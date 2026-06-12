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Pénteken is erősödött a lej az euróhoz képest

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Erősödött pénteken a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 0,37 banival (0,07 százalékkal) 5,2353 lejre csökkent a csütörtöki 5,2390 lejről.

Székelyhon

2026. június 12., 14:332026. június 12., 14:33

A román fizetőeszköz az amerikai dollárhoz képest is erősödött, utóbbi árfolyama 2,28 banival (0,5 százalékkal) 4,5194 lejre csökkent az előző napi 4,5422 lejről – ismerteti az Agerpres.

A svájci frank árfolyama ezzel szemben 0,19 banival (0,03 százalékkal) 5,6794 lejről 5,6813 lejre nőtt.

Az arany grammonkénti ára a csütörtöki 597,8799 lejről 613,6642 lejre emelkedett pénteken.

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