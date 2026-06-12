Egy körzeti állatorvosi helyet egyelőre nem sikerült betölteni

Megkötötték a négy évre szóló új szerződéseket, hatvan körzeti állatorvos kezdte meg a munkát a héten. Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Újra vannak körzeti állatorvosai Hargita megyének, akik a szerződéskötést követően a héten kezdtek el dolgozni. Egy körzetben azonban nem sikerült betölteni a megüresedett helyet, ott egyelőre átmeneti megoldást kell alkalmaznia a szakhatóságnak.
Lezajlott a megüresedett körzeti állatorvosi helyek betöltésére kiírt versenyvizsga Hargita megyében, a sikeresen pályázó állatorvosokkal hétfőn kötötte meg az utolsó szerződéseket a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság.
Hargita megyében 62 állatorvosi körzet van, ezek közül 61-ben egy időben jártak le a négy évre szóló koncessziós szerződések, és ugyan kezdetben felmerült, hogy nem telik be minden megüresedő hely, végül az összes körzetben akadt jelentkező a kiírásra. Egy hely viszont egyelőre mégis üresen marad.
A galambfalvi körzeti állatorvosi státusz betöltésére jelentkező esetében ugyanis egy technikai hiba merült fel, így az elbírálóbizottság nem hagyta jóvá ennek a helynek a betöltését, tájékoztatott István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője.
Azonban nem maradhat körzeti állatorvosi szolgáltatások nélkül ez a térség sem, a tevékenységet továbbra is biztosítani kell, így egy kiegészítő okirattal
– magyarázta a megyei főállatorvos, megjegyezve, hogy e célból kiegészítő szerződést kötnek a bögözi körzeti állatorvossal.
Azzal kapcsolatban, hogy mi lesz az üresen maradt galambfalvi körzeti állatorvosi hellyel, István Róbert elmondta, az oda jelentkező állatorvos egy újabb közbeszerzési kiíráson fogja megpályázni azt. Ezt egyszerre írják majd ki a zetelaki körzeti állatorvosi hely betöltését célzó közbeszerzési eljárással. A 62 körzet közül a zetelaki volt az egyetlen, amelynek nem április 13-án járt le a koncessziós szerződése, hanem július 4-én történik meg ez. A licit megszervezéséhez az országos főhatóság elnöki határozatára van szükség, amint ezt megkapják, azonnal meghirdetik a két helyet.
A törvény értelmében 35 napot biztosítanak a jelentkezésre, majd a megyei bizottság egy nap alatt elbírálja a jelentkezési iratcsomókat. Ezt követi az esetleges fellebbezésekre biztosított nyolcnapos időszak, és ezt követően, azaz másfél hónappal a helyek meghirdetése után köthetik meg a koncessziós szerződéseket a galambfalvi és a zetelaki körzet esetében, tudtuk meg István Róberttől. Így tehát
ha a főhatóság július elejére adja ki a közbeszerzés kiírását jóváhagyó határozatot.
A többi körzetben a héten megkezdték a munkát a helyeket sikeresen megpályázó állatorvosok, ami a megyei állategészségügyi igazgatóságot is tehermentesíti, ugyanis a korábbi szerződések lejárta és az új szerződések megkötése között eltelt közel két hónapban számos körorvosi tevékenység a hatósági állatorvosokra hárult.
Van, ahol e hónaptól új, fiatal állatorvosok dolgoznak, aminek örül, és hál’ istennek egy körorvosi hely sem marad betöltetlenül. Újabb négy évig nem kell emiatt aggódni, ami más megyékhez képest, ahol például a meghirdetett húsz hely közül csak tizenkettő telt be, kifejezetten örvendetes tény, foglalta össze a helyzetet István Róbert.
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