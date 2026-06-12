Közel száz lejjel csökkent a nettó átlagbér Romániában

Márciushoz képest áprilisban 95 lejjel (1,6 százalékkal) 5843 lejre csökkent a nettó átlagbér Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Székelyhon 2026. június 12., 11:362026. június 12., 11:36 2026. június 12., 12:032026. június 12., 12:03

A bruttó átlagbér 9740 lej volt, 162 lejjel (1,6 százalékkal) kisebb, mint az előző hónapban. Hirdetés A reálkereseti index 2026 áprilisában 93,5 százalék volt 2025 áprilisához és 97,6 százalék 2026 márciusához viszonyítva. Az 1990 októberéhez viszonyított áprilisi mutató 245 százalék volt, ami 6,1 százalékponttal kisebb a márciusi értéknél. korábban írtuk Tovább nőtt az infláció májusban az országban Az áprilisi 10,71 százalékról májusban 10,85 százalékra nőtt az éves infláció Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

A legnagyobb nettó átlagbért – 15 429 lej – a kőolaj- és gázkitermelésben, a legkisebbet – 2915 lej – pedig a halászatban és akvakultúrában jegyezték.

Az INS szerint áprilisban bizonyos ágazatokban főként az alkalmi prémiumok – negyedéves és éves jutalmak, teljesítménybónuszok, húsvéti juttatások –, a természetbeni juttatások, pénzbeli támogatások, valamint a nyereségből és más alapokból kifizetett összegeknek köszönhetően nőtt az átlagbér. korábban írtuk Miközben az árak kilőttek, az átlagnyugdíj és az átlagbér is csökkent Romániában Az idei első negyedévben enyhén csökkent az átlagnyugdíj Romániában, miközben az infláció továbbra is magas maradt, és számos alapvető termék, valamint szolgáltatás ára jelentősen emelkedett – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) adataiból

A béremelkedéshez az is hozzájárult, hogy egyes ágazatokban nőtt a termelés vagy gyarapodtak a bevételek.