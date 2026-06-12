Vége a várakozásnak: megnyílt a Transzfogarasi út

Megnyílt pénteken a forgalom előtt a Transzfogarasi út Piscul Negru és Bilea-vizesés közötti szakasza – jelentette be a brassói regionális útigazgatóság szóvivője, Elekes Róbert. A magashegyi úton 7 és 21 óra között lehet közlekedni.

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A Transzfogarasi úton 2025. október 20-án zárták le a forgalmat lavinaveszély és a vastag hótakaró miatt. A turisták felvonóval is közlekedhetnek a Fogarasi-havasokban a Bilea-vízesés és a Bilea-tó között – ismerteti az Agerpres.