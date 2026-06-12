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Tovább nőtt az infláció májusban az országban

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Az áprilisi 10,71 százalékról májusban 10,85 százalékra nőtt az éves infláció Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Székelyhon

2026. június 12., 11:052026. június 12., 11:05

Az intézmény adatai szerint a szolgáltatások 13,53 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékek 12,54 százalékkal, az élelmiszerek pedig 6,78 százalékkal drágultak egy év alatt.

A fogyasztói árindex 2026 májusában 2026 áprilisához viszonyítva 100,58 százalék volt. Az év elejétől számított infláció 3,7 százalékot tett ki, az éves inflációs ráta pedig 2026 májusában 2025 ötödik hónapjához képest 10,9 százalék volt.

Az elmúlt 12 hónapban (2025 júniusa és 2026 májusa között) a fogyasztói árak átlagos változása az előző 12 hónaphoz (2024 júniusa és 2025 májusa között) viszonyítva 9,4 százalékot ért el.

A harmonizált fogyasztói árindex ((IAPC) 2026 májusában 2026 márciusához képest 100,69 százalék volt.

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Az éves inflációs ráta 2026 májusában 2025 ötödik hónapjához viszonyítva, a harmonizált fogyasztói árindex alapján számolva 9,7 százalékot tett ki.

Az elmúlt 12 hónap átlagos árnövekedése a HICP alapján 8,4 százalék volt.

A Román Nemzeti Bank (BNR) legutóbbi jelentésében a korábbi 3,9 százalékról 5,5 százalékra módosította a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését.

Belföld Gazdaság
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