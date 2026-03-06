Rovatok
Elhagyná a rendszert a körzeti állatorvosok egy része

Megtörténhet, hogy a meghirdetésre kerülő körzeti állatorvosi helyekre nem kerül elég jelentkező jövő hónapban

Megtörténhet, hogy a meghirdetésre kerülő körzeti állatorvosi helyekre nem kerül elég jelentkező jövő hónapban

Fotó: Orbán Orsolya

Jövő hónapban lejár a Hargita megyei körzeti állatorvosok többségének a szakhatósággal megkötött szerződése, és megtörténhet, hogy némelyikük nem köt új megállapodást a megromlott finanszírozási feltételek miatt.

Széchely István

2026. március 06., 08:012026. március 06., 08:01

A körzeti állatorvosoknál az utóbbi időszakban telt be a pohár, a finanszírozási problémák miatt

pert is indítottak múlt év végén az országos főhatóság és a megyei szakhatóság ellen.

Elégedetlenségük oka az, hogy az általuk elvégzett, szerződésbe foglalt szolgáltatások árát 2022 óta nem aktualizálták, miközben erre a minimálbér-emelések és az infláció függvényében minden évben sor kellene kerüljön.

Az állam ugyanakkor nagy adósságot is felhalmozott a körzeti állatorvosok irányába,

és ezt ugyan december végéig törlesztette a főhatóság, ám időközben egyes körzeti állatorvosok megelégelték a folyamatos finanszírozási kálváriát.

„Ez még csak szóbeszéd”

A 62 Hargita megyei körzeti állatorvos közül 61-nek április 12-én lejár a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatósággal megkötött szerződése, és

értesüléseik szerint vannak olyanok, akik nem szeretnének új koncessziós szerződést kötni

– tudtuk meg Gáll Józseftől, a Hargita Megyei Állatorvosi Kamara elnökétől.

• Fotó: Pixabay Galéria

Fotó: Pixabay

„Ez még csak szóbeszéd, hogy vannak olyan kollégák, akik nem szeretnének új koncessziós szerződést kötni.

Idézet
Problémát ez olyan szinten okozhat, hogy azt a helységet, ahol nem szándékszik a kolléga új szerződést kötni, az állategészségügyi igazgatóság a szomszédos körzethez kell csatolja addig, ameddig kerül jelentkező arra a helységre”

– válaszolta kérdésünkre a megyei állatorvosi kamara elnöke. Az új szerződéskötéstől való elállás okával kapcsolatos érdeklődésünkre azt mondta,

van, aki vissza akar vonulni, más pedig megunta a rendszerben tapasztalt folyamatos problémákat.

• Fotó: Pixabay Galéria

Fotó: Pixabay

Hangsúlyozta viszont azt is, hogy ha nem marad elegendő körzeti állatorvos, mert nem jelentkezik mindegyikük a meghirdetésre kerülő helyekre, akkor is muszáj utánpótlást találni, ugyanis

nem maradhat egyetlen körzet sem hatósági állatorvos nélkül, és csak átmenetileg lehet egy ilyen körzetet egy másikhoz csatolni.

• Fotó: Gazda Árpád Galéria

Fotó: Gazda Árpád

„Egyenesbe került” az elmaradások törlesztésével a főhatóság

A szolgáltatások árának az aktualizálásával kapcsolatban a megyei állatorvosi kamara elnöke azt közölte, hogy az érvényes szerződés értelmében az államnak minden évben aktualizálnia kell az árakat.

A körzeti állatorvosi helyekre is csak az aktualizált árakkal tudja kiírni a jelentkezést, és

a szerződésben is kötelező módon vállalnia kell, hogy az infláció és a minimálbér függvényében aktualizálja az árakat

– magyarázta Gáll József.

• Fotó: Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége Galéria

Fotó: Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége

Az aktualizálás elmulasztása miatt a múlt év végén a megyei állatorvosok által indított bírósági eljárással kapcsolatban elmondta, a per folyamatban van, abban bíznak, hogy a kedvező ítéletet követően augusztusban vagy szeptemberben már pénzükhöz juthatnak.
Múlt év végén még a főhatóság által felhalmozott tartozások miatt is bírósági eljárás megindítását tervezték.

December elejéig még csak a júniusig elvégzett szolgáltatások árát kapták meg, ám nemsokára még két hónapnyi elmaradást törlesztett az állam, december végén pedig a még fennálló tartozást is.

Magához képest most nagyon jól áll a finanszírozással az állam, múlt évre már nem tartozik a körzeti állatorvosoknak – mondta Gáll József, arra is kitérve, hogy a szolgáltatások elvégzését követően kiállított számlák törlesztésére 60 nap áll a főhatóság rendelkezésére, és ezt jelenleg nem lépi túl.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
