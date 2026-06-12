Biztonságban vannak a belfasti zavargásokban érintett román állampolgárok

Fotó: Adam Vaughan/EPA/Agerpres
Valamennyi, a belfasti tüntetéseket kísérő incidensekben érintett román állampolgár segítséget kapott a helyi hatóságoktól vagy hozzátartozóitól, és ideiglenesen biztonságos helyre költöztették őket – közölte csütörtök este a román külügyminisztérium.
A tárca tájékoztatása szerint az érintetteket részben a helyi hatóságok által biztosított szálláshelyeken helyezték el, másokat rokonok és ismerősök fogadtak be. A minisztérium hangsúlyozta, hogy
– írja az Agerpres. A közlemény szerint az észak-írországi erőszakos megmozdulások kezdete óta a román diplomáciai képviseletek – a londoni nagykövetség és az edinburgh-i főkonzulátus – folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a helyi hatóságokkal.
Laura Popescu londoni román nagykövet egyeztetett Hilary Benn brit államminiszterrel, aki az észak-írországi ügyekért felelős. A román diplomata megköszönte a román állampolgároknak nyújtott támogatást, míg a brit fél biztosította Bukarestet arról, hogy
A külügyminisztérium eddig hat konzuli segítségkérést kezelt, amelyek összesen húsz román állampolgárt érintettek. Az érintettek közül többen arról számoltak be, hogy
A tárca segítséget nyújt azoknak is, akik vissza szeretnének térni Romániába, de nem rendelkeznek érvényes úti okmányokkal. A dublini román nagykövetség konzuli részlege eddig hét ideiglenes úti okmányt állított ki. Az edinburgh-i román főkonzul csütörtökön Belfastba utazott, ahol találkozott az érintett családokkal, valamint egyeztetéseket kezdeményezett a helyi hatóságok és a rendőrség képviselőivel.
A zavargásokat egy hétfői késes támadás váltotta ki, amelynek kapcsán a hatóságok egy szudáni férfit vettek őrizetbe. Az esetet követően kedden este Észak-Belfastban bevándorlóellenes tüntetések kezdődtek, amelyek erőszakba torkolltak. A demonstrálók összecsaptak a rendőrséggel, több házat, autóbuszt és rendőrautót felgyújtottak, jelentős károkat okozva a városban.
Újra vannak körzeti állatorvosai Hargita megyének, akik a szerződéskötést követően a héten kezdtek el dolgozni. Egy körzetben azonban nem sikerült betölteni a megüresedett helyet, ott egyelőre átmeneti megoldást kell alkalmaznia a szakhatóságnak.
Elkezdődött Csíkszentkirályon az E578-as jelzésű út és a 123A jelzésű megyei út kereszteződésénél kialakított ideiglenes körforgalom végleges formájának kialakítása. Pár nap alatt végeznek a munkával, de nem árt figyelni az arra autózóknak.
A nyolcadikosok országos vizsgáján és az érettségin közreműködő tanárok fizetése változatlan marad, azaz a 2024-ben megállapított fizetést kapják idén is, de ez Maros megyében egyelőre nem okozott fennakadást a jelentkezéseknél, van elég javítótanár.
A felhőszakadások és viharok miatt kibocsátott másodfokú riasztás miatt néhány órával elhalasztják pénteken a Transzfogarasi út Piscul Negru és Bilea-vízesés közötti szakaszának forgalom előtti megnyitását – jelentette be csütörtökön Cristian Pistol.
Adrian Papahagi egyetemi docens csütörtökön közölte, hogy Eugen Tomac kijelölt kormányfő felkérésére „elviekben” vállalta, hogy a technokrata kormány kulturális minisztere legyen, a jelenlegi helyzetben azonban úgy döntött, hogy visszalép.
Első- (sárga) és másodfokú (narancssárga) árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) az ország nagy részének folyóvizeire.
A romániaiak több mint fele biztos abban, hogy a biztonságról vagy háborúról szóló hírekben meg tudja különböztetni a valós információkat a hamisaktól – derül ki az Informat.ro és az INSCOP Research csütörtökön ismertetett felméréséből.
Módosította a Kovászna megyei Kereskedelmi és Iparkamara a vezető vállalkozások díjazási rendszerét, abból a meggondolásból, hogy egyes mutatók alapján sok cég eddig kizáródott a versenyből.
Összehangolt félretájékoztatási kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatban – állapította meg csütörtökön Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem támogatja Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását – jelentette ki csütörtökön Ilie Bolojan.
szóljon hozzá!