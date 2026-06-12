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Biztonságban vannak a belfasti zavargásokban érintett román állampolgárok

• Fotó: Adam Vaughan/EPA/Agerpres

Fotó: Adam Vaughan/EPA/Agerpres

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Valamennyi, a belfasti tüntetéseket kísérő incidensekben érintett román állampolgár segítséget kapott a helyi hatóságoktól vagy hozzátartozóitól, és ideiglenesen biztonságos helyre költöztették őket – közölte csütörtök este a román külügyminisztérium.

Székelyhon

2026. június 12., 08:562026. június 12., 08:56

A tárca tájékoztatása szerint az érintetteket részben a helyi hatóságok által biztosított szálláshelyeken helyezték el, másokat rokonok és ismerősök fogadtak be. A minisztérium hangsúlyozta, hogy

jelenleg minden érintett román állampolgár biztonságban van

– írja az Agerpres. A közlemény szerint az észak-írországi erőszakos megmozdulások kezdete óta a román diplomáciai képviseletek – a londoni nagykövetség és az edinburgh-i főkonzulátus – folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a helyi hatóságokkal.

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Laura Popescu londoni román nagykövet egyeztetett Hilary Benn brit államminiszterrel, aki az észak-írországi ügyekért felelős. A román diplomata megköszönte a román állampolgároknak nyújtott támogatást, míg a brit fél biztosította Bukarestet arról, hogy

mindent megtesznek a helyzet rendezése érdekében.

A külügyminisztérium eddig hat konzuli segítségkérést kezelt, amelyek összesen húsz román állampolgárt érintettek. Az érintettek közül többen arról számoltak be, hogy

a tüntetők megrongálták lakásaikat, járműveiket vagy vállalkozásaik székhelyét.

A tárca segítséget nyújt azoknak is, akik vissza szeretnének térni Romániába, de nem rendelkeznek érvényes úti okmányokkal. A dublini román nagykövetség konzuli részlege eddig hét ideiglenes úti okmányt állított ki. Az edinburgh-i román főkonzul csütörtökön Belfastba utazott, ahol találkozott az érintett családokkal, valamint egyeztetéseket kezdeményezett a helyi hatóságok és a rendőrség képviselőivel.

A zavargásokat egy hétfői késes támadás váltotta ki, amelynek kapcsán a hatóságok egy szudáni férfit vettek őrizetbe. Az esetet követően kedden este Észak-Belfastban bevándorlóellenes tüntetések kezdődtek, amelyek erőszakba torkolltak. A demonstrálók összecsaptak a rendőrséggel, több házat, autóbuszt és rendőrautót felgyújtottak, jelentős károkat okozva a városban.

Külföld
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