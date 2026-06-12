Közvetlen vonatjárattal lehet eljutni a romániai tengerpartra

A Román Vasúti Személyszállító Vállalat (CFR Călători) péntektől szeptember elejéig közvetlen összeköttetést biztosít a tengerpart és az ország főbb régiói között.

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A vállalat közleménye szerint a nyári szezonban, június 12/13. és szeptember 6/7. között az ország összes régiójából közvetlen járatok közlekednek a tengerparti üdülőhelyekre – ismerteti az Agerpres.

A CFR Călători arról is beszámolt, hogy 2026. június 13. és 30. között a Konstanca-Mangalia vasútvonalon a vonatok nem állnak meg Costinești Tabără állomáson.