Elhagyná a rendszert a körzeti állatorvosok egy része

Megtörténhet, hogy a meghirdetésre kerülő körzeti állatorvosi helyekre nem kerül elég jelentkező jövő hónapban
Fotó: Orbán Orsolya
Jövő hónapban lejár a Hargita megyei körzeti állatorvosok többségének a szakhatósággal megkötött szerződése, és megtörténhet, hogy némelyikük nem köt új megállapodást a megromlott finanszírozási feltételek miatt.
A körzeti állatorvosoknál az utóbbi időszakban telt be a pohár, a finanszírozási problémák miatt
Elégedetlenségük oka az, hogy az általuk elvégzett, szerződésbe foglalt szolgáltatások árát 2022 óta nem aktualizálták, miközben erre a minimálbér-emelések és az infláció függvényében minden évben sor kellene kerüljön.
és ezt ugyan december végéig törlesztette a főhatóság, ám időközben egyes körzeti állatorvosok megelégelték a folyamatos finanszírozási kálváriát.
A 62 Hargita megyei körzeti állatorvos közül 61-nek április 12-én lejár a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatósággal megkötött szerződése, és
– tudtuk meg Gáll Józseftől, a Hargita Megyei Állatorvosi Kamara elnökétől.
Fotó: Pixabay
„Ez még csak szóbeszéd, hogy vannak olyan kollégák, akik nem szeretnének új koncessziós szerződést kötni.
– válaszolta kérdésünkre a megyei állatorvosi kamara elnöke. Az új szerződéskötéstől való elállás okával kapcsolatos érdeklődésünkre azt mondta,
Fotó: Pixabay
Hangsúlyozta viszont azt is, hogy ha nem marad elegendő körzeti állatorvos, mert nem jelentkezik mindegyikük a meghirdetésre kerülő helyekre, akkor is muszáj utánpótlást találni, ugyanis
Fotó: Gazda Árpád
A szolgáltatások árának az aktualizálásával kapcsolatban a megyei állatorvosi kamara elnöke azt közölte, hogy az érvényes szerződés értelmében az államnak minden évben aktualizálnia kell az árakat.
A körzeti állatorvosi helyekre is csak az aktualizált árakkal tudja kiírni a jelentkezést, és
– magyarázta Gáll József.
Fotó: Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége
Az aktualizálás elmulasztása miatt a múlt év végén a megyei állatorvosok által indított bírósági eljárással kapcsolatban elmondta, a per folyamatban van, abban bíznak, hogy a kedvező ítéletet követően augusztusban vagy szeptemberben már pénzükhöz juthatnak.
Múlt év végén még a főhatóság által felhalmozott tartozások miatt is bírósági eljárás megindítását tervezték.
Magához képest most nagyon jól áll a finanszírozással az állam, múlt évre már nem tartozik a körzeti állatorvosoknak – mondta Gáll József, arra is kitérve, hogy a szolgáltatások elvégzését követően kiállított számlák törlesztésére 60 nap áll a főhatóság rendelkezésére, és ezt jelenleg nem lépi túl.
Egészen elképesztő tűzesetet rögzített egy térfigyelő kamera a Hunyad megyei Szászvárosban szerdán. A felvételek tanúsága szerint egy négyes Golfból szivárgott az üzemanyag, de a sofőr elindult vele, szikra keletkezett, és lángcsíkot hagyott maga után.
A kormány március végéig bemutatja a villamosenergia árának csökkentését célzó intézkedési tervét – jelentette ki Ilie Bolojan csütörtökön.
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy a kormány elfogadta a sürgősségi rendeletet, amely alapján a földgáz árát jövő tavaszig a jelenlegi szinten tartják.
Bár szerdára várták, Hankó Balázs miniszter csütörtökön tudott hosszabb lélegzetvételű látogatást tenni Kézdivásárhelyre. És ha már jött, újfent nyilvánvalóvá tette: a székelyek változatlanul számíthatnak a magyar kormány támogatására.
Két súlyos betegséggel kezelt gyermek számára keresnek sürgősen 0 Rh pozitív véradókat, valamint trombocita-donorokat. A felhívás elsősorban a Marosvásárhelyen élőket érinti, de a családok más településekről is segítik az önkéntesek utaztatását.
Románia azok közé az uniós tagországok közé tartozik, amelyekben a legkisebb mértékben nőtt az üzemanyag ára a közel-keleti konfliktus kirobbanása óta – nyilatkozta csütörtökön Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
Közvitára bocsátotta csütörtökön az oktatási minisztérium a tantárgyversenyeken kiemelkedően teljesítő tanulók középiskolai beiratkozásának módszertanát szabályozó rendelet tervezetét.
Megerősödő szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia egész területére.
A szerencsejáték-termek működésének engedélyezését önkormányzati hatáskörbe utaló sürgősségi kormányrendelet tisztázását kéri a Brassó megyei prefektustól Barcarozsnyó polgármestere.
Együtt a nemzet! Gyarapodó Erdély címmel készült összegző kiadvány azokról az eredményekről, amelyeket az erdélyi magyar közösség és a magyar kormány az elmúlt másfél évtizedben közösen ért el. A kiadványt az erdélyi magyar családokhoz is eljuttatják.
szóljon hozzá!