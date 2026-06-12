Hirdetés

Székelyudvarhely legidősebb élő fájának megőrzésén dolgoznak Több mint háromszáz éves tölgy terebélyesedik a székelyudvarhelyi szovjet síremlék közelében, amely a város legidősebb élő fájának számít. Szakemberek vizsgálatokat végeznek, majd tervet dolgoznak ki a fa életének meghosszabbítására. Fülöp-Székely Botond 2026. június 12., 13:232026. június 12., 13:23

A fakoppal ellenőrzik az odvasodást Fotó: Olti Angyalka

Több mint háromszáz éves tölgy terebélyesedik a székelyudvarhelyi szovjet síremlék közelében, amely a város legidősebb élő fájának számít. Szakemberek vizsgálatokat végeznek, majd tervet dolgoznak ki a fa életének meghosszabbítására.

Fülöp-Székely Botond 2026. június 12., 13:232026. június 12., 13:23

A város legidősebb élő fája, egy tölgy, Székelyudvarhely Szejkefürdő felöli kijáratánál található, amire kollégái hívták fel a figyelmét – fejtette ki lapunknak Dávid Endre alpolgármester. Mint mondta, ennél van ugyan van egy öregebb tölgy a Szejkefürdőn, a Kannásné fája, de az már elpusztult.

Azt közel tíz éve mentették meg az enyészettől és állították ki a Borvízmúzeum udvarán.

Fotó: Olti Angyalka

Odvasodik a fa A városvezetés fontosnak tartotta, hogy megőrizzék az Ugron Gábor utcában lévő, több mint 300 éves tölgyet – folytatta az alpolgármester –, ezért Hirdetés

idén pénzt különítettek el a költségvetésben az egészségügyi állapotának felmérése és a szükséges beavatkozások elvégzése érdekében.

Fotó: Olti Angyalka

Gyakorlatilag ez zajlott, amikor pénteken a helyszínre érkeztünk. Szabó Loránd és Szabó Attila faápolókat bízták meg a munkával, akiktől megtudtuk, hogy

647 centiméteres kerületű a fa törzse, amelynek a belsejében már elkezdődött az odvasodás.

Ennek mértékét igyekeztek felmérni a magyar találmánnyal, a fakoppal. A berendezés lényege, hogy azonos magasságban helyeznek el érzékelőket – úgynevezett szegeket – a fa törzsén, amelyekre rákoppantanak,

a hang terjedéséből pedig egy eszközzel megállapítható, hogy mekkora a benne lévő üreg.

Fotó: Olti Angyalka

A vizsgálatok több napig fognak tartani, ezt követően állapítható meg, hogy pontosan milyen beavatkozásokra lesz szükség. Annyi biztos, hogy a lombkoronából el kell távolítani az elszáradt ágakat, amelynek végrehajtása már a jelenlétünkben elkezdődött. A helyszínen rövid előadást és bemutatót is tartottak a szakemberek az általuk végzett munkáról, amelyen az Eötvös József Szakközépiskola diákjai is részt vettek. A vizsgálatokat végzők és tanáraik ugyanis fontosnak tartották, hogy

a témához kapcsolódó szakosztályok tanulói gyakorlati tapasztalatokat szerezhessenek.

Fotó: Olti Angyalka

„Láthatóvá” teszik a fát Már az alpolgármester jelezte, hogy László Mátyás, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának zöldövezeti beavatkozásokért felelős munkatársa szívügyének tartja volt az öreg tölgy megőrzését, így őt is megkérdeztük az elképzelésekről. Mint kifejtette:

a szakemberek 70 millió forintra becsülik a fa eszmei értékét.

A lehetséges állapotmegőrzési beavatkozásokkal kapcsolatban közölte, mindenképp eltávolítják a száraz ágakat, ugyanakkor valószínű, hogy nagy teherbírású kötéllel fogják megerősíteni a fát az odvas részen.

Fotó: Olti Angyalka

Mindemellett az üreg kitisztítása is lényeges lenne, hogy ne fertőződhessen el a fa.

Az a lényeg, hogy szellős legyen az odú, hiszen úgy nehezebben támadják meg a fertőzések”

– magyarázta. László Mátyás azt is közölte, hogy a beavatkozások elvégzését követően szeretnének egy kisebb plakettet elhelyezni közelben, ahol a fa leírását, történetét mutatnák be. Így szeretnék felhívni a lakók figyelmét a tölgy értékére. Ezt Dávid Endre is megerősítette.

Fotó: Olti Angyalka

647 centiméteres a tölgy kerülete Fotó: Olti Angyalka

A száraz ágak levágása már elkezdődött Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka