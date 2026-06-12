Egy körzeti állatorvosi helyet egyelőre nem sikerült betölteni

Újra vannak körzeti állatorvosai Hargita megyének, akik a szerződéskötést követően a héten kezdtek el dolgozni. Egy körzetben azonban nem sikerült betölteni a megüresedett helyet, ott egyelőre átmeneti megoldást kell alkalmaznia a szakhatóságnak.

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Lezajlott a megüresedett körzeti állatorvosi helyek betöltésére kiírt versenyvizsga Hargita megyében, a sikeresen pályázó állatorvosokkal hétfőn kötötte meg az utolsó szerződéseket a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság.

Hargita megyében 62 állatorvosi körzet van, ezek közül 61-ben egy időben jártak le a négy évre szóló koncessziós szerződések, és ugyan kezdetben felmerült, hogy nem telik be minden megüresedő hely, végül az összes körzetben akadt jelentkező a kiírásra. Egy hely viszont egyelőre mégis üresen marad.

A galambfalvi körzeti állatorvosi státusz betöltésére jelentkező esetében ugyanis egy technikai hiba merült fel, így az elbírálóbizottság nem hagyta jóvá ennek a helynek a betöltését, tájékoztatott István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője.

Azonban nem maradhat körzeti állatorvosi szolgáltatások nélkül ez a térség sem, a tevékenységet továbbra is biztosítani kell, így egy kiegészítő okirattal