Székelyudvarhely legidősebb élő fájának megőrzésén dolgoznak

Több mint háromszáz éves tölgy terebélyesedik a székelyudvarhelyi szovjet síremlék közelében, amely a város legidősebb élő fájának számít. Szakemberek vizsgálatokat végeznek, majd tervet dolgoznak ki a fa életének meghosszabbítására.
A fakoppal ellenőrzik az odvasodást
Fotó: Olti Angyalka
Több mint háromszáz éves tölgy terebélyesedik a székelyudvarhelyi szovjet síremlék közelében, amely a város legidősebb élő fájának számít. Szakemberek vizsgálatokat végeznek, majd tervet dolgoznak ki a fa életének meghosszabbítására.
A város legidősebb élő fája, egy tölgy, Székelyudvarhely Szejkefürdő felöli kijáratánál található, amire kollégái hívták fel a figyelmét – fejtette ki lapunknak Dávid Endre alpolgármester. Mint mondta, ennél van ugyan van egy öregebb tölgy a Szejkefürdőn, a Kannásné fája, de az már elpusztult.
Fotó: Olti Angyalka
A városvezetés fontosnak tartotta, hogy megőrizzék az Ugron Gábor utcában lévő, több mint 300 éves tölgyet – folytatta az alpolgármester –, ezért
Fotó: Olti Angyalka
Gyakorlatilag ez zajlott, amikor pénteken a helyszínre érkeztünk. Szabó Loránd és Szabó Attila faápolókat bízták meg a munkával, akiktől megtudtuk, hogy
Ennek mértékét igyekeztek felmérni a magyar találmánnyal, a fakoppal. A berendezés lényege, hogy azonos magasságban helyeznek el érzékelőket – úgynevezett szegeket – a fa törzsén, amelyekre rákoppantanak,
Fotó: Olti Angyalka
A vizsgálatok több napig fognak tartani, ezt követően állapítható meg, hogy pontosan milyen beavatkozásokra lesz szükség. Annyi biztos, hogy a lombkoronából el kell távolítani az elszáradt ágakat, amelynek végrehajtása már a jelenlétünkben elkezdődött.
A helyszínen rövid előadást és bemutatót is tartottak a szakemberek az általuk végzett munkáról, amelyen az Eötvös József Szakközépiskola diákjai is részt vettek. A vizsgálatokat végzők és tanáraik ugyanis fontosnak tartották, hogy
Fotó: Olti Angyalka
Már az alpolgármester jelezte, hogy László Mátyás, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának zöldövezeti beavatkozásokért felelős munkatársa szívügyének tartja volt az öreg tölgy megőrzését, így őt is megkérdeztük az elképzelésekről. Mint kifejtette:
A lehetséges állapotmegőrzési beavatkozásokkal kapcsolatban közölte, mindenképp eltávolítják a száraz ágakat, ugyanakkor valószínű, hogy nagy teherbírású kötéllel fogják megerősíteni a fát az odvas részen.
Fotó: Olti Angyalka
Mindemellett az üreg kitisztítása is lényeges lenne, hogy ne fertőződhessen el a fa.
– magyarázta.
László Mátyás azt is közölte, hogy a beavatkozások elvégzését követően szeretnének egy kisebb plakettet elhelyezni közelben, ahol a fa leírását, történetét mutatnák be. Így szeretnék felhívni a lakók figyelmét a tölgy értékére. Ezt Dávid Endre is megerősítette.
Fotó: Olti Angyalka
647 centiméteres a tölgy kerülete
Fotó: Olti Angyalka
A száraz ágak levágása már elkezdődött
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
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