság azért nem kérte a bíróságtól Makaveli előzetes letartóztatását, mert beismerte a bűncselekményt.

és havonta be kell számolnia a hatóságoknak a jövedelemforrásairól.

nem léphet kapcsolatba az ügy többi gyanúsítottjával,

rendszeresen jelentkeznie kell a rendőrségen,

Az adócsalással gyanúsított influenszer elektronikus nyomkövető viselésére kötelezték, és nem hagyhatja el az országot. Emellett

A gyanú szerint összesen 531 047 lejjel károsította meg az államot.

Makavelit csütörtökön kihallgatták és 24 órára őrizetbe vették az ügyészek. Az ügyben az infuenszer három barátja is érintett, akiket adócsalásban való bűnsegédlettel ganúsítanak.

A az ügyészek szerint a négy gyanúsított