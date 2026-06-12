Tovább nőtt az infláció májusban az országban

Az áprilisi 10,71 százalékról májusban 10,85 százalékra nőtt az éves infláció Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

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Az intézmény adatai szerint a szolgáltatások 13,53 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékek 12,54 százalékkal, az élelmiszerek pedig 6,78 százalékkal drágultak egy év alatt.

A fogyasztói árindex 2026 májusában 2026 áprilisához viszonyítva 100,58 százalék volt. Az év elejétől számított infláció 3,7 százalékot tett ki, az éves inflációs ráta pedig 2026 májusában 2025 ötödik hónapjához képest 10,9 százalék volt.