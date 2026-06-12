Miközben az árak kilőttek, az átlagnyugdíj és az átlagbér is csökkent Romániában

Az idei első negyedévben enyhén csökkent az átlagnyugdíj Romániában, miközben az infláció továbbra is magas maradt, és számos alapvető termék, valamint szolgáltatás ára jelentősen emelkedett – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) adataiból

Székelyhon 2026. június 12., 11:012026. június 12., 11:01 2026. június 12., 11:122026. június 12., 11:12

Az INS pénteken közzétett adatai szerint 2026 első három hónapjában átlagosan 4,92 millió nyugdíjast tartottak számon az országban, mintegy hétezerrel kevesebbet, mint 2025 végén.

Az átlagnyugdíj 2934 lej volt, ami 0,8 százalékos csökkenést jelent az előző negyedévhez képest.

Az állami társadalombiztosítási rendszerhez tartozó nyugdíjasok száma 4,577 millió volt, átlagnyugdíjuk szintén 2934 lejre rúgott. Ugyanakkor

az országos nettó átlagbérhez viszonyítva az átlagos öregségi nyugdíj az első negyedévben 57,9 százalékot tett ki.

Jelentős különbségek mutatkoztak a megyék között. A legalacsonyabb átlagnyugdíjat Botoșani megyében jegyezték, ahol 2232 lej volt az átlagos járandóság, míg Vrancea megyében 2273, Giurgiu megyében pedig 2284 lej. A legmagasabb átlagnyugdíjat Bukarestben folyósították, ahol elérte a 3575 lejt. Hunyad megyében 3502, Brassó megyében pedig 3330 lej volt az átlag. Hirdetés Mindeközben az éves infláció májusban elérte a 10,9 százalékot. A szolgáltatások átlagosan 13,53 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékek 12,54 százalékkal, az élelmiszerek pedig 6,78 százalékkal drágultak egy év alatt – számol be az Agerpres.

A legnagyobb áremelkedést az elektromos energia esetében jegyezték, amelynek ára 55,49 százalékkal nőtt a tavaly májusi szinthez képest.

Jelentősen drágult a lakbér is, 43,56 százalékkal, míg a gázolaj ára 36,85 százalékkal emelkedett. A benzin 30,55 százalékkal került többe, a hőenergia ára pedig 10,7 százalékkal nőtt. Az élelmiszerek közül a kávé drágult a legnagyobb mértékben, ára egy év alatt 21,12 százalékkal emelkedett. A tojás 14,12 százalékkal, a tehéntej 11,98 százalékkal, a marhahús 11,58 százalékkal lett drágább.

A kenyér ára 8,18, a friss gyümölcsé 7,04, a baromfihúsé pedig 6,88 százalékkal nőtt.

Voltak ugyanakkor olyan termékek is, amelyek olcsóbbak lettek: a burgonya ára 11,32 százalékkal csökkent, a liszt 4,38 százalékkal, a kukoricaliszt pedig 5,27 százalékkal került kevesebbe, mint egy évvel korábban.

A statisztikai adatok alapján tehát a nyugdíjasok jövedelme az év elején enyhén mérséklődött, miközben a megélhetési költségek tovább emelkedtek,

különösen az energia és a lakhatás területén. A nyugdíjak mellett a bérek alakulása sem mutatott kedvező tendenciát áprilisban. Az INS adatai szerint a nettó

átlagbér 95 lejjel, 5843 lejre csökkent márciushoz képest, ami 1,6 százalékos visszaesést jelent.