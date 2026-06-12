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Adócsalás gyanúja miatt került 60 napra hatósági felügyelet alá egy román influencer

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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A bukaresti ügyészség pénteken 60 napra hatósági felügyelet alá helyezte Makaveli néven ismert Alexandru Zidarut.

Székelyhon

2026. június 12., 12:562026. június 12., 12:56

2026. június 12., 12:582026. június 12., 12:58

Az adócsalással gyanúsított influenszer elektronikus nyomkövető viselésére kötelezték, és nem hagyhatja el az országot. Emellett

  • rendszeresen jelentkeznie kell a rendőrségen,

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  • nem léphet kapcsolatba az ügy többi gyanúsítottjával,

  • és havonta be kell számolnia a hatóságoknak a jövedelemforrásairól.

Ügyészségi források szerint a vádhatóság azért nem kérte a bíróságtól Makaveli előzetes letartóztatását, mert beismerte a bűncselekményt.

A gyanú szerint összesen 531 047 lejjel károsította meg az államot.

Makavelit csütörtökön kihallgatták és 24 órára őrizetbe vették az ügyészek. Az ügyben az infuenszer három barátja is érintett, akiket adócsalásban való bűnsegédlettel ganúsítanak.

A az ügyészek szerint a négy gyanúsított

nem vallott be 3 300 000 lej jövedelmet, amelyre a közösségimédia-platformokon végzett tartalomgyártói tevékenységükkel tettek szert.

Ezzel 574 000 lejes kárt okoztak az államkasszának.

Makaveli az SOS Románia elnöke, Diana Șoșoaca tanácsadója és a legutóbbi önkormányzati választásokon a párt bukaresti főpolgármester-jelöltje volt, de később visszalépett Anca Alexandrescu javára.

Az influenszer Călin Georgescu volt államfőjelöltnek is kampányolt a TikTokon.

Belföld
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