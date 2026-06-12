Biztonságban vannak a belfasti zavargásokban érintett román állampolgárok

Valamennyi, a belfasti tüntetéseket kísérő incidensekben érintett román állampolgár segítséget kapott a helyi hatóságoktól vagy hozzátartozóitól, és ideiglenesen biztonságos helyre költöztették őket – közölte csütörtök este a román külügyminisztérium.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A tárca tájékoztatása szerint az érintetteket részben a helyi hatóságok által biztosított szálláshelyeken helyezték el, másokat rokonok és ismerősök fogadtak be. A minisztérium hangsúlyozta, hogy

– írja az Agerpres. A közlemény szerint az észak-írországi erőszakos megmozdulások kezdete óta a román diplomáciai képviseletek – a londoni nagykövetség és az edinburgh-i főkonzulátus – folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a helyi hatóságokkal.

Hirdetés

Laura Popescu londoni román nagykövet egyeztetett Hilary Benn brit államminiszterrel, aki az észak-írországi ügyekért felelős. A román diplomata megköszönte a román állampolgároknak nyújtott támogatást, míg a brit fél biztosította Bukarestet arról, hogy